ಐಫೋನ್ ಡುಯೋ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ರಿಲೀಫ್! ಒಡೆದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಫೋನ್ಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಘೋಷಣೆ
Apple Foldable Replacement: ಆಪಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ತನ್ನ 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆಯ 'iPhone Duo' ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಮೊಬೈಲ್ನ ಹಿಂಜ್ ವಿನ್ಯಾಸದ ದೋಷದಿಂದಾಗಿ ಒಳಗಿನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬಿರುಕು ಬಿಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಫ್ರೀ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಘೋಷಿಸಿದೆ.
Published : October 27, 2026 at 11:38 AM IST
Apple Foldable Replacement: ಜಾಗತಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ದೈತ್ಯ ಆಪಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಮೊಬೈಲ್ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದ್ದ ಚೊಚ್ಚಲ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ 'ಐಫೋನ್ ಡುಯೋ' (iPhone Duo) ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ (₹2,99,999) ಹಾಗೂ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ $2,000 ಬೆಲೆ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫೋನ್ ಖರೀದಿಸಿದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಭಾರಿ ಆಘಾತ ಎದುರಾಗಿದೆ.
ಫೋನ್ ಖರೀದಿಸಿದ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಒಳಗಿನ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಡಚುವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ (Hinge) ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಬಿರುಕು (Cracks) ಬಿಡುತ್ತಿರುವುದು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಭಾರಿ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು. ಈ ಗಂಭೀರ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ದೋಷದ ಕುರಿತು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮೌನ ವಹಿಸಿದ್ದ ಆಪಲ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೊನೆಗೂ ಜಾಗತಿಕ ಗ್ರಾಹಕರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಮಣಿದು ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷವನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಸಂತ್ರಸ್ತ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಹೊಸ ಫೋನ್ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಡುವುದಾಗಿ (Replacement) ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಈ ಭಾರಿ ವಿವಾದದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಹಾಗೂ ಫೋನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಒಡೆಯಲು ಅಸಲಿ ಕಾರಣವೇನು ಎಂಬ ತಾಂತ್ರಿಕ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಕೊನೆಗೂ ಮೌನ ಮುರಿದ ಆಪಲ್: ಐಫೋನ್ ಡುಯೋ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬಿರುಕು ಬಿಡುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಕುರಿತು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂಮ್ಬರ್ಗ್ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ಮಾರ್ಕ್ ಗುರ್ಮನ್ (Mark Gurman) ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆಪಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಈ ದೋಷದ ಕುರಿತು ಆಂತರಿಕ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆಯಾದರೂ ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಸ್ಟೋರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೇರ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ನೀಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗ ಮಾರ್ಕ್ ಗುರ್ಮನ್ ಹೊಸ ಅಪ್ಡೇಟ್ ನೀಡಿದ್ದು, ಆಪಲ್ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Apple Responds: “We are aware of an issue impacting the inner display on a small number of iPhone Duo units. If users experience issues with their iPhone Duo display, they should contact AppleCare for a replacement.”— Mark Gurman (@markgurman) October 26, 2026
ಮ್ಯಾಕ್ ರೂಮರ್ಸ್ (MacRumors) ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ನೀಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಪಲ್, "ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಐಫೋನ್ ಡುಯೋ ಮೊಬೈಲ್ಗಳ ಒಳಗಿನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿರುವ ದೋಷದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಅರಿವಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಐಫೋನ್ ಡುಯೋ ಸ್ಕ್ರೀನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅವರು ತಕ್ಷಣವೇ ಆಪಲ್ ಕೇರ್ (AppleCare) ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ತಮ್ಮ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಇದು ಆಪಲ್ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಭಾರಿ ನಿರಾಳತೆ ತಂದಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಆಪಲ್ ಕೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಈ ಫೋನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಲು ಬರೋಬ್ಬರಿ 1.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ($999) ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ಫೋನ್ ಬೆಲೆಯ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರು ಭರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪುಡಿಪುಡಿಯಾಗಲು ಅಸಲಿ ಕಾರಣವೇನು? ಬಳಕೆದಾರರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ದೂರುಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಐಫೋನ್ ಡುಯೋ ಫೋನ್ಗಳ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಒಂದೇ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಫೋನ್ ಮಡಚುವ ಹಿಂಜ್ ಭಾಗದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಂಬವಾಗಿ (Vertical Line) ಬಿರುಕು ಮೂಡುತ್ತಿದ್ದು, ಅದರ ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಅಡ್ಡ ಗೆರೆಗಳು ಹರಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ.
ವಿಶ್ವಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ ಡಿಸ್ಮ್ಯಾಂಟ್ಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ರಿಪೇರಿ ತಜ್ಞ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಐಫಿಕ್ಸಿಟ್ (iFixit) ಈ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಿಚ್ಚಿ (Teardown) ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಒಡೆಯಲು ಇರುವ ಅಸಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ದೋಷವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದೆ. ಐಫಿಕ್ಸಿಟ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ದೋಷಕ್ಕೆ ಆಪಲ್ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿರುವ ಹಿಂಜ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಂ (Hinge Mechanism) ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಮಡಚಿದಾಗ ಒಳಗಿನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ನ ವಕ್ರ ಭಾಗವು (Curved Fold) ಹಿಂಜ್ನ ಮಧ್ಯಭಾಗದ ಬಾರ್ (Centre Bar) ಮೇಲೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಒತ್ತಡ ಹೇರುತ್ತದೆ. ಈ ನಿರಂತರ ಒತ್ತಡದಿಂದಾಗಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ನ ಮಧ್ಯಭಾಗದ ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ 'ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್' (Stress Hotspot) ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ತೆರೆಯುವಾಗ ಮತ್ತು ಮುಚ್ಚುವಾಗ ಈ ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್ನಲ್ಲೇ ಬಿರುಕು ಮೂಡಿ ಇಡೀ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಐಫಿಕ್ಸಿಟ್ ಚಿತ್ರ ಸಹಿತ ವಿವರಿಸಿದೆ.
ಆ್ಯಪ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ಬೇಸರ: ಕೇವಲ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ದೋಷ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಐಫೋನ್ ಡುಯೋ ಭಾರಿ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಮಾದರಿಯ ಬುಕ್-ಸ್ಟೈಲ್ (Book-style Display) ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರಮುಖ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು ಇನ್ನೂ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರಂಭಿಕ ವಿಮರ್ಶಕರು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನೀಡಿ ಕೊಂಡ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಪ್ಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿರುವುದು ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕೂಡ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಆಪಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಜಾಗತಿಕ ಇಮೇಜ್ಗೆ ಭಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ನೀಡಿದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಆಪಲ್ ಉಚಿತ ಬದಲಾವಣೆಯ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆಯಾದರೂ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂಜ್ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೇಗೆ ಸರಿಪಡಿಸಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದುನೋಡಬೇಕಿದೆ.
ಓದಿ: ಆಪಲ್ನಿಂದ ಹೊಚ್ಚಹೊಸ ಐಪ್ಯಾಡ್ ಮಿನಿ ಲಾಂಚ್: ಈ ಸೀರಿಸ್ನಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬಂತು ಒಎಲ್ಇಡಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್! ಬೆಲೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಹೀಗಿದೆ..