AI ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ತಲ್ಲಣ: ಆಂಥ್ರೋಪಿಕ್ ಟಾಪ್ ರಿಸರ್ಚರ್ ರಾಜೀನಾಮೆ! ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ 100 ಮಿಲಿಯನ್ ವೀವ್ಸ್
Jacob Coxon Anthropic Resign: ಆಂಥ್ರೋಪಿಕ್ ಟಾಪ್ ರಿಸರ್ಚರ್ ಜಾಕಬ್ ಕಾಕ್ಸನ್ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದು, AI ಸೂಪರ್ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಮಾನವ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮೀರುವ ಅಪಾಯವಿದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 10, 2026 at 1:29 PM IST
Jacob Coxon Anthropic Resign: ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ (AI) ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ತಲ್ಲಣ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ AI ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಂಥ್ರೋಪಿಕ್ (Anthropic) ನ ಟಾಪ್ ರಿಸರ್ಚರ್ ಜಾಕಬ್ ಕಾಕ್ಸನ್ (Jacob Coxon) ತಮ್ಮ ಹುದ್ದೆಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. AI ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ ಕಂಪನಿಗಳು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ, ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾನವ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮೀರುವ ಅಪಾಯವಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತೀವ್ರ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾನವ ಪ್ರಾಣದ ಜೊತೆ ಜೂಜಾಟ ಅಂದ್ರು ಜಾಕಬ್: ಓಪನ್ಎಐ (OpenAI), ಆಂಥ್ರೋಪಿಕ್ (Anthropic) ಎರಡೂ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು 'ಸೆಲ್ಫ್-ಇಂಪ್ರೂವಿಂಗ್ ಸೂಪರ್ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್' ಸಾಧಿಸುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾನವಕುಲದ ಪ್ರಾಣದ ಜೊತೆ ಜೂಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಜಾಕಬ್ ಕಾಕ್ಸನ್ 'X' (ಟ್ವಿಟರ್) ನಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದಶಕ ಮುಗಿಯುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ AI ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಇದನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳೇ ಸ್ವತಃ ನಂಬುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
I resigned from Anthropic today. I spent the last three years doing pretraining research at both OpenAI and Anthropic. Neither company is acting responsibly. They are racing straight to self-improving superintelligence and gambling with our lives. More thoughts below.— Jacob Coxon (@hilbertspaess) September 9, 2026
ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮರೆತ ಕಂಪನಿಗಳು: ಸುಮಾರು 3 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಓಪನ್ಎಐ, ಆಂಥ್ರೋಪಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ರಿಸರ್ಚರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಜಾಕಬ್, ಈ ಎರಡೂ ಕಂಪನಿಗಳು ಸುರಕ್ಷತೆ (AI Safety) ಗಿಂತ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಮೀರಿಸಿ ಅತ್ಯಂತ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಮಾಡೆಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತರುವುದರ ಮೇಲೆಯೇ ಗಮನ ಹರಿಸಿವೆ. ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿವೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಿಯಂತ್ರಣ ಮೀರಿದ ಮಾಡೆಲ್ಸ್: ಈ ವರ್ಷ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಓಪನ್ಎಐ, ಆಂಥ್ರೋಪಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ (ಪರಿಮಿತ ಪರೀಕ್ಷಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿ) ಮಿತಿ ದಾಟಿ, ನಿಜವಾದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಂಗಳಿಗೆ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ (Unauthorized Access) ತೀವ್ರ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದವು. ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯ ಎಂಬುದು ಈ ಘಟನೆಗಳಿಂದ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಎರಡೂ ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ರಕ್ಷಣಾ ಕ್ರಮಗಳು (Guardrails), ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಳವಡಿಸುವವರೆಗೆ ಕೆಲವು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಗಳನ್ನು (Evaluations) ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದವು.
ಜಾಗತಿಕ ನಾಯಕರ ಕರೆ: AI ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖರು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಶ್ವ ನಾಯಕರು ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕೆಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಾರವೇ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ (UN) ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ವೋಲ್ಕರ್ ಟರ್ಕ್ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೈಮೀರುವ ಮೊದಲೇ AI ಸುರಕ್ಷತೆ, ರಕ್ಷಣೆಯ ಮೇಲೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ತರಬೇಕು" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಜಾಕಬ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವೈರಲ್: "ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಯಾರೂ ಕಡಿಮೆ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇವು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮಾನವಾತೀತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಾಗಿ (Superhuman Systems) ಬದಲಾಗುತ್ತಿವೆ. ಇವು ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬಲ್ಲವು, ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಬಲ್ಲವು. ಹಾಗೆಯೇ ನೈಜ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ, ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸಂಪಾದಿಸಬಲ್ಲವು. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅಸಾಧಾರಣ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲಾ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ವೇಗ ಎಲ್ಲೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಜಾಕಬ್ ಕಾಕ್ಸನ್ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೇ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ 100 ಮಿಲಿಯನ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವೀವ್ಸ್ ಪಡೆದ ಜಾಕಬ್ X ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ಈಗ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಟೆಕ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿವೆ.
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