ಆಪಲ್ ಹೊಸ ಏರ್ಟ್ಯಾಗ್ ಲಾಂಚ್: ಕಳೆದುಹೋದ ವಸ್ತು ಹುಡುಕುವುದು ಈಗ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಲಭ
Published : January 28, 2026 at 3:07 PM IST
Apple Launches Second Gen Airtag: ಆಪಲ್ ತನ್ನ ಎರಡನೇ ತಲೆಮಾರಿನ ಏರ್ಟ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಈಗ ವಿಸ್ತೃತ ಸಂಪರ್ಕ ಶ್ರೇಣಿ, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಸರ್ಚ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು, ಧ್ವನಿವರ್ಧಕ ಮತ್ತು ಆಪಲ್ ವಾಚ್ನಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಿತ ನಿಖರ ಶೋಧನೆಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಆಪಲ್ ಇದನ್ನು ಮೊದಲು ಏಪ್ರಿಲ್ 2021 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು. ಇದು ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಕಳೆದುಹೋದ ಲಗೇಜ್, ಕೀಗಳು, ಬೈಸಿಕಲ್ಗಳು, ಬ್ಯಾಗ್ಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸಾಧನವನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕೇಸ್, ಬ್ಯಾಗ್, ಲಗೇಜ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತರ ವಾಹಕದೊಳಗೆ ಇರಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಅದರ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಆಪಲ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮೈ ಸೇವೆಯ ಮೂಲಕ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ಹೆಚ್ಚಿದ ನಿಖರ ಶೋಧನೆ ಶ್ರೇಣಿ: ಈ ಹೊಸ ಆಪಲ್ ಏರ್ಟ್ಯಾಗ್ ಎರಡನೇ ತಲೆಮಾರಿನ ಅಲ್ಟ್ರಾ ವೈಡ್ಬ್ಯಾಂಡ್ ಚಿಪ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಖರ ಶೋಧನೆ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಶೇಕಡಾ 50 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಇದರ ಸ್ಪೀಕರ್ ಶೇಕಡಾ 50 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೌಂಡ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಇದರ ಸೌಂಡ್ ಅನ್ನು ಈಗ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ದೂರದಿಂದ ಕೇಳಬಹುದು. ಈ ಮಾದರಿಯು 2021 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಿಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಹೊಸ ವಿಶಿಷ್ಟ ಬೆಲ್ ಸೌಂಡ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಆಪಲ್ ವಾಚ್ನಲ್ಲಿ ನಿಖರ ಶೋಧನೆ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನಿಖರವಾದ ಶೋಧನೆ?: ಆಪಲ್ನ ನಿಖರವಾದ ಶೋಧನೆ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಕಳೆದುಹೋದ ವಸ್ತುಗಳು ಅಥವಾ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ನಿಖರವಾದ ದಿಕ್ಕು ಮತ್ತು ದೂರದೊಂದಿಗೆ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಅಲ್ಟ್ರಾ ವೈಡ್ಬ್ಯಾಂಡ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಇದು "ಫೈಂಡ್ ಮೈ" ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ಅದನ್ನು ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಇದು ಟಚ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಆನ್-ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಆಪಲ್ ಏರ್ಟ್ಯಾಗ್ ಬೆಲೆ, ಲಭ್ಯತೆ: ಈ ಹೊಸ ಆಪಲ್ ಏರ್ಟ್ಯಾಗ್ನ ಬೆಲೆ ರೂ. 3,790. ಆದರೆ ನಾಲ್ಕು ಏರ್ಟ್ಯಾಗ್ಗಳ ಪ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಕೇವಲ ರೂ. 12,900 ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಆಪಲ್ ರೂ. 3,900 ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏರ್ಟ್ಯಾಗ್ ಫೈನ್ವೋವೆನ್ ಕೀ ರಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದು ಫಾಕ್ಸ್ ಆರೆಂಜ್, ಮಿಡ್ನೈಟ್ ಪರ್ಪಲ್, ನೇವಿ, ಮಾಸ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮತ್ತು ಆಪಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅದರ ಏರ್ಟ್ಯಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ವೈಯಕ್ತಿಕಗೊಳಿಸಿದ ಕೆತ್ತನೆಯನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಏರ್ಟ್ಯಾಗ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಪಲ್ನ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್, ಆಪಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮತ್ತು ಆಪಲ್ ಅಧಿಕೃತ ಮರುಮಾರಾಟಗಾರರ ಮೂಲಕ ಖರೀದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ವಾರದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಆಪಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಖರೀದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
