ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳಿಗೆ ವೈರಸ್ ಕಪ್ಪುಚುಕ್ಕೆ!; ಇಲ್ಲಿವೆ ಫ್ರೀ - ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆಂಟಿ-ವೈರಸ್ ಆ್ಯಪ್ಗಳು!
Free And Premium Antivirus: ಈಗಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಫೋನ್ಗಳಿಗೆ ಆಂಟಿವೈರಸ್ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕೆಲವು ಫ್ರೀ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಮಿಯಂ ಆಂಟಿವೈರಸ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ.
Published : November 19, 2025 at 9:03 AM IST
Free And Premium Antivirus: ಆಂಟಿವೈರಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ಗಳು ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗಳು ನೆನಪಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಇವುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಸ್ಗಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ಜನರು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳಿಗೂ ಆಂಟಿವೈರಸ್ ರಕ್ಷಣೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ! ಕೆಲವು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಫೋನ್ಗಳು ಲ್ಯಾಂಡ್ಫಾಲ್ ಎಂಬ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸ್ಪೈವೇರ್ನಿಂದ ದಾಳಿಗೊಳಗಾಗಿವೆ ಎಂಬ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಯು ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಇದು ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಫೋನ್ಗಳಿಂದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕದಿಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಘಾತಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ಸ್ಪೈವೇರ್ ಆ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ನುಸುಳಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ದೋಷವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಇದು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸುವ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಆಗ ಪೆಗಾಸಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ವ್ಯವಹಾರ ನೆನಪಿದೆಯೇ? ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತು ಪತ್ರಕರ್ತರ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಡಲು ಇದನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿರಬೇಕು. ಇತ್ತೀಚಿನ ಲ್ಯಾಂಡ್ಫಾಲ್ ಸ್ಪೈವೇರ್ ಕಡಿಮೆ ಇರಬಾರದು ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಫೋಟೋಗಳು, ಗೌಪ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳು, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ಗಳು, ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಇದನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅಂತಹ ಸ್ಪೈವೇರ್ ತುಂಬಾ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕವಾಗಿದೆ.
ಫೋನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವ ಕಂಪನಿಗಳು ಸಹ ಇದು ಯೋಚಿಸಲಾಗದು ಎಂದು ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದರು. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧನದಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ಗಳನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡುವುದು, ಹೊಸ OS ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಾಗ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಫೋನ್ಗಳಿಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಆಂಟಿವೈರಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಒಂದೇ ತಕ್ಷಣದ ಮಾರ್ಗವೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಕೆಲವು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ.
ಬಿಟ್ಡೆಫೆಂಡರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ: ಬಿಟ್ಡೆಫೆಂಡರ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಒಂದೇ ಚಂದಾದಾರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿವಿಧ ಭದ್ರತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆಂಟಿವೈರಸ್ ರಕ್ಷಣೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಆಂಟಿ-ಥೆಫ್ಟ್ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಎವಿ ಟೆಸ್ಟ್, ಎವಿ ಕಂಪರೇಟಿವ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಇದು 99.9% ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ರೇಟ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಭದ್ರತಾ ಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಕ್ರೋಮ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣ ಆಂಟಿ - ಫಿಶಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದು ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಲಿಂಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪೇಜ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಎಂದರೆ ಆಟೋಪೈಲಟ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು ಬಳಕೆಯ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಭದ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳಿಗಾಗಿ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಬಿಟ್ಡೆಫೆಂಡರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಗುರವಾಗಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಧನ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಫೋನ್ ನಿಧಾನವಾಗುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ವಾಚ್ ಸಂಪರ್ಕಗೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಅದರ ಪ್ರೈವೆಸಿ ಟೂಲ್ನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಮರೆತಾಗ ಇದು ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಕ್ಲೌಡ್ - ಆಧಾರಿತ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಂಪರ್ಕದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
ನಾರ್ಟನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ: ದುರುದ್ದೇಶಪೂರಿತ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು, ಮಾಲ್ವೇರ್ ಮತ್ತು ವಂಚನೆಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವ ಸಾಧನವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರು ನಾರ್ಟನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸಲು ಇದು ನಾರ್ಟನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಇನ್ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಫೋನ್ನ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಂನಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ದೋಷಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮಗೆ ಸಮಯ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಿಗಳು ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಇದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿಸಲು ಇದು Google Play Store ನಲ್ಲಿರುವ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಡುತ್ತದೆ.
ಇನ್ನು ಈ ಆ್ಯಪ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವಲ್ಲದವುಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುತ್ತದೆ. ನಾರ್ಟನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಆಂಟಿವೈರಸ್ ಎಂಜಿನ್ AV ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು ಮತ್ತು ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ SMS ಅನ್ನು ಸಹ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಫಿಶಿಂಗ್ ದಾಳಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ವೈ-ಫೈ ಭದ್ರತಾ ಪರಿಕರಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತ ಬ್ರೌಸಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ನೀವು ಅಸುರಕ್ಷಿತ ಅಥವಾ ದುರ್ಬಲ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಅವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತವೆ. ಅವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗೌಪ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಮೂದಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಂಚನೆಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು AI-ಆಧಾರಿತ ಚಾಟ್ಬಾಟ್ ಸಹ ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅವಾಸ್ಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ: ಫ್ರೀ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಂಟಿವೈರಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಜಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲ. ಇದು ಬೆದರಿಕೆಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪತ್ತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ವೈರಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಲ್ವೇರ್ಗಳನ್ನು ಹಾರಾಡುತ್ತಲೇ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ. ನೀವು ವೈರಸ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ಅನುಮಾನಿಸಿದರೆ, ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಬಟನ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ಮೈಕ್ರೊ ಎಸ್ಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಧನ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದು ಸತತ ಎರಡು ಬಾರಿ AV ಟೆಸ್ಟ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಇದು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ತಪ್ಪಾಗಿ ನಿರ್ಣಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ದುರುದ್ದೇಶಪೂರಿತ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅನ್ನು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು ಸಹ ಅಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಇದು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವಲ್ಲದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ಚಿಟಿಕೆ ಹೊಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ. ಬೆದರಿಕೆ ಇದ್ದರೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಇದು ನಿಮಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನವು ಈಗಾಗಲೇ ಅನಗತ್ಯ ಮತ್ತು ಅಸುರಕ್ಷಿತ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಅದು ಅವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಇದು ಆಂಟಿ - ಥೆಫ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಕದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ದೂರದಿಂದಲೇ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಲಾಕ್ ಮಾಡಲು ಇದು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಬಹುದು. ನೀವು ಫ್ರೀ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು VPN ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯಬಹುದು.
