ಮಹಿಳೆಯರ ಫೋಟೋ ನಗ್ನಗೊಳಿಸುವ 102 ಆ್ಯಪ್​​ಗಳು ಗೂಗಲ್​, ಆಪಲ್ ಸ್ಟೋರ್​​ನಲ್ಲಿವೆ: ಟಿಟಿಪಿ

ಗೂಗಲ್​ ಮತ್ತು ಆಪಲ್​ ಸ್ಟೋರ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನಗ್ನವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಆ್ಯಪ್​ಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳು 705 ಮಿಲಿಯನ್ ಡೌನ್​ಲೋಡ್​ ಕಂಡಿವೆ ಎಂದು ಟೆಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಪರೆನ್ಸಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.

NUDIFY APPS
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
By ETV Bharat Karnataka Team

January 29, 2026

ಹೈದರಾಬಾದ್: ಟೆಕ್ ದೈತ್ಯ ಕಂಪನಿಗಳಾದ ಆಪಲ್ ಮತ್ತು ಗೂಗಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಗ್ನಗೊಳಿಸುವ ಆ್ಯಪ್​ಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಿದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಅಂತಹ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್​ಗಳು ಇನ್ನೂ ಅವುಗಳ ಸ್ಟೋರ್​​ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿವೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ.

ಟೆಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಪರೆನ್ಸಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ (ಟಿಟಿಪಿ) ಈ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಡಿಜಿಟಲ್​ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ನಗ್ನಗೊಳಿಸುವ, ಒಪ್ಪಿಗೆಯಿಲ್ಲದೇ ಅವರ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಲೈಂಗಿಕ ಪ್ರೇರಣೆಗೆ ಬಳಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್​ಗಳು ಎರಡೂ ಕಂಪನಿಗಳ ಸ್ಟೋರ್​​ಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿವೆ ಎಂದಿದೆ.

ನಗ್ನಗೊಳಿಸುವ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳು ಎರಡೂ ಕಂಪನಿಗಳ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಜನರು ಹುಡುಕಲು, ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್​​ನಲ್ಲಿ 55 ಮತ್ತು ಆಪ್ ಸ್ಟೋರ್‌ನಲ್ಲಿ 47 ಇಂತಹ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳಿವೆ. ಹಲವಾರು ಆ್ಯಪ್​​ಗಳು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಗ್ನರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಬಿಕಿನಿ ಅಥವಾ ಒಳ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಆ್ಯಪ್​ ಸ್ಟೋರ್​​ನಲ್ಲಿ 'ನ್ಯೂಡಿಫೈ' ಅಥವಾ 'ಅನ್‌ಡ್ರೆಸ್' ಎಂದು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಂತಹ ಆ್ಯಪ್​ಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಟಿಟಿಪಿ ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ.

705 ಮಿಲಿಯನ್​ ಡೌನ್​​ಲೋಡ್​: ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳನ್ನು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 705 ಮಿಲಿಯನ್‌ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳಿಂದ 117 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್​ ಆದಾಯ ಬಂದಿದೆ. ಆಪಲ್ ಮತ್ತು ಗೂಗಲ್ ಎರಡೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಲು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ. ಇಂತಹ ಆ್ಯಪ್​ಗಳಿಂದ ಎರಡೂ ಕಂಪನಿಗಳು ಲಾಭ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ಟಿಟಿಪಿ ಆರೋಪಿಸಿದೆ.

ತಾನು ಈ ಕಂಪನಿಗಳ ಸ್ಟೋರ್​​ನಲ್ಲಿರುವ ಹಲವು ಆ್ಯಪ್​ಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿರುವ ಟಿಟಿಪಿ, ಈ ಆ್ಯಪ್​ಗಳು ಮಹಿಳೆಯರ ಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಗ್ನರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಕೆಲವು ಆ್ಯಪ್​ಗಳು ವಯಸ್ಸಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೂ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿವೆ. ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಆ್ಯಪ್​ ಸೂಕ್ತ ಎಂದು ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಎಲ್ಲಾ ವಯಸ್ಸಿನವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ, ಕೆಲವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಒಂದೇ ಟ್ಯಾಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರೆ, ಇತರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲು ಅಥವಾ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನೂ ಈ ಆ್ಯಪ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಟಿಟಿಪಿ ಹೇಳಿದೆ.

ಆಪಲ್ ಮತ್ತು ಗೂಗಲ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಏನು?: ಟಿಟಿಪಿ ತನ್ನ ವರದಿ ಬಿತ್ತರಿಸಿದ ಬಳಿಕ, ಆಪಲ್ ಮತ್ತು ಗೂಗಲ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾಗಿ ಹೇಳಿವೆ. ಆಪಲ್ ಇಂತಹ 28 ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದೆ. ನಗ್ನಗೊಳಿಸುವ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳ ಡೆವಲಪರ್‌ಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೆ, ಗೂಗಲ್‌ನ ವಕ್ತಾರರು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ಹಲವಾರು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರೂ, ಎಷ್ಟು ಆ್ಯಪ್​​ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿಲ್ಲ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

