ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಖಾಲಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ ಐಫೋನ್ 17 ಸೀರಿಸ್!: ಇದು ಆಪಲ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯೇ?!
Apple Prices Hike: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಐಫೋನ್ 17 ಬೆಲೆ ₹12,000 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮುಂದಿನ ವಾರದ ವೇಳೆಗೆ ಐಫೋನ್ಗಳ ಹೊಸ ಸ್ಟಾಕ್ ಡೀಲರ್ಗಳನ್ನು ತಲುಪುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
Published : July 24, 2026 at 11:48 AM IST
Apple Prices Hike: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಐಫೋನ್ 17 ಬೆಲೆ ₹12,000 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈ ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗಸ್ಟ್ ಮೊದಲ ವಾರದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಐಫೋನ್ 17 ಸೀರಿಸ್ ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಜನರು ಆಪಲ್ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಧಾವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಮೂಲ ರೂಪಾಂತರವಾದ ಐಫೋನ್ 17ನ ಸ್ಟಾಕ್ಗಳು ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಲಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ ಮತ್ತು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಐಫೋನ್ ಸರಬರಾಜುಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಡಚಣೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಟಿಪ್ಸ್ಟರ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಯಾದವ್ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಐಫೋನ್ 17 ಪ್ರೊ ಮತ್ತು ಐಫೋನ್ 17 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು ಎಂದು ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆ ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಟಿಪ್ಸ್ಟರ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಯಾದವ್ ಈ ರೀತಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಐಫೋನ್ 17ನ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ ಆಗಸ್ಟ್ ಮೊದಲ ವಾರದಿಂದ ₹94,990 ಆಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಆಪಲ್ ಐಪ್ಲಾನೆಟ್ ಡೀಲರ್ಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇದು ಐಫೋನ್ 17 ಬಿಡುಗಡೆ ಬೆಲೆ ₹82,990 ಗಿಂತ ₹12,000 ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಇದೇ ರೀತಿಯ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಐಫೋನ್ 17 ಪ್ರೊ ಮತ್ತು ಐಫೋನ್ 17 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ಗೂ ಅನ್ವಯವಾಗಬಹುದು. ಮುಂದಿನ ವಾರಾಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಹೊಸ ಐಫೋನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಡೀಲರ್ಗಳನ್ನು ತಲುಪಲಿದೆ ಎಂದು ಆಪಲ್ ತನ್ನ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿಷೇಕ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆಗಳಿವೆ.
ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ಆಪಲ್ ಐಫೋನ್ ಬೆಲೆಗಳ ಹೆಚ್ಚಳ: ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಆಪಲ್ ಐಫೋನ್ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ಮೊದಲ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಜಪಾನ್ ಆಗಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬೇರೆಡೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡವು. ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಜನರು ಐಫೋನ್ಗಳನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಕೊರತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ದಾಸ್ತಾನುಗಳನ್ನು ಮರುಪೂರಣ ಮಾಡಲು ಕಷ್ಟಕರವಾಗುತ್ತಿವೆ.
ಐಫೋನ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿಯಾಗಲು ಕಾರಣಗಳೇನು?
- ಐಫೋನ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾರಣ ಎಂದರೆ RAM ಮತ್ತು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ವಿಶೇಷಣಗಳಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಳ. AI ಮತ್ತು ಡೇಟಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ RAM ಮತ್ತು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೇಡಿಕೆಯು ತಯಾರಕರು ತಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
- ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಗೆ RAM ಮತ್ತು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಖರೀದಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಲವಾರು ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಈ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಭರಿಸಿದ ನಂತರ ಆಪಲ್ ಈಗ ಈ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.
- ಚೀನೀ ಕಂಪನಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಮ ಸಾಧನಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ. ಆಪಲ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಐಪ್ಯಾಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ಬುಕ್ಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತ್ತು. ಇದು ಐಫೋನ್ ಬೆಲೆಗಳು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅನುಸರಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
- ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಗ್ರಾಹಕರು ಹಳೆಯ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಐಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ತ್ವರಿತ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಿರುವ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಟ್ಟಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
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