ವಾರ್ಷಿಕ ಡೆವಲಪರ್ಗಳ ಸಮ್ಮೇಳನ WWDC 2026 ದಿನಾಂಕ ಘೋಷಿಸಿದ ಆಪಲ್! ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣು ಸಿರಿ ಮೇಲೆ?
WWDC 2026 Dates: ಆಪಲ್ WWDC 2026ರ ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಪ್ರಮುಖ ಘೋಷಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ..
Published : May 19, 2026 at 1:08 PM IST
WWDC 2026 Dates: ಆಪಲ್ ತನ್ನ ವಾರ್ಷಿಕ ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿ ಡೆವಲಪರ್ಗಳ ಸಮ್ಮೇಳನ WWDC 2026 ಅನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಜೂನ್ 8 ರಿಂದ ಜೂನ್ 12 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಡೆವಲಪರ್ಗಳು, ವಿನ್ಯಾಸಕರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆಪಲ್ ತನ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನವೀಕರಣಗಳು, ಡೆವಲಪರ್ ಪರಿಕರಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
WWDC 2026ರ ಬಗ್ಗೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಉತ್ಸಾಹವಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ AI ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್, ಆಪಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಘೋಷಿಸಬಹುದು ಎಂದು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕೀನೋಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ AI ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್: WWDC 2026 ಜೂನ್ 8 ರಂದು ಆಪಲ್ನ ಕೀನೋಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಬೆಳಗ್ಗೆ 10:00 PDT ಕ್ಕೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಹೊಸ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
Apple has been teasing Swift in WWDC invites for years… and now it’s impossible to ignore. 👀— Apple Club (@ApplesClubs) May 19, 2026
WWDC26 might be the most glowing hint yet. 🕊️✨ pic.twitter.com/FrFOi3CNH8
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಬಾರಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಆಪಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್, ಮಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಮತ್ತು AI-ಆಧಾರಿತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸಲಾಗುವುದು. ಆಪಲ್ ಸಾಧನಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮವಾದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳ ರಚನೆಯನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲು ಕಂಪನಿಯು ಡೆವಲಪರ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಹೊಸ API ಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಸಹ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು.
ಇದಲ್ಲದೆ "ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಯೂನಿಯನ್" ಅಧಿವೇಶನವು ಅದೇ ದಿನ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಆಪಲ್ ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪರ್ಗಳು ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಕುರಿತು ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಡೆವಲಪರ್ಗಳಿಗಾಗಿ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸೇಷನ್: ಆಪಲ್ ಪ್ರಕಾರ, WWDC 2026ರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪರ್ಗಳು 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸೇಷನ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸೇಷನ್ಸ್ AI, ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್, ಗೇಮ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಡಿಸೈನ್ ಮತ್ತು ಮಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ನಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಡೆವಲಪರ್ಗಳು ಆಪಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸಕರೊಂದಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಲ್ಯಾಬ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಅವಧಿಗಳು ನೇರ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಇದು ಡೆವಲಪರ್ಗಳು ಆಪಲ್ ತಂಡದಿಂದ ನೇರ ಸಹಾಯ ಮತ್ತು ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಈ ಹೊಸ ಪರಿಕರಗಳು ಮತ್ತು API ಗಳ ಉದ್ದೇಶವು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಸುಧಾರಿತ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪರ್ಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
WWDC 2026 ಲೈವ್ ವೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? WWDC 2026 ಕೀನೋಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಲೈವ್-ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಆಪಲ್ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ಅದನ್ನು ಆಪಲ್ನ ವೆಬ್ಸೈಟ್, ಆಪಲ್ ಟಿವಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈವೆಂಟ್ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಮರುಪ್ರದರ್ಶನ ಸಹ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ನೇರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡವರಿಗೆ ನಂತರ ಪೂರ್ಣ ಅಧಿವೇಶನವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಯೂನಿಯನ್ ಅಧಿವೇಶನವನ್ನು ಆಪಲ್ ಡೆವಲಪರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಆಪಲ್ ಡೆವಲಪರ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮತ್ತು ಬಿಲಿಬಿಲಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಆಪಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ: ಆಪಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು WWDC 2026ರ ಪ್ರಮುಖ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಲಿವೆ. ಕಂಪನಿಯು ಈಗಾಗಲೇ 2026ರ ಅಂತಿಮ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ನಾವೀನ್ಯತೆ, ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಣಾಮ, ದೃಶ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಂವಹನದಂತಹ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಸಾಧಾರಣ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೆವಲಪರ್ಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಡೆವಲಪರ್ಗಳು ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಆಪಲ್ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್: ಈ ವರ್ಷದ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ 350 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ವಿಜೇತರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಪಲ್ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಅವರಲ್ಲಿ 50 "ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿಜೇತರು" WWDC ವಾರದಲ್ಲಿ ಕ್ಯುಪರ್ಟಿನೊಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೋಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮೂಲಕ ಯುವ ಡೆವಲಪರ್ಗಳು, ವಿನ್ಯಾಸಕರು ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನು ಸಬಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
WWDC 2026 ಅನ್ನು ಕೇವಲ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿ ನೋಡದೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಮತ್ತು AI ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆಪಲ್ನ ಭವಿಷ್ಯದ ಒಂದು ನೋಟವಾಗಿಯೂ ನೋಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಆಪಲ್ ಬಳಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ಡೆವಲಪರ್ಗಳು ಈಗ ಜೂನ್ 8 ರಂದು ತಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಓದಿ: ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ಗೆ ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟ ಕೋರ್ಟ್: ಆಲ್ಟ್ಮನ್ ಮತ್ತು ಓಪನ್ಎಐ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸೋಲು