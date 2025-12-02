ETV Bharat / technology

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ, ಗೂಗಲ್​ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ, ಈಗ ಆಪಲ್ ಎಐ​ ಸರ್ದಾರ! ಯಾರೀ ಸುಬ್ರಮಣಿಯನ್?

Apple Appoints Amar Subramanya: ಆಪಲ್‌ನ AI ವಿಭಾಗವನ್ನು ಈಗ ಅನುಭವಿ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಸಂಶೋಧಕರು ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಯಾರು, ಯಾರ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬಿತ್ಯಾದಿ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ..

APPLE AI RACE JOHN GIANNANDREA WHO IS AMAR SUBRAMANYA
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ, ಗೂಗಲ್​ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ, ಈಗ ಆಪಲ್ ಎಐ​ ಸರ್ದಾರ (Photo Credit: IANS and X/SunnySharma)
By ETV Bharat Tech Team

Published : December 2, 2025

Apple Appoints Amar Subramanya: ಐಫೋನ್‌ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಅಮೆರಿಕನ್ ಟೆಕ್ ದೈತ್ಯ ಆಪಲ್, ತನ್ನ AI (ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಸಂಶೋಧಕ ಅಮರ್ ಸುಬ್ರಮಣಿಯನ್ ಅವರನ್ನು AI ನ ಹೊಸ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಿದೆ. ಜಾನ್ ಗಿಯಾನಾಂಡ್ರಿಯಾ ಅವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಈಗ ಅಮರ್ ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಮರ್ ಸುಬ್ರಮಣಿಯನ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ AI ನ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಜೆಮಿನಿ ಸಹಾಯಕರ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ 16 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಗೂಗಲ್​ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು.

ಅಮರ್ ಸುಬ್ರಮಣಿಯನ್ ಆಪಲ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮಾಡೆಲ್​ ಮತ್ತು ML ಸಂಶೋಧನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಈಗ ಮ್ಯಾಕೋಸ್, ಐಒಎಸ್ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಕ್ರೇಗ್ ಫೆಡೆರಿಘಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ವರದಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಆಪಲ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್​, ಮಷಿನ್​ ಲರ್ನಿಂಗ್​ ಸಂಶೋಧನೆ, AI ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಆಪಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ AI-ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಅಮರ್​ ಅವರು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. AI ಮತ್ತು ಯಂತ್ರ ಕಲಿಕೆ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಆಳವಾದ ಪರಿಣತಿ, ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಾಗಿ ಭಾಷಾಂತರಿಸುವ ಅವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಆಪಲ್‌ನ ಗುಪ್ತಚರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿಗೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆಪಲ್ ಹೇಳಿದೆ.

ಆಪಲ್‌ನ ಈಗಿನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಗುರಿಯೆಂದರೆ ಅದರ ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಿತ AI ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವುದು. ಕಂಪನಿಯು ಸುಬ್ರಮಣಿಯನ್ ಅವರ ಅನುಭವವನ್ನು "ಆಪಲ್‌ನ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ನಾವೀನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಆಪಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿಗೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ" ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಆಪಲ್ ಸಿಇಒ ಟಿಮ್ ಕುಕ್, ‘ನಮ್ಮ AI ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮುನ್ನಡೆಸುವಲ್ಲಿ ಜಾನ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿರುತ್ತೇವೆ. ಅವರು ಆಪಲ್‌ಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬಳಕೆದಾರರ ಜೀವನವನ್ನು ಆವಿಷ್ಕರಿಸಲು ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೇಗ್ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವ ತಂಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಮರ್ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಸಾಧಾರಣ AI ಪರಿಣತಿಯನ್ನು ಆಪಲ್‌ಗೆ ತರುತ್ತಾರೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಅಮರ್ ಸುಬ್ರಮಣಿಯನ್ ಅನುಭವ: ಅಮರ್ ಸುಬ್ರಮಣಿಯನ್ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ನಿಂದ ಆಪಲ್‌ಗೆ ಸೇರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ AIನ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಸುಬ್ರಮಣಿಯನ್ ಗೂಗಲ್‌ನಲ್ಲಿ 16 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಳೆದರು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಜೆಮಿನಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್‌ಗೆ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಅವರು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕೇಂದ್ರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ ಗೂಗಲ್‌ನ ಡೀಪ್‌ಮೈಂಡ್ ವಿಭಾಗದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಇತರ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

ಫೋನ್ ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಆಪಲ್, AI ರೇಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್‌ನಂತಹ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ತನ್ನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ AI ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದು ನಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಆಪಲ್ ಈಗ ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ಯಾಜೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿತ AI ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು AI ರೇಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಬಯಸುತ್ತದೆ. ಅಮರ್ ಸುಬ್ರಮಣಿಯನ್ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.

ಅಮರ್​ ಅವರ ಲಿಂಕ್ಡ್‌ಇನ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಪ್ರಕಾರ, ಸುಬ್ರಮಣಿಯನ್ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಪದವಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು (1997-2001). ನಂತರ ಅವರು 2005 ಮತ್ತು 2009 ರ ನಡುವೆ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಪಿಹೆಚ್‌ಡಿ ಪಡೆದರು. ಅವರು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಹಲವಾರು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಶ್ವಾಸ ಕಳೆದುಕೊಂಡ್ರಾ ಜಾನ್​? ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ವಸಂತಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಪಲ್ ಸಿರಿಯ ನವೀಕರಿಸಿದ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಆಪಲ್​ ಯೋಜಿಸಿದೆ. ಕೆಲವು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಲು ಆಪಲ್ ಗೂಗಲ್‌ನ ಜೆಮಿನಿ ಮಾದರಿಯ ಕಸ್ಟಮ್ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು ಎಂದು ಪೋರ್ಟ್‌ಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.

ಆಪಲ್‌ನ AI ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಜಾನ್ ಗಿಯಾನಾಂಡ್ರಿಯಾ ತಮ್ಮ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ತೊರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 2018 ರಲ್ಲಿ ಆಪಲ್‌ಗೆ ಸೇರಿದರು ಮತ್ತು ಆಪಲ್‌ನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಹಾಯಕ ಸಿರಿಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಚುರುಕಾಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕಂಪನಿಯು ಸಿರಿಯ ಮೇಲಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಜಾನ್ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಬೇಕಾಯಿತು. ಅವರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅಮರ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಈಗ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.

ನಾವು ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಆಪಲ್ ಸಿರಿಯೊಂದಿಗೆ ಯೋಜಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಸಿರಿ ಅಪ್​ಡೇಟ್​ಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಮಾರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಪಲ್ ಸ್ವತಃ ಹೊಸ ಮತ್ತು ಪರ್ಸನಲೈಸ್ಡ್​ ಸಿರಿಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು "ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ" ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿತು.

ಬ್ಲೂಮ್‌ಬರ್ಗ್ ವರದಿಯು ಆಪಲ್ ಸಿಇಒ ಟಿಮ್ ಕುಕ್ ಜಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ವಿಷನ್ ಪ್ರೊ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಮೈಕ್ ರಾಕ್‌ವೆಲ್ ಅವರಿಗೆ ಸಿರಿ ಯೋಜನೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಜಾನ್ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಆಪಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು 2026 ರ ವಸಂತಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಮರ್ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ ಟಿಮ್ ಕುಕ್, ಅವರ AI ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಪಲ್‌ಗೆ ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

APPLE
AI RACE
JOHN GIANNANDREA
WHO IS AMAR SUBRAMANYA
APPLE APPOINTS AMAR SUBRAMANYA

