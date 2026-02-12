ಸಿಎಂಎ ಎಫೆಕ್ಟ್! ಆ್ಯಪ್ ಸ್ಟೋರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ ಗೂಗಲ್, ಆ್ಯಪಲ್
Google Play Store: ಆ್ಯಪ್ ಸ್ಟೋರ್ಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತತೆ ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಆ್ಯಪಲ್ ಮತ್ತು ಗೂಗಲ್ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿವೆ.
Published : February 12, 2026 at 8:18 AM IST
Google Play Store: ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬ್ರಿಟನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ನ ಸ್ಪರ್ಧಾ ನಿಯಂತ್ರಕ, ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (CMA)ವು ಟೆಕ್ ಕಂಪನಿಗಳಾದ ಆ್ಯಪಲ್ ಮತ್ತು ಗೂಗಲ್ ತಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸ್ಟೋರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.
CMA ಪ್ರಕಾರ, ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಎರಡೂ ಕಂಪನಿಗಳು ಬಲವಾದ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹೊಂದಿವೆ. ಇದು ಇತರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೆವಲಪರ್ಗಳು ಸಮಾನ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025ರಲ್ಲಿ CMA ಆ್ಯಪಲ್ ಮತ್ತು ಗೂಗಲ್ಗೆ "ಸ್ಟ್ರೆಟಜಿಕ್ ಮಾರ್ಕಟ್ ಸ್ಟೇಟಸ್" ನೀಡಿತು. ಅದರಂತೆ ಕಂಪನಿಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಎರಡೂ ಕಂಪನಿಗಳು ಈಗ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿವೆ.
ಮೊದಲ ಬದಲಾವಣೆ: ಇದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಮೀಕ್ಷೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ಈಗ ಪಾರದರ್ಶಕ, ನ್ಯಾಯಯುತ ಮತ್ತು ತಾರತಮ್ಯವಿಲ್ಲದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಆ್ಯಪಲ್ ಮತ್ತು ಗೂಗಲ್ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇತರ ಡೆವಲಪರ್ಗಳ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಎರಡನೇ ಬದಲಾವಣೆ: ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬದಲಾವಣೆ ಇದು. ಆ್ಯಪ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಈಗ ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವಾಗಿ ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು. ಇದು ಸಣ್ಣ, ಹೊಸ ಡೆವಲಪರ್ಗಳಿಗೂ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಮೂರನೇ ಬದಲಾವಣೆ: 3ನೇ ಬದಲಾವಣೆ ಡೇಟಾ ಭದ್ರತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ವಿಮರ್ಶೆಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಡೆವಲಪರ್ಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ದುರುಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಇದರರ್ಥ ಕಂಪನಿಗಳು ಆ ಡೇಟಾವನ್ನು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ನಾಲ್ಕನೇ ಬದಲಾವಣೆ: ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಬದಲಾವಣೆ ಇದಾಗಿದ್ದು ಆ್ಯಪಲ್ನ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಆ್ಯಪಲ್ ತನ್ನ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿಗೆ ಸುಲಭ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಡೆವಲಪರ್ಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ವಿಭಿನ್ನ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಈ ಬದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವರದಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸದಿದ್ದರೆ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಯುಕೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಉದ್ಯಮವು ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು GDPಯ ಸುಮಾರು 1.5% ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸುಮಾರು 4,00,000 (4 ಲಕ್ಷ) ಜನರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಹಣಕಾಸು, ಗೇಮಿಂಗ್ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಲಯಗಳು ಇದನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿವೆ.
ಸರ್ಕಾರವು ಡಿಜಿಟಲ್ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ಬಲವಾದ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಯುಕೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪಾರದರ್ಶಕ, ಸಮತೋಲಿತ ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದು ಡೆವಲಪರ್ಗಳಿಗೆ ಸಮಾನ ಆಟದ ಮೈದಾನವನ್ನು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
