ಜಾಗತಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಲಿದೆ ವಿಶಾಖ: ಅಮರಾವತಿ ರಾಜಧಾನಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ ಸ್ಪೀಡ್
Game Changer: ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂನಲ್ಲಿರುವ ಗೂಗಲ್ ಎಐ ಡೇಟಾ ಹಬ್ ಜಾಗತಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಲಿದ್ದು, ವಿವಿಧ ವಲಯಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲಿದೆ.
Published : October 15, 2025 at 1:39 PM IST
Game Changer: ಐಟಿ ದೈತ್ಯ ಗೂಗಲ್ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂನಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಮೊದಲ ಮೆಗಾ ಎಐ ಹಬ್ ಮತ್ತು ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ಅನ್ನು 15 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಿದೆ. ಇದು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶವು ಐಟಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಲು ಪ್ರೇರಕ ಶಕ್ತಿಯಾಗಲಿದೆ. ಇದು ರಾಜ್ಯದ ಐಟಿ ವಲಯವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸುವ ಒಂದು ಗೇಮ್ ಚೇಂಜರ್ ಆಗಲಿದೆ. ಗೂಗಲ್ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂನಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಆಧಾರಿತ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಾವಿರಾರು ಜನರಿಗೆ ನೇರ ಮತ್ತು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಿದೆ.
‘ಗೂಗಲ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 21 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 14,000 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ದೇಶದ ಐದು ವಿಭಿನ್ನ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಲೌಡ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಸಹ ತಯಾರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ನಮಗೆ ಮನೆಯಂತಿದೆ. ಈಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದೊಂದಿಗೆ ನಾವು ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ 1 ಗಿಗಾವ್ಯಾಟ್ AI ಹಬ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ AI ಹಬ್ ಆಗಿದೆ’ ಎಂದು ಗೂಗಲ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಸಿಇಒ ಥಾಮಸ್ ಕುರಿಯನ್ ಘೋಷಿಸಿದರು.
ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ AI ಹಬ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಮಂಗಳವಾರ ಎಪಿ ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ‘ನಾವು ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ $15 ಬಿಲಿಯನ್ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಬಹು - ಗಿಗಾವ್ಯಾಟ್ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತೇವೆ. 12 ವಿಭಿನ್ನ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ AI ಕೇಂದ್ರಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಅಮೆರಿಕದ ಹೊರಗೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಗೇಮ್ ಚೇಂಜರ್ ಆಗಿ ಗೂಗಲ್ AI ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್: ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರವು ಗೂಗಲ್ ಜೊತೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ ಒಪ್ಪಂದದ ಮೂಲಕ AI ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಹಲವಾರು ಕಂಪನಿಗಳು ಗೂಗಲ್ AI ಡೇಟಾ ಹಬ್ನ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇವುಗಳಿಂದಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಮತ್ತು ಐಟಿ ಸಚಿವ ನಾರಾ ಲೋಕೇಶ್ ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಗೂಗಲ್ ಅಮೆರಿಕದ ಹೊರಗೆ ತನ್ನ ಅತಿದೊಡ್ಡ AI ಡೇಟಾ ಹಬ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ನ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಡೇಟಾ ಸ್ಟೋರೇಜ್, ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ಆಗಿವೆ.
ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವ AI ಡೇಟಾ ಹಬ್ನ ಒಂದು ಭಾಗ ಮಾತ್ರ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಡೇಟಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ, ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಯುನಿಟ್ (GPU), ಟೆನ್ಸರ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಯುನಿಟ್ (TPU), ಮತ್ತು ಅಸ್ಥಿರವಲ್ಲದ ಮೆಮೊರಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ರೆಸ್ NVMe ಅನ್ನು ಈ ಸ್ಟೋರೇಜ್ಗಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ GPUನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಾವಿರ CPU ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಮಲ್ಟಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ನ ಸಮಾನಾಂತರ ಚಾಲನೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್, ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್, ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇ, ಕ್ರೋಮ್, ಯೂಟ್ಯೂಬ್, ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್, ವರ್ಕ್ಸ್ಪೇಸ್, ಗೂಗಲ್ ಕ್ಲೌಡ್, ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಗೂಗಲ್ ಅರ್ಥ್ ಮತ್ತು ಜೆಮಿನಿ ಎಐ ಮುಂತಾದ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಇರುವ ಡೇಟಾ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ಗಾಗಿ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ಅನ್ನು ಗೂಗಲ್ ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಇತರ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಜಾಗತಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರವಾಗಲಿದೆ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣ: ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಗೂಗಲ್ ಸುಮಾರು 1.33 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಗೂಗಲ್ ಆಗಮನವು ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುವರ್ಣ ಅಧ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ. ಸಂಯುಕ್ತ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ತನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು ನಗರವು ಐಟಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತ್ತು. ಈಗ ಗೂಗಲ್ನಂತಹ ದೈತ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯು ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಹೊರಗೆ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಎಐ ಡೇಟಾ ಹಬ್ ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಂತಹ ನಗರಗಳಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಐಟಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲು ನಗರವು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಈ ಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣ ಕಡೆ ಮುಖಮಾಡಿ ನೋಡುತ್ತಿದೆ. ಐಟಿ ಕಂಪನಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಇತರ ವಲಯಗಳ ಜನರು ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಮುಂದೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಆಯೋಜಿಸಲಿರುವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ನಿಖರವಾಗಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಮೊದಲು ಇಂತಹ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿರುವುದು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ತುಂಬುತ್ತದೆ. ಗೂಗಲ್ ಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ ಜಾಗತಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರವಾಗಲಿದೆ. ಗೂಗಲ್ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣದಿಂದ 12 ದೇಶಗಳನ್ನು ಸಮುದ್ರದೊಳಗಿನ ಕೇಬಲ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತದೆ. ಜೆಮಿನಿ AI ಜೊತೆಗೆ ಗೂಗಲ್ ಒದಗಿಸುವ ಇತರ ಸೇವೆಗಳು ಸಹ ಈ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ಮೂಲಕ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆಯ AI ತಜ್ಞರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು.
ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಗಿಗಾವ್ಯಾಟ್ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಿದೆ ಗೂಗಲ್: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಗೂಗಲ್ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಗಿಗಾವ್ಯಾಟ್ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳಿಗೆ 100 ರಿಂದ 200 ವ್ಯಾಟ್ಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, GPU ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳಿಗೆ ಅವುಗಳ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ವೇಗವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ 300 ರಿಂದ 400 ವ್ಯಾಟ್ಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು GPUಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ, ಸಾಕಷ್ಟು ವಿದ್ಯುತ್ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳನ್ನು ತಂಪಾಗಿಸಲು ವಿದ್ಯುತ್ ಕೂಡ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಿರುವ ಮೆಗಾ ಯೋಜನೆಯು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ವಲಯಗಳ ತಜ್ಞರಿಗೂ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಮತ್ತು ಯಂತ್ರ ಕಲಿಕೆ ತಜ್ಞರು, ಕ್ಲೌಡ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ಗಳು, ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಡೇಟಾ ಗೌಪ್ಯತೆ ತಜ್ಞರು, ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞರು, ಸರ್ವರ್ಗಳು, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಉಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಶೇಖರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ, ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ದೋಷನಿವಾರಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ತಜ್ಞರು ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಓದಿ: ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಡಿಸೈನ್, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸೇಫ್ಟಿ ಫೀಚರ್ಸ್: ರೇಸಿಂಗ್ ಲವರ್ಸ್ಗೆ ಬರುತ್ತಿದೆ ಮಿನಿ ಕಂಟ್ರಿಮ್ಯಾನ್!