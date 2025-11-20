ETV Bharat / technology

ಆಪ್ ಸ್ಟೋರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2025: 45 ಅಂತಿಮ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ ಆಪಲ್​

Apple App Store Awards: ಆಪಲ್ ಆಪ್ ಸ್ಟೋರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಿಗೆ 45 ಅಂತಿಮ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದು, 12 ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹೊಸ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಗೇಮ್ಸ್​ ಅನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದೆ. ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ..

APPLE APP STORE AWARDS 2025 APP STORE AWARD FINALISTS CARSON OLIVER APPLE APP OF THE YEAR FINALISTS
45 ಅಂತಿಮ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ ಆಪಲ್​ (Photo Credit: Apple)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : November 20, 2025 at 8:02 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Apple App Store Awards: ಆಪಲ್ ಆಪ್ ಸ್ಟೋರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಿಗೆ 45 ಫೈನಲಿಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದು, 12 ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅತ್ಯಂತ ಹೊಸ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಗೇಮ್ಸ್​ ಗೌರವಿಸಿದೆ. ಆಪ್ ಸ್ಟೋರ್ ಸಂಪಾದಕರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಅಂತಿಮ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಬಳಕೆದಾರರ ಅನುಭವ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ, ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರಸ್ತುತತೆಯಲ್ಲಿ ಅಸಾಧಾರಣ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಐಫೋನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಯರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಬ್ಯಾಂಡ್‌ಲ್ಯಾಬ್, ಲ್ಯಾಡರ್ ಮತ್ತು ಟೈಮೊ ಬಳಕೆದಾರರು ಸೃಜನಶೀಲ ಔಟ್‌ಪುಟ್ ಸುಧಾರಿಸಲು, ಶಕ್ತಿ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ದಿನಚರಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಐಫೋನ್ ಗೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಯರ್‌ಗಾಗಿ, ಕ್ಯಾಪಿಬರಾ ಗೋ!, ಪೋಕ್‌ಮನ್ ಟಿಸಿಜಿ ಪಾಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಥ್ರೋನ್‌ಫಾಲ್ ತಮ್ಮ ಸೃಜನಶೀಲ ಆಟ ಮತ್ತು ವಿಶಾಲ ಆಕರ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿವೆ.

ಐಪ್ಯಾಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದಕತೆಯು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಇತರ ಶಾರ್ಟ್‌ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳು ಡಿಟೇಲ್, ಗ್ರ್ಯಾನ್‌ಟಚ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಡ್ರೆಡ್ಜ್, ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ನಿಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಷಿಯಾ: ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ರೌನ್ಸ್ ಅವುಗಳ ನಿರೂಪಣಾ ಆಳ ಮತ್ತು ದೃಶ್ಯ ಇಮ್ಮರ್ಶನ್‌ಗೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ಕೆಲವು ಆಟಗಳಾಗಿವೆ.

ಮ್ಯಾಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೈನಲಿಸ್ಟ್‌ಗಳು ಫೋಟೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್‌ಗಾಗಿ ಅಕಾರ್ನ್, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸರಳೀಕರಿಸಲು ಅಸಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಮನೆ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಅಂಡರ್ ಮೈ ರೂಫ್ ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಮ್ಯಾಕ್ ಆಟಗಳಲ್ಲಿ ಅಸ್ಸಾಸಿನ್ಸ್ ಕ್ರೀಡ್ ಶ್ಯಾಡೋಸ್, ಸೈಬರ್‌ಪಂಕ್ 2077: ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಎಡಿಷನ್ ಮತ್ತು ನೆವಾಗಳು ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಕಥೆ ಹೇಳುವಿಕೆಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಶಂಸಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು. ಆಪಲ್‌ನ ಹೊಸ ವೇದಿಕೆಯಾದ ವಿಷನ್ ಪ್ರೊ ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿತು.

ಕ್ಯಾಮೊ ಸ್ಟುಡಿಯೋ, ಡಿ-ಡೇ: ದಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೋಲ್ಜರ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ಲೋರ್ ಪಿಒವಿ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷನ್ ಪ್ರೊ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳಾಗಿ ಲಿಸ್ಟ್​ ಆಗಿದೆ. ವಿಷನ್ ಪ್ರೊ ಗೇಮ್ ಫೈನಲಿಸ್ಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಫಿಶಿಂಗ್ ಹೆವನ್, ಗೇರ್ಸ್ & ಗೂ ಮತ್ತು ಪೋರ್ಟಾ ನುಬಿ ಸೇರಿವೆ. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಭಾವ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯದ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳು ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದವು. ಬಿ ಮೈ ಐಸ್, ಸ್ಟೋರಿಗ್ರಾಫ್, ರೆಟ್ರೊ, ವೆನ್ಬಾ ಮತ್ತು ಯುಕಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಇಂತಹ ಕೆಲವು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಥೆ ಹೇಳುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯುಕ್ತ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದ ಕೆಲವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳಾಗಿವೆ.

2024ರ ಫೈನಲಿಸ್ಟ್‌ಗಳು ಜಾಗತಿಕ ಡೆವಲಪರ್ ಸಮುದಾಯದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಸೃಜನಶೀಲತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅನುಭವಗಳ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಆಪ್ ಸ್ಟೋರ್‌ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆಪಲ್ ಹೇಳಿದೆ. ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಡೆವಲಪರ್‌ಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತವೆ. ಅವರ ಸೃಷ್ಟಿಗಳು ದೈನಂದಿನ ಉತ್ಪಾದಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ, ಸೃಜನಶೀಲತೆಯನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತವೆ. ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸದ ಹರಿವುಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಆಟದ ಗಡಿಗಳನ್ನು ತಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂದು ಆಪಲ್​ ಹೇಳುತ್ತದೆ.

"ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಡೆವಲಪರ್‌ಗಳ ಗುಂಪಾದ ಆಪ್ ಸ್ಟೋರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ಅಂತಿಮ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ನಾವು ರೋಮಾಂಚನಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಆಪಲ್‌ನ ಆಪ್ ಸ್ಟೋರ್ ವರ್ಲ್ಡ್‌ವೈಡ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಕಾರ್ಸನ್ ಆಲಿವರ್ ಹೇಳಿದರು.

ಓದಿ: ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಜಬರ್ದಸ್ತ್​ ಲ್ಯಾಪ್​ಟಾಪ್​ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಆಸಸ್​!: ಇದು ಎಷ್ಟು ದುಬಾರಿ ಗೊತ್ತಾ?

TAGGED:

APPLE APP STORE AWARDS 2025
APP STORE AWARD FINALISTS
CARSON OLIVER
APPLE APP OF THE YEAR FINALISTS
APPLE APP STORE AWARDS

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಹದಿನೈದು ದಿನದವರೆಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಡೆಸೋಂಪು ನೀರು ಸೇವಿಸಿದರೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರಯೋಜನ: ವೈದ್ಯರ ಮಾತು

ಡಿಜಿಟಲ್ ವಂಚನೆ ತಡೆಗಟ್ಟಲು TRAI ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಆದೇಶ, 60 ದಿನಗಳ ಗಡುವು!

20 ರೂಗೆ 200 ಕಿಮೀ ಮೈಲೇಜ್​! ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕ್ರೂಸರ್ ಬೈಕ್

ತೂಕ ಇಳಿಸಲು ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಬೇಕಿಲ್ಲ: 10 ನಿಮಿಷ ಇವುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತಾರೆ ತಜ್ಞರು

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.