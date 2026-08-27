ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಈವೆಂಟ್ ಘೋಷಿಸಿದ ಆಪಲ್, ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರ ವೈರಲ್, ಐಫೋನ್ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಲಾಂಚ್ ನಿರೀಕ್ಷೆ
Apple September 9 2026 Event: ಆಪಲ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 9ಕ್ಕೆ ಈವೆಂಟ್ ಘೋಷಿಸಿದ್ದು, ಐಫೋನ್ 18 ಪ್ರೊ ಮತ್ತು ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಬಿಡುಗಡೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ.
Published : August 27, 2026 at 7:48 AM IST
Apple September 9 2026 Event: ಆಪಲ್ ತನ್ನ ಮುಂದಿನ ಲಾಂಚ್ ಈವೆಂಟ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 9ಕ್ಕೆ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಮೃದುವಾದ ನೀಲಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಯುವ ಆಪಲ್ ಲೋಗೋದೊಂದಿಗೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅಂಡ್ ಶೈನ್ ಎಂಬ ಪದಗಳಿರುವ ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರವನ್ನು ಕಂಪನಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಆಪಲ್ ಈವೆಂಟ್ ಯಾವಾಗ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷತೆ ಏನು?: ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಆಪಲ್ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಟೀವ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿಟಿ (ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನ ರಾತ್ರಿ 10.30ಕ್ಕೆ) ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಈವೆಂಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಆಪಲ್ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
Counting down with everyone! https://t.co/FhRumftT4S— Tim Cook (@tim_cook) August 26, 2026
ಜಾನ್ ಟೆರ್ನಸ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1 ರಂದು ಸಿಇಒ ಆಗಲಿದ್ದು, ಲಾಂಚ್ಗೆ ಕೇವಲ ಎಂಟು ದಿನಗಳ ಮೊದಲು ಟಿಮ್ ಕುಕ್ ಅವರಿಂದ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಪಲ್ನ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಟೆರ್ನಸ್, ಸಿಇಒ ಆಗಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಐಫೋನ್ ಲಾಂಚ್ ಅನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. 2011 ರಿಂದ ಸಿಇಒ ಆಗಿರುವ ಕುಕ್, 15 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾವ ಐಫೋನ್ಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿವೆ?: ಹಿಂದಿನ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಲಾಂಚ್ಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಆಪಲ್ ಈ ಈವೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಐಫೋನ್ 18 ಸೀರಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಘೋಷಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿಲ್ಲ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಐಫೋನ್ 18 ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ತಲೆಮಾರಿನ ಐಫೋನ್ ಏರ್ 2027ಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಲ್ಪಡಬಹುದು.
ಇದರಿಂದ ಐಫೋನ್ 18 ಪ್ರೊ, ಐಫೋನ್ 18 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಐಫೋನ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಮುಖ್ಯ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಲಿವೆ. ಐಫೋನ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಆಪಲ್ನ ಮೊದಲ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಝಡ್ ಫೋಲ್ಡ್ 8 ರೀತಿಯ ಪುಸ್ತಕ ಶೈಲಿಯ ವಿನ್ಯಾಸ ಬಳಸಲಿದೆ. ವದಂತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ 5.3 ರಿಂದ 5.5 ಇಂಚಿನ ಹೊರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು 7.6 ರಿಂದ 7.8 ಇಂಚಿನ ಒಳ ಓಎಲ್ಇಡಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್, ಎರಡೂ 120 ಹರ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಮೋಷನ್ ಬೆಂಬಲಿಸಬಹುದು. ಈ ಸಾಧನವು ಆಪಲ್ನ ಎ20 ಪ್ರೊ ಚಿಪ್ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಹಿಂಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನೊಂದಿಗೆ ಸ್ಲಿಮ್ ಡಿಸೈನ್ ಹೊಂದಿರಬಹುದು.
ಐಫೋನ್ 18 ಪ್ರೊನಲ್ಲಿ ಏನು ಹೊಸತು, ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?: ಐಫೋನ್ 18 ಪ್ರೊ ಮಾದರಿಗಳು ಐಫೋನ್ 17 ಪ್ರೊ ಸೀರಿಸ್ಗೆ ಹೋಲುವ ವಿನ್ಯಾಸ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಆದರೆ, ಸಣ್ಣ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್, ಹೊಸ ಬಣ್ಣಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಐಫೋನ್ 18 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ 48ಎಂಪಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಪರ್ಚರ್ ಮೇನ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ಆದರೆ, ಎರಡೂ ಪ್ರೊ ಮಾದರಿಗಳು ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿನ 2ಎನ್ಎಂ ಎ20 ಪ್ರೊ ಚಿಪ್ ಬಳಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಇನ್ನು ಬೆಲೆ ದೃಢಪಟ್ಟಿಲ್ಲ.. ಆದರೆ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಐಫೋನ್ 18 ಪ್ರೊ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 1,34,900 ರೂ.ಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಐಫೋನ್ 17 ಪ್ರೊಗಿಂತ ಸುಮಾರು 100 ಡಾಲರ್ ಹೆಚ್ಚು ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಐಫೋನ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 2,000 ಡಾಲರ್ (ಸುಮಾರು 1.9 ಲಕ್ಷ ರೂ.) ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಇರಬಹುದು ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಇದು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಝಡ್ ಫೋಲ್ಡ್ 8 ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿಯಾಗಲಿದ್ದು, ಕೇವಲ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೌಲ್ಯದ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಬಯಸುವವರಿಗಿಂತ ಆಪಲ್ನ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಬಯಸುವ ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ಇದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.
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