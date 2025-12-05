ಆಪ್ಸ್ಟೋರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2025 ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಆಪಲ್: 'iPhone App of the Year' ಅವಾರ್ಡ್ ಯಾರಿಗೆ?
Apple App Store Award Winners: ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಆಪಲ್, ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಡೆವಲಪರ್ಗಳ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ, ನಾವೀನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಿದೆ.
Published : December 5, 2025 at 1:01 PM IST
Apple App Store Award Winners: 2025ನೇ ವರ್ಷ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಆಪಲ್ ತನ್ನ ವಾರ್ಷಿಕ ಆಪ್ ಸ್ಟೋರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು 2025ನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಆಪಲ್ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಡೆವಲಪರ್ಗಳ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ, ನಾವೀನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಈ ವರ್ಷ ಆಪಲ್ 17 ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಗೇಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ವಿಜೇತರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಒಟ್ಟು 45 ಅಂತಿಮ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಂದ ಆಪಲ್ ಆಪ್ ಸ್ಟೋರ್ ಸಂಪಾದಕರು ಇದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಕೆದಾರರ ಜೀವನವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿದ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿದ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲತೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ಉದ್ದೇಶ.
ವಿಜೇತರ ಆಯ್ಕೆ ಹೇಗೆ?: ಈ ವರ್ಷದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಐಫೋನ್, ಐಪ್ಯಾಡ್, ಮ್ಯಾಕ್, ಆಪಲ್ ವಾಚ್, ಆಪಲ್ ಟಿವಿ ಮತ್ತು ವಿಷನ್ ಪ್ರೊನಂತಹ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳಿಗಾಗಿ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಆಯ್ಕೆಯು ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ವಿನ್ಯಾಸ, ಬಳಕೆದಾರರ ಅನುಭವ, ನಾವೀನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ.
Mac Game of the Year-Cyberpunk 2027 Ultimate Edition: ಈ ವರ್ಷ ಮ್ಯಾಕ್ಗಾಗಿ ಸೈಬರ್ಪಂಕ್ 2027 ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ವರ್ಷದ ಗೇಮ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಅಸ್ಸಾಸಿನ್ಸ್ ಕ್ರೀಡ್ ಶ್ಯಾಡೋಸ್ ಮತ್ತು ನೆವಾ ನಂತಹ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಅಗ್ರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಲುಪಿತು. ಉನ್ನತ-ಮಟ್ಟದ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆಳವಾದ ಕಥಾಹಂದರವು ಅದನ್ನು ಎದ್ದು ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡಿತು.
Apple Watch App of the Year-Strava: ವಿಶ್ವಪ್ರಸಿದ್ಧ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಟ್ರಾವಾವನ್ನು ಈ ವರ್ಷ ಆಪಲ್ ವಾಚ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ರನ್ನಿಂಗ್, ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
iPad App of the Year - Detail: ಐಪ್ಯಾಡ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಜೇತ ಆದ ಡೀಟೈಲ್ ಒಂದು ಎಐ-ಪವರ್ಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಕ್ರಿಯೆಟರ್ಸ್, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ವೇಗವಾದ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾದ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೇನ್ ಟಚ್ನಂತಹ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
iPhone App of the Year - Tiimo: AI-ಆಧಾರಿತ ವಿಜುವಲ್ ಪ್ಲಾನರ್ ಟಿಮೊ ಈ ವರ್ಷ ಐಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನವನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಲು, ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಮತ್ತು ದಿನಚರಿಗಳನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನ್ಯೂರೋಡೈವರ್ಜೆಂಟ್ ಬಳಕೆದಾರರಲ್ಲಿ (ADHD ಇರುವಂತಹವು) ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ.
Mac App of the Year - Essayist: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧಕರಿಗೆ ಸಮಯವನ್ನು ಉಳಿಸುವ AI ಸಾಧನವಾದ ಎಸ್ಸೇಯಿಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಿದೆ. ವೃತ್ತಿಪರ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ.
Apple Vision Pro App of the Year - Explore POV: ಜೇಮ್ಸ್ ಹಸ್ಟ್ಲರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಪಿಒವಿ ಅನ್ನು ವಿಷನ್ ಪ್ರೊನಂತಹ ಹೊಸ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತಲ್ಲೀನಗೊಳಿಸುವ ಅನುಭವಗಳು ಮತ್ತು ವಿಆರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
Apple TV App of the Year - HBO Max: ಈ ವರ್ಷ ಆಪಲ್ ಟಿವಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಎಂದು ಎಚ್ಬಿಒ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅದರ ಉತ್ತಮ-ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕಂಟೆಂಟ್, ಸೀರಿಸ್ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಿಗಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.
iPhone Game of the Year - Pokémon TCG Pocket: ಪೋಕ್ಮನ್ ಟಿಸಿಜಿ ಪಾಕೆಟ್ ಅನ್ನು ವರ್ಷದ ಐಫೋನ್ ಆಟ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ. ದಿ ಪೋಕ್ಮನ್ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ರಚಿಸಲಾದ ಈ ಕಾರ್ಡ್ ಆಟವು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ.
iPad Game of the Year - DREDGE: ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಡ್ರೆಡ್ಜ್ ಅನ್ನು ಐಪ್ಯಾಡ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಥಾಹಂದರ ಮತ್ತು ಡಾರ್ಕ್ ಸಾಹಸವು ಇದನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
Apple Vision Pro Game of the Year - Porta Nubi: ಮೈಕೆಲ್ ಟೆಂಪರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಪೋರ್ಟಾ ನುಬಿಯನ್ನು ವಿಷನ್ ಪ್ರೊಗಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ.
Apple Arcade Game of the Year - WHAT THE CLASH?: ಟ್ರೈಬ್ಯಾಂಡ್ ಆಪ್ಸ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ವಾಟ್ ದಿ ಕ್ಲಾಷ್? ಆಪಲ್ ಆರ್ಕೇಡ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮನರಂಜನೆಯ ಆಟವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
Apple Cultural Impact Winners 2025: ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಆಪಲ್ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಿತು. ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ಕಲ್ಚರಲ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು ಸಮಾವೇಶ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಮತ್ತು ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತವೆ.
- Art of Fauna
- Chants of Sennaar
- Despelote
- Be My Eyes
- Focus Friend
- StoryGraph
ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು ಜನರ ಜೀವನವನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ, ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಅಂತರ್ಗತ ಸಮಾಜವನ್ನು ರಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
