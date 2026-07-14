ಆಂಥ್ರೊಪಿಕ್ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರ: 'ಕ್ಲೌಡ್ 3.5 ಸಾನೆಟ್' ಫ್ರೀ ಆಕ್ಸೆಸ್!: ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಗೊತ್ತಾ?
Anthropic Free Access Extension: AI ಉತ್ಸಾಹಿಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ!; ಆಂಥ್ರಾಪಿಕ್ ಪಾವತಿಸಿದ ಚಂದಾದಾರರಿಗೆ 'ಕ್ಲೌಡ್ ಫೇಬಲ್ 5' ಉಚಿತ ಬಳಕೆಯ ಅವಧಿಯನ್ನು ಜುಲೈ 19ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ.
Published : July 14, 2026 at 12:51 PM IST
Anthropic Free Access Extension: ಪ್ರಮುಖ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಕಂಪನಿ ಆಂಥ್ರೊಪಿಕ್ ತನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಡೆಲ್ 'ಕ್ಲೌಡ್ ಫೇಬಲ್ 5' ಗಾಗಿ ಉಚಿತ ಬಳಕೆಯ ಅವಧಿಯನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಪಾವತಿಸಿದ ಚಂದಾದಾರರಿಗೆ ಈ ವಿಶೇಷ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಜುಲೈ 19 ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿಯು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ ಐದು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಗಡುವು ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಪ್ರಚಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರೊ, ಮ್ಯಾಕ್ಸ್, ಟೀಮ್ ಮತ್ತು ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಯೋಜನೆಗಳ ಚಂದಾದಾರರು ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚವಿಲ್ಲದೇ 'ಕ್ಲೌಡ್ ಫೇಬಲ್ 5' ಬಳಸಬಹುದು. ಓಪನ್ಎಐನಂತಹ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಂದ ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಒತ್ತಡದ ನಡುವೆ ಆಂಥ್ರೊಪಿಕ್ ಈ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ನಡೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿತು. ಈ ಇತ್ತೀಚಿನ ವಿಸ್ತರಣೆಯು AI ಬಳಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ಡೆವಲಪರ್ಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಈ ಸುಧಾರಿತ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ನೀಡುತ್ತದೆ.
Fable 5 is back. pic.twitter.com/9RTGUCcPHy— Claude (@claudeai) July 1, 2026
ಫ್ರೀ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ?:
ಬಳಸುವ ವಿಧಾನ: ಈ ಕೊಡುಗೆಗಾಗಿ ಬಳಕೆದಾರರು ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕೂಪನ್ಗಳನ್ನು ರಿಡೀಮ್ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅರ್ಹ ಗ್ರಾಹಕರು ಮಾಡೆಲ್ ಪಿಕ್ಕರ್ನಿಂದ 'ಫೇಬಲ್ 5' ಅನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಬಳಸಬಹುದು.
ಕೋಟಾ ಮಿತಿ: ಕಂಪನಿಯು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದೇ ವಿಶೇಷ ಭತ್ಯೆ ಒದಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಬಳಕೆದಾರರ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಬಳಕೆಯ ಕೋಟಾದೊಳಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ನಿಯಮಗಳು: ಈ ಮಾದರಿಗೆ ಚಂದಾದಾರರು ತಮ್ಮ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಯೋಜನಾ ಮಿತಿಯ ಗರಿಷ್ಠ ಶೇ 50 ವರೆಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆ ಮಿತಿಯನ್ನು ಮೀರಿದ ನಂತರವೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ.
ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಆಂಥ್ರೊಪಿಕ್ 'ಕ್ಲೌಡ್ ಕೋಡ್' ಗಾಗಿ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಬಳಕೆಯ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿನ ಶೇ 50ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಜುಲೈ 19ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಇತರ ಕ್ಲೌಡ್ ಮಾದರಿಗಳ ಬಳಕೆಯು ಈ ಮಿತಿಗೆ ಎಣಿಕೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ಕೋಟಾ ಬೇಗನೆ ಖಾಲಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಡೆವಲಪರ್ಗಳು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೇವೆಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಬಳಕೆದಾರರು ಇತರ ಮಾದರಿಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು.
ವಿವಾದಗಳು, ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ವಿಸ್ತರಣೆಗಳ ಪರ್ವ!:
ನಿರ್ಬಂಧ: ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಾಗಿನಿಂದ 'ಕ್ಲೌಡ್ 3.5 ಸಾನೆಟ್' ಹಲವಾರು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ಯುಎಸ್ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಂದಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು, ಪುನಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಈಗ ಹಲವಾರು ವಿಸ್ತರಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದೆ.
ಮೊದಲ ಲಾಂಚ್: ಇದನ್ನು ಮೊದಲು ಜೂನ್ 9 ರಂದು ಸೀಮಿತ ಅವಧಿಯ ಉಚಿತ ಕೊಡುಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು.
ಅಮೆರಿಕ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಷೇಧ: ಲಾಂಚ್ ಆದ ಕೇವಲ ಮೂರು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಅಮೆರಿಕ ಸರ್ಕಾರದ 'ರಫ್ತು-ನಿಯಂತ್ರಣ ಆದೇಶಗಳ' ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.
ಜುಲೈ 1 ರಂದು ಮತ್ತೆ ಲಾಂಚ್: ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿದ ನಂತರ ಆಂಥ್ರೊಪಿಕ್ ಜುಲೈ 1, 2026 ರಂದು 50 ಪ್ರತಿಶತ ಬಳಕೆಯ ಮಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಮರುಪರಿಚಯಿಸಿತು.
ವಿಸ್ತರಣೆಗಳ ಪರ್ವ: ಉಚಿತ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಮೂಲತಃ ಜುಲೈ 7 ರಂದು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಇದನ್ನು ಜುಲೈ 12 ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಯಿತು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಜುಲೈ 19 ರವರೆಗೆ ಉಚಿತ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಗಡುವು ಮುಗಿದ ನಂತರ ಏನಾಗುತ್ತದೆ?:
ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್: ಜುಲೈ 20 ರಿಂದ ಕ್ಲೌಡ್ 5ರ ಬಳಕೆಯು ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಬದಲಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಡಿ ಪ್ರತಿ ಮಿಲಿಯನ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಟೋಕನ್ಗಳಿಗೆ $10 (ಸರಿಸುಮಾರು ₹956) ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಮಿಲಿಯನ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಟೋಕನ್ಗಳಿಗೆ $50 (ಸರಿಸುಮಾರು ₹4,781) ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ.
ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕ್ರಮ: ಕ್ಲೌಡ್ 5 ಪ್ರಮಾಣಿತ ಚಂದಾದಾರಿಕೆ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿಸುವವರೆಗೆ ಈ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಕೇವಲ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕ್ರಮವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಂಥ್ರೊಪಿಕ್ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯವನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.
ಪ್ರಚಾರ ಕೊಡುಗೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ: ಉಚಿತ - ಶ್ರೇಣಿಯ ಬಳಕೆದಾರರು, ಪ್ರಮಾಣಿತ ಉದ್ಯಮ ಯೋಜನೆಗಳು, ಬಳಕೆ - ಆಧಾರಿತ ಉದ್ಯಮ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು API ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಈ ಪ್ರಚಾರ ಕೊಡುಗೆಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊರಗಿಡಲಾಗಿದೆ.
ಓದಿ: ಭಾರತದ 104 ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಈಗ ಶೇ.100ರಷ್ಟು ರಿನ್ಯೂವೇಬಲ್ ಇಂಧನದಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ: ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