AI ಸ್ಲೋ ಮಾಡಲು 4 ದೈತ್ಯ ಕಂಪನಿಗಳ ಅಕ್ರಮ ಡೀಲ್: ಅಮೆರಿಕ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಕೇಸ್! ಸೆ. 12ರಂದು ನಡೆದಿದ್ದೇನು?
AI Slowdown Illegal Deal Case: AI ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಕಂಪನಿಗಳ ಅಕ್ರಮ ಒಪ್ಪಂದ ಆರೋಪದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗೂಗಲ್, ಓಪನ್ಎಐ ಸೇರಿ 4 ದೈತ್ಯ ಕಂಪನಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹೂಡಲಾಗಿದೆ.
Published : September 21, 2026 at 11:30 AM IST
AI Slowdown Illegal Deal Case: ವಿಶ್ವದ ನಾಲ್ಕು ದೊಡ್ಡ AI ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ AI ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವೇಗವನ್ನು ನಿಧಾನ ಮಾಡಲು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಹೊಸ ಮೊಕದ್ದಮೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ಅಮೆರಿಕದ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಈ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಆಂಥ್ರೊಪಿಕ್, ಓಪನ್ಎಐ, ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ಎಐ ಮತ್ತು ಗೂಗಲ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಆಂಟಿಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಾನೂನನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿವೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದೆ. ಅವುಗಳ ಈ ಒಪ್ಪಂದದಿಂದ ಚಾಟ್ಜಿಪಿಟಿ, ಕ್ಲಾಡ್, ಗ್ರಾಕ್ ಅಥವಾ ಜೆಮಿನಿಗೆ ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಿಗುವ ಮೌಲ್ಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಾದಿಸಿದೆ.
ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 12ರಂದು ನಡೆದಿದ್ದೇನು? ಮೊಕದ್ದಮೆ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಬಹುತೇಕ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 12ರಂದು ನಡೆದಿದೆ. ಆ ದಿನ ಆಂಥ್ರೊಪಿಕ್ ಸಿಇಒ ಡೇರಿಯೊ ಅಮೋಡಿ ಒಂದು ಪ್ರಬಂಧ ಬರೆದು, ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳಿಗಾಗಿ ಉದ್ಯಮದಾದ್ಯಂತ ಸಹಕಾರದಿಂದ AI ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ನಿಧಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅದೇ ದಿನ ಓಪನ್ಎಐ ಸಿಇಒ ಸ್ಯಾಮ್ ಆಲ್ಟ್ಮನ್, ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ಎಐ ಸಿಇಒ ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಮತ್ತು ಗೂಗಲ್ ಡೀಪ್ಮೈಂಡ್ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಡೆಮಿಸ್ ಹಸಾಬಿಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಅಮೋಡಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದರು.
ಆದರೆ ಈ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ತಿಂಗಳುಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು ಎಂದೂ ಮೊಕದ್ದಮೆಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. 2026ರ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ AI ಲ್ಯಾಬ್ಗಳ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಹಿ ಮಾಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಇದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ. ಆ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ "ಏಕಪಕ್ಷೀಯವಾಗಿ ನಿಧಾನ ಮಾಡದಂತೆ ತೀವ್ರ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಒತ್ತಡ" ಇದೆ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು, ಆಟೋಮೇಟೆಡ್ AI ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸಲು ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು.
AIನ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ನಡುವೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರಗತಿ "ಸ್ಪರ್ಧೆಯಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ನಿಧಾನವಾಗಿರಬೇಕು" ಎಂಬ ಒಪ್ಪಂದವು ಗ್ರಾಹಕರ ಮೇಲೆ ಸ್ಪರ್ಧಾ-ವಿರೋಧಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಎಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಗಳು ವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹೂಡಿದವರ್ಯಾರು? ಚಾಟ್ಜಿಪಿಟಿ, ಕ್ಲಾಡ್, ಗ್ರಾಕ್ ಅಥವಾ ಜೆಮಿನಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಗೆ ಹಣ ಪಾವತಿಸುವ ನಾಲ್ಕು ಹೆಸರಿಸಲಾದ ಫಿರ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ವಕೀಲರು, ಇತರೆ ಪಾವತಿಸಿದ ಚಂದಾದಾರರ ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ವರ್ಗದ ಪರವಾಗಿ ಈ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹೂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಪನಿಗಳು ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ತಮ್ಮದೇ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದನ್ನು ಫಿರ್ಯಾದಿಗಳು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಆಂಟಿಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಾನೂನುಗಳು "ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ನಿರ್ಬಂಧವನ್ನು ಬದಲಿಸುವ" ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"AI ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಅನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಲಾಭದಾಯಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಂಪನಿಗಳ ನಡುವಿನ ಖಾಸಗಿ ಸ್ವ-ಸೇವಾ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ನಾವು ಅನುಮತಿಸಿದರೆ AI ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಮಾನವ ನಿಯಂತ್ರಣದಿಂದ ಹೊರಬಂದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಗಳ ಪ್ರಮುಖ ವಕೀಲ ನಿಕ್ ರೌಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ನಿಲುವು: ಆಂಥ್ರೊಪಿಕ್, ಓಪನ್ಎಐ, ಗೂಗಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ಎಐ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಶನಿವಾರ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಆರಂಭಿಕ ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ ಅಮೋಡಿ ಸಂಭಾವ್ಯ ಆಂಟಿಟ್ರಸ್ಟ್ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದರು, ಈ ಅಡ್ಡ-ಲ್ಯಾಬ್ ಚರ್ಚೆಗಳಿಗೆ ಯುಎಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಕನಿಷ್ಠ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವುದು ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದರು.
ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಆಲ್ಟ್ಮನ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಓಪನ್ಎಐ "ಸ್ಥಿರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಫೆಡರಲ್ ಚೌಕಟ್ಟಿನ" ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ "ಈ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ನಾವು ಆಂಟಿಟ್ರಸ್ಟ್ ವಿನಾಯಿತಿ ಅಥವಾ ಶಾಸನಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಕರೆಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು "ಪಿತೂರಿಯ" ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಶನಿವಾರ ತಾವು AI ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ರಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು "AI ಝಾರ್" ನೇಮಕ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮಿಸೌರಿಯ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಸೆನೆಟರ್ ಜೋಶ್ ಹಾಲೆ ಮಾತನಾಡಿ, "ವಿಶ್ವದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ" ಸಹಕರಿಸಲು ಆಂಟಿಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಾನೂನುಗಳಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಲು ಒಪ್ಪುವ ಯಾವುದೇ ಜಗತ್ತು ಇಲ್ಲ, ಅವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಬಹುದು ಎಂದು ವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಓದಿ: ಸೆಮಿಕಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ 2026 ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್: ಉದ್ಯಮ ನಾಯಕರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ, ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಹಬ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಭಾರತ!