ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ರಿಟೇಲ್ ಶಾಪ್ ತೆರೆಯಲು ಸಜ್ಜಾದ ಆಪಲ್: ಎಲ್ಲಿ, ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾ?
Apple Sixth Retail Store In India: ಆಪಲ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಆರನೇ ಮಳಿಗೆಯನ್ನು ತೆರೆಯುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂಬಿತ್ಯಾದಿ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ..
Published : February 14, 2026 at 7:13 AM IST
Apple Sixth Retail Store In India: ಅಮೆರಿಕದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ದೈತ್ಯ ಆಪಲ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ರಿಟೇಲ್ ಶಾಪ್ ತೆರೆಯಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಮುಂಬೈನ ಬೋರಿವಲಿಯಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಲಿರುವ ಈ ಶಾಪ್ ಅನ್ನು ಫೆಬ್ರವರಿ 13 ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಕಂಪನಿಯು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ "ನೋಯ್ಡಾ", "ಹೆಬ್ಬಾಳ" ಮತ್ತು "ಕೊರೆಗಾಂವ್ ಪಾರ್ಕ್" ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ವಿಶೇಷ ಚಿಲ್ಲರೆ ಅಂಗಡಿಗಳಂತೆ ಇದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಿಯಾದ ನವಿಲಿನ ಕಲಾತ್ಮಕ ಥೀಮ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಆಪಲ್ನ 6ನೇ ಶೋರೂಮ್ ಯಾವಾಗ ಲಾಂಚ್? ಈ ಹೊಸ ಅಂಗಡಿಯು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಆಪಲ್ನ ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆರನೇಯದ್ದಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನದ ಪ್ರಕಾರ ಫೆಬ್ರವರಿ 26 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆಗೆ "ಆಪಲ್ ಬೋರಿವಲಿ" ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
ಆಪಲ್ನ ಮೊದಲ ಶಾಪ್ 2023 ರಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈನ ಬಾಂದ್ರಾ ಕುರ್ಲಾ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ (ಬಿಕೆಸಿ) ನಲ್ಲಿರುವ ಜಿಯೋ ವರ್ಲ್ಡ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಇದನ್ನು "ಆಪಲ್ ಬಿಕೆಸಿ" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಕಂಪನಿಯು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಚಿಲ್ಲರೆ ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವ ಇತರ ಆಪಲ್ ಅಂಗಡಿಗಳು:
ಆಪಲ್ ಬಿಕೆಸಿ (ಮುಂಬೈ): ಈ ಆಪಲ್ ಅಂಗಡಿಯು ಏಪ್ರಿಲ್ 18, 2023 ರಂದು ಜಿಯೋ ವರ್ಲ್ಡ್ ಡ್ರೈವ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಇದು ಸುಮಾರು 20,000 ಚದರ್ ಅಡಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಹರಡಿದೆ. ದು ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಅತಿದೊಡ್ಡ ಆಪಲ್ ಅಂಗಡಿಯಾಗಿದೆ.
ಆಪಲ್ ಸಾಕೇತ್ (ದೆಹಲಿ): ಈ ಅಂಗಡಿಯು ಎಪ್ರಿಲ್ 20, 2023 ರಂದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಸಿಟಿವಾಕ್ ಮಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಇದು ಸುಮಾರು 6,000 ಚದರ್ ಅಡಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಹರಡಿದೆ.
ಆಪಲ್ ಹೆಬ್ಬಾಳ (ಬೆಂಗಳೂರು): ಈ ಆಪಲ್ ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 2, 2025 ರಂದು ಏಷ್ಯಾದ ಫೀನಿಕ್ಸ್ ಮಾಲ್ನಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಲಾಯಿತು. ಇದು ಸುಮಾರು 8,000 ಚದರ್ ಅಡಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಆಪಲ್ ಅಂಗಡಿಯಾಗಿದೆ.
ಆಪಲ್ ಕೋರೆಗಾಂವ್ ಪಾರ್ಕ್ (ಪುಣೆ): ಇದು ಪುಣೆಯ ಕೋಪಾ ಮಾಲ್ ಕೋರೆಗಾಂವ್ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸೆಪ್ಬಂಬರ್ 4, 2025 ರಂದು ತೆರೆಯಲಾಯಿತು. ಇದು ಸುಮಾರು 10,000 ಚದರ್ ಅಡಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಹರಡಿದೆ.
ಆಪಲ್ ನೋಯ್ಡಾ (ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ): ಆಪಲ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ನೋಯ್ಡಾದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಐದನೇ ಚಿಲ್ಲರೆ ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ತೆರೆಯಿತು. ಡಿಸೆಂಬರ್ 11, 2025 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಈ ಅಂಗಡಿಯು ದೆಹಲಿ-ಎನ್ಸಿಆರ್ನಲ್ಲಿ ಆಪಲ್ನ ಎರಡನೇ ಶೋರೂಮ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ನೋಯ್ಡಾದ ಡಿಎಲ್ಎಫ್ ಮಾಲ್ನಲ್ಲಿದೆ.
