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AI ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ತಲ್ಲಣ: ಆಂಥ್ರೋಪಿಕ್ ಟಾಪ್ ರಿಸರ್ಚರ್ ರಾಜೀನಾಮೆ! ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ 100 ಮಿಲಿಯನ್‌ ವೀವ್ಸ್​

Jacob Coxon Anthropic Resign: ಆಂಥ್ರೋಪಿಕ್ ಟಾಪ್ ರಿಸರ್ಚರ್ ಜಾಕಬ್ ಕಾಕ್ಸನ್ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದು, AI ಸೂಪರ್‌ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಮಾನವ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮೀರುವ ಅಪಾಯವಿದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

AI SUPERINTELLIGENCE WARNING OPENAI ANTHROPIC SAFETY AI HUMAN EXTINCTION WARNING AI GLOBAL LEADERS WARNING
ಆಂಥ್ರೋಪಿಕ್ ಟಾಪ್ ರಿಸರ್ಚರ್ ರಾಜೀನಾಮೆ (Photo Credit: X/Jacob Coxon and AP)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 10, 2026 at 1:29 PM IST

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Jacob Coxon Anthropic Resign: ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ (AI) ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ತಲ್ಲಣ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ AI ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಂಥ್ರೋಪಿಕ್ (Anthropic) ನ ಟಾಪ್ ರಿಸರ್ಚರ್ ಜಾಕಬ್ ಕಾಕ್ಸನ್ (Jacob Coxon) ತಮ್ಮ ಹುದ್ದೆಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. AI ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ ಕಂಪನಿಗಳು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ, ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾನವ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮೀರುವ ಅಪಾಯವಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತೀವ್ರ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಾನವ ಪ್ರಾಣದ ಜೊತೆ ಜೂಜಾಟ ಅಂದ್ರು ಜಾಕಬ್: ಓಪನ್‌ಎಐ (OpenAI), ಆಂಥ್ರೋಪಿಕ್ (Anthropic) ಎರಡೂ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು 'ಸೆಲ್ಫ್-ಇಂಪ್ರೂವಿಂಗ್ ಸೂಪರ್‌ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್' ಸಾಧಿಸುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾನವಕುಲದ ಪ್ರಾಣದ ಜೊತೆ ಜೂಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಜಾಕಬ್ ಕಾಕ್ಸನ್ 'X' (ಟ್ವಿಟರ್) ನಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದಶಕ ಮುಗಿಯುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ AI ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಇದನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳೇ ಸ್ವತಃ ನಂಬುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮರೆತ ಕಂಪನಿಗಳು: ಸುಮಾರು 3 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಓಪನ್‌ಎಐ, ಆಂಥ್ರೋಪಿಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ರಿಸರ್ಚರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಜಾಕಬ್, ಈ ಎರಡೂ ಕಂಪನಿಗಳು ಸುರಕ್ಷತೆ (AI Safety) ಗಿಂತ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಮೀರಿಸಿ ಅತ್ಯಂತ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಮಾಡೆಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತರುವುದರ ಮೇಲೆಯೇ ಗಮನ ಹರಿಸಿವೆ. ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ರೇಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿವೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ ಮೀರಿದ ಮಾಡೆಲ್ಸ್: ಈ ವರ್ಷ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಓಪನ್‌ಎಐ, ಆಂಥ್ರೋಪಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಎನ್ವಿರಾನ್‌ಮೆಂಟ್ (ಪರಿಮಿತ ಪರೀಕ್ಷಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿ) ಮಿತಿ ದಾಟಿ, ನಿಜವಾದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಂಗಳಿಗೆ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ (Unauthorized Access) ತೀವ್ರ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದವು. ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯ ಎಂಬುದು ಈ ಘಟನೆಗಳಿಂದ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಎರಡೂ ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ರಕ್ಷಣಾ ಕ್ರಮಗಳು (Guardrails), ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಳವಡಿಸುವವರೆಗೆ ಕೆಲವು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಗಳನ್ನು (Evaluations) ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದವು.

ಜಾಗತಿಕ ನಾಯಕರ ಕರೆ: AI ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖರು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಶ್ವ ನಾಯಕರು ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕೆಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಾರವೇ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ (UN) ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ವೋಲ್ಕರ್ ಟರ್ಕ್ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೈಮೀರುವ ಮೊದಲೇ AI ಸುರಕ್ಷತೆ, ರಕ್ಷಣೆಯ ಮೇಲೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ತರಬೇಕು" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಜಾಕಬ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವೈರಲ್: "ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಯಾರೂ ಕಡಿಮೆ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇವು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮಾನವಾತೀತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಾಗಿ (Superhuman Systems) ಬದಲಾಗುತ್ತಿವೆ. ಇವು ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬಲ್ಲವು, ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಬಲ್ಲವು. ಹಾಗೆಯೇ ನೈಜ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ, ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸಂಪಾದಿಸಬಲ್ಲವು. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅಸಾಧಾರಣ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲಾ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ವೇಗ ಎಲ್ಲೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಜಾಕಬ್ ಕಾಕ್ಸನ್ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೇ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ 100 ಮಿಲಿಯನ್‌ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವೀವ್ಸ್​ ಪಡೆದ ಜಾಕಬ್ X ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು ಈಗ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಟೆಕ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿವೆ.

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TAGGED:

AI SUPERINTELLIGENCE WARNING
OPENAI ANTHROPIC SAFETY
AI HUMAN EXTINCTION WARNING
AI GLOBAL LEADERS WARNING
JACOB COXON ANTHROPIC RESIGN

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