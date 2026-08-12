ಕ್ಲೌಡ್ Text, Fileಗಳಿಗೆ ವಾಟರ್ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಲು ಮುಂದಾದ ಆಂಥ್ರೋಪಿಕ್: ಕಾರಣ ಇದು
ಈ ವಾಟರ್ಮಾರ್ಕ್ ಅದೃಶ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಬೆಂಬಲಿತ ಕ್ಲಾಡ್ ಮಾದರಿಗಳಿಂದ ಬರುವ ಔಟ್ಪುಟ್ಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.
Published : August 12, 2026 at 3:08 PM IST
ಯುರೋಪಿಯನ್ ನಿಯಮ ಪಾಲಿಸಲು ತನ್ನ ಎಐ ಮಾದರಿಗಳ ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ವಾಟರ್ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕುವುದಾಗಿ ಆಂಥ್ರೊಪಿಕ್ ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ. ವಾಟರ್ಮಾರ್ಕ್ ಅದೃಶ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಬೆಂಬಲಿತ ಕ್ಲಾಡ್ ಮಾದರಿಗಳಿಂದ ಬರುವ ಔಟ್ಪುಟ್ಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಡ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್, ಕ್ಲಾಡ್ ಕೋಡ್, ಕ್ಲಾಡ್ ಕೋವರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಡ್ ಟ್ಯಾಗ್ನಂತಹ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಸೇರಿವೆ.
ಎಐ ರಚಿತ ವಿಷಯಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇವುಗಳು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿವೆ, ಯಾವ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಈ ವಾಟರ್ ಮಾರ್ಕ್ಗಳು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಲಿದೆ. ಪಾರದರ್ಶತೆ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಪಾಲಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕ್ಲೌಡ್ ಉತ್ಪಾದಿತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಂತ್ರದಿಂದ ಗುರುತಿಸಬಲ್ಲ ವಾಟರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಸೇರಿಸಲು ಆಂಥ್ರೊಪಿಕ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
2026ರ ಆಗಸ್ಟ್ 2ರ ನಂತರ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಕ್ಲಾಡ್ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಾಟರ್ಮಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಯಂತ್ರ ಓದಬಲ್ಲದು. ಎಐ ರಚಿತ ಪಠ್ಯವು ಅಂತರ್ಗತ ವಾಟರ್ಮಾರ್ಕ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ರಚಿತವಾದ ಫೈಲ್ಗಳು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಹಿ ಮಾಡಿದ ಮೂಲದ ಮೆಟಾಡೇಟಾವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಈ ನಿಯಮಗಳು ಪರಿವರ್ತನಾ ಅವಧಿಯೊಂದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಆ ಮಾದರಿಗಳಿಗೆ ಗುರುತು ಸೇರಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದೆ.
ಕ್ಲೌಡ್ನ ಎಂಬೆಡೆಡ್ ವಾಟರ್ಮಾರ್ಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮೂಲ ಮೆಟಾಡೇಟಾವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲು ಬಳಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ಇತರ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು ಸಹ ಇದು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆಂಥ್ರೊಪಿಕ್ ಹೇಳಿದೆ.
ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕ್ಲೌಡ್ ವಾಟರ್ಮಾರ್ಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ?: ಕ್ಲೌಡ್ ಮಾದರಿಗಳು ನೇರವಾಗಿ ರಚಿಸಲಾದ ಪಠ್ಯಕ್ಕೆ ಅಗ್ರಾಹ್ಯ ವಾಟರ್ಮಾರ್ಕ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಬರಿಗಣ್ಣಿಗೆ ಗೋಚರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಯಂತ್ರಾಧರಿತವಾಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ಮಾರ್ಕ್ ಟೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ಬೇರೆಡೆ ಅಂಟಿಸಿದಾಗ ವಾಟರ್ಮಾರ್ಕ್ ಕೂಡ ಅದರೊಳಗೆ ಅಡಗಿರುತ್ತದೆ. ಕ್ಲೌಡ್ನ ಯಾವುದೇ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉತ್ಪಾದಿಸಿದರೂ ಅದು ಇರುತ್ತದೆ.
ಕ್ಲೌಡ್ ಬೆಂಬಲಿತ ಮಾದರಿಗಳು ರಚಿಸುವ ಎಸ್ವಿಜಿ, ಪಿಎನ್ಜಿ ಮತ್ತು ಜೆಪಿಜಿ ಫೈಲ್ಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಮಾಡಿದ ಮೂಲದ ವಿವರಗಳ ಮೆಟಾಡೇಟಾವನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸುತ್ತವೆ.
ವಾಟರ್ಮಾರ್ಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸೀಮಿತತೆ: ಕ್ಲಾಡ್ ಗುರುತನ್ನು ಈ ವಾಟರ್ ಮಾರ್ಕ್ಗಳು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ಕ್ಲಾಡ್ ಮೂಲಕ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿರಬಹುದು. ಆದರೆ, ಇದು ಆ ವಿಷಯದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೂಲವನ್ನು ಸ್ವತಃ ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆಂಥ್ರೊಪಿಕ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕ್ಲೌಡ್ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲು, ಅನುವಾದಿಸಲು, ಸಾರಾಂಶಗೊಳಿಸಲು ಅಥವಾ ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಮೂಲ ಆಲೋಚನೆಗಳು, ಪಠ್ಯ ಅಥವಾ ದತ್ತಾಂಶವು ಬೇರೆ ಮೂಲದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಅದರ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕ್ಲಾಡ್ನ ಗುರುತನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ಕ್ಲಾಡ್ನಿಂದ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ನಂತರ ಇಂತಹ ಗುರುತು ಹೊಂದಿರುವ ವಿಷಯವನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಬಹುದು. ಅದರಿಂದ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಇತರ ವಿಷಯದೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಬಹುದು.
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