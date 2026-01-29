ಮಹಿಳೆಯರ ಫೋಟೋ ನಗ್ನಗೊಳಿಸುವ 102 ಆ್ಯಪ್ಗಳು ಗೂಗಲ್, ಆಪಲ್ ಸ್ಟೋರ್ನಲ್ಲಿವೆ: ಟಿಟಿಪಿ
ಗೂಗಲ್ ಮತ್ತು ಆಪಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನಗ್ನವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಆ್ಯಪ್ಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳು 705 ಮಿಲಿಯನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಕಂಡಿವೆ ಎಂದು ಟೆಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಹೈದರಾಬಾದ್: ಟೆಕ್ ದೈತ್ಯ ಕಂಪನಿಗಳಾದ ಆಪಲ್ ಮತ್ತು ಗೂಗಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಗ್ನಗೊಳಿಸುವ ಆ್ಯಪ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಿದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಅಂತಹ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು ಇನ್ನೂ ಅವುಗಳ ಸ್ಟೋರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿವೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ.
ಟೆಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ (ಟಿಟಿಪಿ) ಈ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಡಿಜಿಟಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ನಗ್ನಗೊಳಿಸುವ, ಒಪ್ಪಿಗೆಯಿಲ್ಲದೇ ಅವರ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಲೈಂಗಿಕ ಪ್ರೇರಣೆಗೆ ಬಳಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು ಎರಡೂ ಕಂಪನಿಗಳ ಸ್ಟೋರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿವೆ ಎಂದಿದೆ.
ನಗ್ನಗೊಳಿಸುವ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು ಎರಡೂ ಕಂಪನಿಗಳ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಜನರು ಹುಡುಕಲು, ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ನಲ್ಲಿ 55 ಮತ್ತು ಆಪ್ ಸ್ಟೋರ್ನಲ್ಲಿ 47 ಇಂತಹ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳಿವೆ. ಹಲವಾರು ಆ್ಯಪ್ಗಳು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಗ್ನರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಬಿಕಿನಿ ಅಥವಾ ಒಳ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಆ್ಯಪ್ ಸ್ಟೋರ್ನಲ್ಲಿ 'ನ್ಯೂಡಿಫೈ' ಅಥವಾ 'ಅನ್ಡ್ರೆಸ್' ಎಂದು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಂತಹ ಆ್ಯಪ್ಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಟಿಟಿಪಿ ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ.
705 ಮಿಲಿಯನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್: ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 705 ಮಿಲಿಯನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳಿಂದ 117 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಆದಾಯ ಬಂದಿದೆ. ಆಪಲ್ ಮತ್ತು ಗೂಗಲ್ ಎರಡೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಲು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ. ಇಂತಹ ಆ್ಯಪ್ಗಳಿಂದ ಎರಡೂ ಕಂಪನಿಗಳು ಲಾಭ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ಟಿಟಿಪಿ ಆರೋಪಿಸಿದೆ.
ತಾನು ಈ ಕಂಪನಿಗಳ ಸ್ಟೋರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಹಲವು ಆ್ಯಪ್ಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿರುವ ಟಿಟಿಪಿ, ಈ ಆ್ಯಪ್ಗಳು ಮಹಿಳೆಯರ ಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಗ್ನರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಕೆಲವು ಆ್ಯಪ್ಗಳು ವಯಸ್ಸಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೂ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿವೆ. ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಆ್ಯಪ್ ಸೂಕ್ತ ಎಂದು ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಎಲ್ಲಾ ವಯಸ್ಸಿನವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ, ಕೆಲವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಒಂದೇ ಟ್ಯಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರೆ, ಇತರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲು ಅಥವಾ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನೂ ಈ ಆ್ಯಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಟಿಟಿಪಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಆಪಲ್ ಮತ್ತು ಗೂಗಲ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಏನು?: ಟಿಟಿಪಿ ತನ್ನ ವರದಿ ಬಿತ್ತರಿಸಿದ ಬಳಿಕ, ಆಪಲ್ ಮತ್ತು ಗೂಗಲ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾಗಿ ಹೇಳಿವೆ. ಆಪಲ್ ಇಂತಹ 28 ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದೆ. ನಗ್ನಗೊಳಿಸುವ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳ ಡೆವಲಪರ್ಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೆ, ಗೂಗಲ್ನ ವಕ್ತಾರರು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ಹಲವಾರು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರೂ, ಎಷ್ಟು ಆ್ಯಪ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿಲ್ಲ.
