ನೇಪಾಳ - ಟಿಬೆಟ್ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಆಪಲ್ ನೆರವು, ಟಿಮ್ ಕುಕ್ ದೇಣಿಗೆ ಘೋಷಣೆ!
Apple donation Nepal Flood: ನೇಪಾಳ ಮತ್ತು ಟಿಬೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, ಅನೇಕರು ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯ ಭರದಿಂದ ಸಾಗಿದ್ದು, ಸಂತ್ರಸ್ತರ ನೆರವಿಗೆ ಆಪಲ್ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ ಚಾಚಿದೆ..
Published : August 28, 2026 at 2:58 PM IST
Apple donation Nepal Flood: ಆ್ಯಪಲ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಟಿಮ್ ಕುಕ್ ನೇಪಾಳ ಟಿಬೆಟ್ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಭೀಕರ ಪ್ರವಾಹ ಮತ್ತು ಭೂಕುಸಿತದಿಂದ ಸಂತ್ರಸ್ತರಾದ ಜನರಿಗೆ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬುಧವಾರ ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹಿಮನದಿಯ ಕೆಳಭಾಗ ಕುಸಿದ ನಂತರ ಈ ದುರಂತ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಅವಶೇಷಗಳು ನದಿಯನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ತಡೆದು ನಂತರ ಒಡೆದುಹೋಗಿವೆ. ಪ್ರವಾಹ ನೀರು ಮತ್ತು ಕೆಸರು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಹರಿದು ನೂರಾರು ಜನರ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಹಳ್ಳಿಗಳು, ರಸ್ತೆಗಳು, ಸೇತುವೆಗಳು ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಎಕ್ಸ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಕುಕ್, ನೇಪಾಳ ಮತ್ತು ಟಿಬೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ದುರಂತ ಪ್ರವಾಹ ಮತ್ತು ಭೂಕುಸಿತದಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾದ ಎಲ್ಲರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳಿವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ನೇಪಾಳ ಟಿಬೆಟ್ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಆ್ಯಪಲ್ ನೆರವು: ಆಪಲ್ ನೆಲದ ಮೇಲಿನ ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲು ದೇಣಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕುಕ್ ಆಪಲ್ ಕೊಡುಗೆಯ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಹಣವನ್ನು ಯಾವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳಿಲ್ಲ.
ಟಿಬೆಟ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಿಮ ಬಂಡೆ ಕುಸಿತದ ನಂತರ ಭೋಟೆ ಕೋಶಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ನೀರು ಮತ್ತು ಅವಶೇಷಗಳ ಹರಿವಿನಿಂದ ಸಂಭವಿಸಿದ ಭಾರಿ ಪ್ರವಾಹದ ನಂತರ ನೇಪಾಳ ಇನ್ನೂ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಾಗ ಈ ಘೋಷಣೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ದುರಂತವು ನೇಪಾಳದ ಹಲವಾರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವಸತಿಗಳು, ರಸ್ತೆಗಳು, ಸೇತುವೆಗಳು, ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿದೆ.
ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಏರಿಕೆ: ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಏರುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಭೋಟೆ ಕೋಶಿ ಮತ್ತು ತ್ರಿಶೂಲಿ ನದಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಇರುವ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ನೂರಾರು ಶವಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ. ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ನೂರಾರು ಜನರು ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ದುರಂತವು ಭಾರತೀಯ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರಜೆಗಳ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ನೇಪಾಳದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಶೋಧ, ರಕ್ಷಣಾ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಲುಕಿರುವ ಜನರನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಸಾಮಗ್ರಿ ತಲುಪಿಸಲು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ತುರ್ತು ಸಹಾಯವಾಣಿ: ಈ ಹಿಂದೆ ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾದ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ತುರ್ತು ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿತ್ತು. ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾಪತ್ತೆಯಾದ ಪ್ರವಾಸಿಗರಲ್ಲಿ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಾರತೀಯರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನವೀಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ನೇಪಾಳ ಸರ್ಕಾರ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ವಿಪತ್ತು ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಪೀಡಿತ ವಲಯ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲು, ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡ ಮತ್ತು ಪೀಡಿತ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಭಾರತ, ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕೂಡ ರಕ್ಷಣೆ, ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿವೆ.
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