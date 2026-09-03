AI ರೇಸ್ ಗೆಲ್ಲಲು ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ! ವಿದ್ಯುತ್, ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕೊರತೆ ದೊಡ್ಡ ಅಡಚಣೆ ಎಂದ ಆಂಥ್ರೊಪಿಕ್
Anthropic Tom Brown Data Centre: AI ಮೌಲ್ಯ ಪ್ರತಿ 6 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸಂಶೋಧನೆ ಪಟ್ಟು ವೇಗವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಟಾಮ್ ಬ್ರೌನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 3, 2026 at 9:06 AM IST
Anthropic Tom Brown Data Centre: AI ರೇಸ್ ಗೆಲ್ಲಲು ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಎಂದು ಆಂಥ್ರೊಪಿಕ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಟಾಮ್ ಬ್ರೌನ್ (Anthropic Executive Tom Brown) G20 ದೇಶಗಳಿಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲ.. ಇದು ಭಾರತದಂತಹ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮತ್ತು ಅವಕಾಶ ಎರಡೂ ಆಗಿದೆ.
ಮಾನವ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನಿರ್ಮಾಣ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ: US ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹೊವಾರ್ಡ್ ಲುಟ್ನಿಕ್ (Howard Lutnick) ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಫೈರ್ಸೈಡ್ ಚಾಟ್ನಲ್ಲಿ (Fireside Chat) ಬ್ರೌನ್ ಮಾತನಾಡಿ, ನಾವು ಇಂದು ನೋಡುತ್ತಿರುವುದು ಮಾನವ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಎಂದೂ ಕಾಣದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನಿರ್ಮಾಣ. 1800ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿಗಳು ಜಗತ್ತನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದು ಇದು. ಇದರ ಅರ್ಥ.. AIಗೆ ಬೇಕಾದ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್, ವಿದ್ಯುತ್, ಚಿಪ್, ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗಾಗಿ ಜಗತ್ತು ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗಳನ್ನು ಸುರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು 20 ವರ್ಷ ಮುಂದೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಅವಕಾಶ.
ನಿಜವಾದ ಅಡಚಣೆ ಚಿಪ್ ಅಲ್ಲ, ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರು: ಎಲ್ಲರೂ ಎನ್ವಿಡಿಯಾ ಚಿಪ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಬ್ರೌನ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ನಿಜವಾದ Bottleneck (ಸಮಸ್ಯೆ ಅಥವಾ ಅಡಚಣೆ) ಬೇರೆಯೇ ಇದೆ. ಅತಿದೊಡ್ಡ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್, ಹೆಚ್ಚು ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ನಿಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು. ಇದು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ. AI ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಬೇಕಾದ ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರ ದೊಡ್ಡ ಕೊರತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ನಗರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಷ್ಟು ವಿದ್ಯುತ್ ಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ಸಾವಿರಾರು ನುರಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಭೂಮಿಗೆ ಅನುಮತಿ, ನೀರು ಬೇಕು. ಈಗ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲೂ ಇದರ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಭಾರತಕ್ಕೆ ಇದರ ಲಾಭವೇನು? ಇದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶ. ಬ್ರೌನ್ ಹೇಳಿದ ಎರಡನೇ ಮಾತು ಇದನ್ನೇ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. AI ನಿಂದ ಎರಡು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ಇದೆ. ಒಂದು ಪುನರ್ ಕೈಗಾರಿಕೀಕರಣ, ಅಂದರೆ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ಕಟ್ಟುವುದರಿಂದ ಸಿಮೆಂಟ್, ಸ್ಟೀಲ್, ವಿದ್ಯುತ್, ನಿರ್ಮಾಣ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಎರಡನೆಯದು ಬೌದ್ಧಿಕ ಕಾರ್ಯಪಡೆಯ ವಿಸ್ತರಣೆ. AI ಬೌದ್ಧಿಕ ಶ್ರಮವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಜನರು ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದೇ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶ. AI ಗಳು ಈಗ ಜನರಂತೆ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಬೌದ್ಧಿಕ ಶ್ರಮ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಬ್ರೌನ್ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
1 ಮಿಲಿಯನ್ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಕಲ್ಪನೆ: AI ಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬ್ರೌನ್ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು 1 ಮಿಲಿಯನ್ ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಆಂಕೊಲಾಜಿ (ಕ್ಯಾನ್ಸರ್) ಸಂಶೋಧಕರನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಪ್ರಗತಿಯು ಶೇ. 10 ರಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಪಟ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ AI ಒಬ್ಬ ವಿಜ್ಞಾನಿಯ ಬದಲು ಲಕ್ಷಾಂತರ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಲ್ಲದು. ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಗಣಿತ, ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ AI ಮಾದರಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಪ್ರತಿ 6 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ AI ಮೌಲ್ಯ ದ್ವಿಗುಣ: Frontier AI ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಮೌಲ್ಯ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 4 ಪಟ್ಟು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ 6 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ದ್ವಿಗುಣ. ಈ ಗಾತ್ರದ ಉದ್ಯಮ ಇಷ್ಟು ವೇಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದದ್ದು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಬ್ರೌನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಬಳಸುವ ವೆಚ್ಚ ಈಗ 20 ಪಟ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ AI ಅಗ್ಗವಾಗುತ್ತಿದೆ, ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ದುಬಾರಿ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಹಾಸಿದರೆ ಹೂಡಿಕೆ ಬರುತ್ತದೆ: ನಿಮ್ಮ ದೇಶವು ದೊಡ್ಡ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಹಾಸಿದರೆ, ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಆ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ಹೊವಾರ್ಡ್ ಲುಟ್ನಿಕ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ, ಭಾರತದಂತಹ ದೇಶಗಳು ಭೂಮಿ ಅನುಮತಿ, ವಿದ್ಯುತ್, ಕಾರ್ಮಿಕರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸಿದರೆ, ಜಗತ್ತಿನ AI ಹೂಡಿಕೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದು ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಟಾಮ್ ಬ್ರೌನ್ ಕಥೆ: ಮುಂದಿನ 50 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಮಟ್ಟದ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ AI ನಿಂದ ಬರಬಹುದು ಎಂದ Tom Brown 2014 ರಲ್ಲಿ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಸ್ನೇಹಿತರು ಹೇಳಿದರು. ಇದು ಹುಚ್ಚುತನದಂತೆ ಕಂಡರೂ, ಇದು ಮಾನವೀಯತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಬ್ರೌನ್ ಅವರು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬಿಟ್ಟು AI Self Study ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ OpenAI ನ ಮೊದಲ 20 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದರು.
2019 ರಲ್ಲಿ AI ಸ್ಕೇಲಿಂಗ್ ನಿಯಮಗಳ ಸಂಶೋಧನೆಯು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಕ್ಷಣವಾಗಿತ್ತು. ಕಂಪ್ಯೂಟ್, ಡೇಟಾ ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ಗಾತ್ರದ ಯಾವ ಸಂಯೋಜನೆಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಟ್ಟದ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು ಎಂಬುದರ ಪಾಕವಿಧಾನವನ್ನು ಇದು ನೀಡಿತು. ಇದು 50 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, 10 ವರ್ಷಗಳೊಳಗೆ ಆಗಬಹುದು ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ನೀಡಿತು ಮತ್ತು ಇದು ಆಂಥ್ರೊಪಿಕ್ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.
Anthropic ಅನ್ನು 2021 ರಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ OpenAI ಸಂಶೋಧಕರು, Dario ಮತ್ತು Daniela Amodei ಸಹೋದರರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಈ ಕಂಪನಿಯು Claude ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು AI ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತದೆ.
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