AVG ಆಂಟಿವೈರಸ್ ಫ್ರೀ: ಇದು ಮತ್ತೊಂದು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಆಂಟಿವೈರಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಉಚಿತವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಇದು ಅವಾಸ್ಟ್ ಎಂಜಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗುಪ್ತ ಬೆದರಿಕೆಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ದುರುದ್ದೇಶಪೂರಿತವಾದವುಗಳಿದ್ದರೆ ಅದರ ಮಾಲ್ವೇರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ಇನ್ಸ್ಟಾಲರ್ ಅವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಅವು ಎಷ್ಟೇ ಹಳೆಯದಾಗಿದ್ದರೂ ಅದು ಅವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ.
ಇದರ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ ಇದನ್ನು ಪ್ರೊ ಆವೃತ್ತಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಇನ್ನು ನೀವು ಪಾವತಿಸಿದ ಪ್ರೊ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು 14 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಂಟಿ ಥೆಫ್ಟ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬದಲಾಯಿಸಿದರೆ, ಫೋನ್ ಸ್ವತಃ ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜೋರಾಗಿ ಅಲಾರಾಂ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಫೋಟೋ ವಾಲ್ಟ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಎಲ್ಲ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಿಗಳ ಕೈಗೆ ಬೀಳದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಕರೆ ಮಾಡುವವರನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲು ಮತ್ತು ಅಸುರಕ್ಷಿತ ವೈ-ಫೈ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅನಗತ್ಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು, ಬ್ಯಾಟರಿ ಖಾಲಿಯಾಗುವ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಜಂಕ್ ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಬಳಸಬಹುದು.
ಟ್ರೆಂಡ್ ಮೈಕ್ರೋ ಮೊಬೈಲ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ: ಹೊಸ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಮೊದಲು ಮಾಲ್ವೇರ್ಗಾಗಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಇತರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸದಂತೆ ನಿರ್ಬಂಧಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿರ್ವಾಹಕರು ಮತ್ತು ಪೋಷಕರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ಗಾಗಿ ಬಿಲ್ಟಿನ್ ಆಗಿ ಪ್ರೈವೆಸಿ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ವೆಬ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್, ಆಂಟಿ ಥೆಫ್ಟ್, ವೈ-ಫೈ ಚೆಕ್ಕರ್, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟ್ಯೂನಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣ ಪೇರೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ನಂತಹ ಹಲವು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಪೇ ಗಾರ್ಡ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಬೆದರಿಕೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ 100 ಪ್ರತಿಶತ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳು ಇದನ್ನು ರೇಟ್ ಮಾಡಿವೆ. ಚಂದಾದಾರಿಕೆಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಪಾವತಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡದವರಿಗೆ ಒಂದು ವಾರದವರೆಗೆ ಉಚಿತ ಆವೃತ್ತಿಯೂ ಇದೆ. ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ ನೀವು ಪಾವತಿಸಿದ ಚಂದಾದಾರಿಕೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಮ್ಯಾಕ್ಅಫೀ ಮೊಬೈಲ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ: ಈ ಆ್ಯಂಟಿವೈರಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ನ ಹೆಸರು ಮ್ಯಾಕ್ಅಫೀ. ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ಗಾಗಿ ಮ್ಯಾಕ್ಅಫೀ ಮೊಬೈಲ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲ. ಉಚಿತ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಹಲವು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಗೌಪ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸೋರಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿವೆಯೇ ಎಂದು ಇದು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಲಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಫೋನ್ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಗೊಂಡಿರುವ ವೈ-ಫೈ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕ್ಲೀನರ್, ಮೆಮೊರಿ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರಿ ಬೂಸ್ಟರ್ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಉಚಿತ ಆವೃತ್ತಿಯು ಜಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಇವುಗಳನ್ನು ಬಯಸದಿದ್ದರೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆವೃತ್ತಿಗೆ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಸುರಕ್ಷಿತ ವೆಬ್ ರಕ್ಷಣೆಯಂತಹ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಬಳಸಬಹುದು.
ಸರ್ಕಾರದ ಸೂಚನೆ: ಕೇಂದ್ರ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವಾಲಯವು ತನ್ನ ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತಾ ಸ್ವಚ್ಛ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗವಾಗಿ, ಸಾಧನಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಗೌಪ್ಯತೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇವುಗಳಿಗಾಗಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾದ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನು 2017ರಿಂದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಆಂಟಿವೈರಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ನೊಂದಿಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ eScan ಆಂಟಿವೈರಸ್ ಮತ್ತು MKavach 2 ಸೇರಿವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು Google Play Store ನಿಂದ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ಓದಿ: ಒಪ್ಪೋ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್! ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಫೈಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ 9 ಸೀರಿಸ್