ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್, ಗೂಗಲ್ಗೆ ನೇರ ಸವಾಲು: ಕ್ಲಾಡ್ ಎಐನಲ್ಲಿ ಈಗ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಶೀಟ್, ವೈಟ್ಬೋರ್ಡ್, ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ ಫೀಚರ್ಸ್!
Anthropic Claude Workplace Tools: ಆಂಥ್ರೋಪಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ತನ್ನ ಕ್ಲಾಡ್ ಎಐ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದ್ದು, ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಶೀಟ್ಗಳು, ಡಿಜಿಟಲ್ ವೈಟ್ಬೋರ್ಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಡೇಟಾ ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವ ಹೊಸ ಟೂಲ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.
Published : November 11, 2026 at 2:55 PM IST
Anthropic Claude Workplace Tools: ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ವಲಯದ ಮುಂಚೂಣಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಂಥ್ರೋಪಿಕ್ (Anthropic) ತನ್ನ ‘ಕ್ಲಾಡ್’ (Claude) ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಹೊಸ ರೂಪ ನೀಡಿದೆ. ಮಂಗಳವಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾದ ಈ ಹೊಸ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮೂಲಕ ಬಳಕೆದಾರರು ಈಗ ಕ್ಲಾಡ್ನ ಒಳಗಡೆಯೇ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಶೀಟ್ಗಳನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದು, ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ದೃಶ್ಯ ವರದಿಗಳನ್ನು (Visual Reports) ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಈ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆಯು ಕ್ಲಾಡ್ ಅನ್ನು ಕೇವಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವ ಚಾಟ್ಬಾಟ್ ಹಂತದಿಂದ ಆಫೀಸ್ ಉತ್ಪಾದಕತೆಯ ವೇದಿಕೆಯನ್ನಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ.
ಈ ವಿಸ್ತರಣೆಯು ಆಂಥ್ರೋಪಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ 365 (ಕೋಪೈಲಟ್) ಮತ್ತು ಗೂಗಲ್ ವರ್ಕ್ಸ್ಪೇಸ್ (ಜೆಮಿನಿ) ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಮತ್ತು ಗೂಗಲ್ ತಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಆಪ್ಗಳಿಗೆ ಎಐ ಸೇರಿಸಿದ್ದರೆ ಆಂಥ್ರೋಪಿಕ್ ಎಲ್ಲಾ ಟೂಲ್ಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಕ್ಲಾಡ್ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಂದಿರುವುದರಿಂದ ಬಳಕೆದಾರರು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ.
Starting to roll out today: Claude Whiteboards, Claude Sheets and Claude Data. Think a plan through on a board, build a tracker in a sheet, and tell a story with your data. https://t.co/S8M32FMrce— Claude (@claudeai) November 10, 2026
ಕ್ಲಾಡ್ನ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಹೊಸ ಫೀಚರ್ಗಳು..
- ಕ್ಲಾಡ್ ಶೀಟ್ಸ್ (Claude Sheets): ಇದು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಮತ್ತು ಗೂಗಲ್ ಶೀಟ್ಸ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ತಂಡಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಡೇಟಾ ನಿರ್ವಹಿಸಲು, ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಹಲವು ಟ್ಯಾಬ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಇದು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.
- ಕ್ಲಾಡ್ ವೈಟ್ಬೋರ್ಡ್ಸ್ (Claude Whiteboards): ಮೀಟಿಂಗ್ಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಇದೊಂದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಜಾಗವಾಗಿದೆ. ಚರ್ಚೆಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಸಭೆಯ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ಕ್ಲಾಡ್ಗೆ ಕೇಳಬಹುದು.
- ಕ್ಲಾಡ್ ಡೇಟಾ (Claude Data): ಈ ಹಿಂದೆ ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಫೀಚರ್ ಸ್ನೋಫ್ಲೇಕ್ (Snowflake) ಮತ್ತು ಸೇಲ್ಸ್ಫೋರ್ಸ್ನಂತಹ ಸೇವೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಿ ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕ ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಪಾಲುದಾರ ಆಪ್ಗಳ ಸಂಯೋಜನೆ: ಆಂಥ್ರೋಪಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಅಡೋಬ್ (Adobe) ಮತ್ತು ಅಟ್ಲಾಸಿಯನ್ (Atlassian) ಆಪ್ಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಕ್ಲಾಡ್ನಲ್ಲಿ ಬಳಸಲು ಇಂಟರಾಕ್ಟಿವ್ ಕನೆಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸೇಲ್ಸ್, ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಚ್ಆರ್ ತಂಡಗಳಿಗಾಗಿ ಸೇಲ್ಸ್ಫೋರ್ಸ್, ನೆಟ್ಸೂಟ್ (NetSuite) ಮತ್ತು ವರ್ಕ್ಡೇ (Workday) ಪ್ಲಗಿನ್ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ. ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಶನ್, ಆಡಿಟ್ ಲಾಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚದ ಮಿತಿ ಹೇರುವ ಅಡ್ಮಿನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಆಂಥ್ರೋಪಿಕ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದು, ಮಂಗಳವಾರ ತನ್ನ ಐಪಿಒ (IPO) ರೋಡ್ಶೋ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಷೇರಿಗೆ $70 ರಿಂದ $78 ದರದಲ್ಲಿ 825 ಮಿಲಿಯನ್ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ $64.35 ಬಿಲಿಯನ್ ಬಂಡವಾಳ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಕಂಪನಿ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ್ದು, ನಾಸ್ಡಾಕ್ (Nasdaq) ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ "ANT" ಚಿಹ್ನೆಯಡಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಲು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಆಂಥ್ರೋಪಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಈ ಹೊಸ ಆಫೀಸ್ ಟೂಲ್ಗಳು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಕೇವಲ ಸಹಾಯಕನಾಗಿ ಉಳಿಯದೆ ಇಡೀ ಕಚೇರಿಯ ಕೆಲಸದ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿಯೇ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಒಂದೆಡೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮತ್ತು ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ $64.35 ಬಿಲಿಯನ್ ಬೃಹತ್ ಐಪಿಒ ಮೂಲಕ ಆಂಥ್ರೋಪಿಕ್ ಜಾಗತಿಕ ಟೆಕ್ ದೈತ್ಯರಿಗೆ ನಡುಕ ಹುಟ್ಟಿಸಿರುವುದಂತೂ ಸುಳ್ಳಲ್ಲ.
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