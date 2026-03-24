ಆಪಲ್ WWDC 2026 ಇವೆಂಟ್ಗೆ ಮುಹೂರ್ತ ಫಿಕ್ಸ್! iOS 27ರಿಂದ 'ಸಿರಿ'ವರೆಗೆ ಏನೆಲ್ಲಾ ಬದಲಾವಣೆ?
Apple WWDC 2026 Date Announced: WWDC 2026ರ ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ಆಪಲ್ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : March 24, 2026 at 11:19 AM IST
Apple WWDC 2026 Date Announced: ಆಪಲ್ ಕಂಪೆನಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ (WWDC 2026) ಜೂನ್ 8ರಿಂದ ಜೂನ್ 12 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈವೆಂಟ್ನ ಮೊದಲ ದಿನ ಆಪಲ್ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಭಾಷಣದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಉಚಿತ ಪ್ರವೇಶವಿದ್ದು, ಆಪಲ್ ಡೆವಲಪರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮತ್ತು YouTube ಚಾನೆಲ್ ಮೂಲಕ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಕೆಲವು ಡೆವಲಪರ್ಗಳು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕ್ಯುಪರ್ಟಿನೊದಲ್ಲಿರುವ ಆಪಲ್ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ವಿಜೇತರನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 26ರಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಅವರಲ್ಲಿ 50 "ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿಜೇತರನ್ನು" ವಿಶೇಷ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಅನುಭವಕ್ಕಾಗಿ ಆಪಲ್ ಪಾರ್ಕ್ಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗುವುದು.
WWDC 2026 ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರಗತಿಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಡೆವಲಪರ್ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆಪಲ್ ಹೇಳಿದೆ. ಡೆವಲಪರ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿಸಬಹುದಾದ ಫ್ರೇಮ್ಸ್, ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪನಿ ವಿವರ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
#WWDC26— Greg Joswiak (@gregjoz) March 23, 2026
iOS 27ರಿಂದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿರಿವರೆಗೆ: WWDC 2026ರಲ್ಲಿ ಆಪಲ್ ತನ್ನ ಹೊಸ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ವರದಿಗಳಾಗಿವೆ. ಅಂದ್ರೆ iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27 ಮತ್ತು visionOS 27 ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಸೂಚಿಸಲಾಗುವುದು. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಸುದ್ದಿ ಸಿರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ನ ಸುತ್ತ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿದೆ.
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಆಪಲ್ "Campos" ಎಂಬ ಕೋಡ್ನೇಮ್ ಹೊಂದಿರುವ ಹೊಸ ಚಾಟ್ಬಾಟ್ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ನವೀಕರಣವು Siri ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಂವಾದಾತ್ಮಕವಾಗಿಸಬಹುದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ChatGPT ಮತ್ತು Google Gemini ನಂತಹ AI ಸೇವೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
iOS 27 ಇನ್ನಷ್ಟು ಸ್ಥಿರ: ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಗಳು iOS 27ನೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಬದಲು ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗಮನವಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ಐಫೋನ್ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ದೋಷಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ಬ್ಯಾಟರಿ ಅವಧಿಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು Apple ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು OSನ ವಿವಿಧ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಮರುವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಹೊಸ ಮ್ಯಾಕ್ ಮಿನಿ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಮಾದರಿಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆ: WWDC 2026ರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ನ ಸಂಭಾವ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿವೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಹೊಸ M5 ಸೀರಿಸ್ ಚಿಪ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಮ್ಯಾಕ್ ಮಿನಿ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋವನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಈ ಹೊಸ ಚಿಪ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಳಕೆದಾರರು M4 ಸೀರಿಸ್ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 30% ವೇಗದ CPU ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು 50% ವರೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.
ಈ ಬಾರಿ ಎಐ ಮೇಲಿಯೂ ಗಮನ: WWDC 2026 ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಗೆ (AI) ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಕರಗಳ ಮೇಲೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಒತ್ತು ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, iOS, macOS ಮತ್ತು ಇತರ Apple ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ನವೀಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಬಹುದು. ಇದು ಡೆವಲಪರ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವರ್ಧಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
