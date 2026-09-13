AI ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವೇಗ ತಗ್ಗಿಸದಿದ್ದರೆ ಮಾನವಕುಲಕ್ಕೇ ಕಂಟಕ: ಆಂಥ್ರೊಪಿಕ್ ಸಿಇಒ ಡೇರಿಯೊ ಅಮೋಡೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಎಐಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವೇಗ ತಗ್ಗಿಸದಿದ್ದರೆ ಅವು ಮಾನವಕುಲಕ್ಕೇ ಕಂಟಕವಾಗುವ ಕಾಲ ದೂರವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆಂಥ್ರೊಪಿಕ್ ಸಿಇಒ ಡೇರಿಯೊ ಅಮೋಡೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 13, 2026 at 11:45 AM IST
ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ (ಅಮೆರಿಕ): 'ಸೂಪರ್ - ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್' (ಅತಿಮಾನುಷ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ) ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗಬಹುದಾದ ಅಪಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಕಳವಳಗಳ ನಡುವೆ, ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ತೀವ್ರಗತಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಬೇಕೆಂದು ಆಂಥ್ರೊಪಿಕ್ (Anthropic) ಸಿಇಒ ಡೇರಿಯೊ ಅಮೋಡೆ ಅವರು ಶನಿವಾರ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ತಾವಾಗಿಯೇ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುವ ಎಐ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಪೈಪೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಕಂಪನಿಗಳು ಮಾನವನ ಜೀವದೊಂದಿಗೆ ಜೂಜಾಡುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಓಪನ್ ಎಐ ತೊರೆದು ಆಂಥ್ರೊಪಿಕ್ ಕಂಪನಿ ಸೇರಿದ್ದ ಎಐ ಸಂಶೋಧಕ ಜಾಕೋಬ್ ಕಾಕ್ಸನ್ ಅವರ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಅಮೋಡೆ ಅವರು ಅಂಥದ್ದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
'ಮಧ್ಯಮ ಮಾರ್ಗ ಹುಡುಕಬೇಕಿದೆ': "ಎಐನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಅದರ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಅಮೋಡೆ, ನಾವು ಎಐ ಮಾದರಿಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ವೇಗವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವುಗಳನ್ನು ಜಾಣ್ಮೆಯಿಂದ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಅದು ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕೈಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಂತ ಅದನ್ನು ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದರೂ ನಷ್ಟ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ. ಹೀಗಾಗಿ, ನಾವು ಮಧ್ಯಮ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹುಡುಕಬೇಕು. ಮುಂಬರುವ ಅಪಾಯವನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಾಗರೂಕತೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳಿಂದ ನನಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮನವರಿಯಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಎಐ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸಲು ಅಥವಾ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲು ಜೂನ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಆಂಥ್ರೊಪಿಕ್ ನೀಡಿದ್ದ ಕರೆಗೆ ಅಮೋಡೆ ಅವರ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಪುಷ್ಟಿ ನೀಡುವಂತಿದೆ.
ಅಮೋಡೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಎಐ ಕಂಪನಿಗಳ 1,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮನವಿಯೊಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಎಐ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮುಂಚೂಣಿಯ ವೇಗವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತೆ ಅಮೆರಿಕ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.
ಎಐಗಳು ಎಷ್ಟು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಎಂದರೆ, ಅವುಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವೇಳೆ ನಿಯಂತ್ರಕರ ಹಿಡಿತದಿಂದ ಹೊರಬಂದು ತಾವೇ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಿ, ಕೋಡ್ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಮತ್ತು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಳಸುವ 'ಹಗ್ಗಿಂಗ್ ಫೇಸ್' ತಾಣವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಓಪನ್ ಎಐ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.
ಜೇಕಬ್ ಕಾಕ್ಸನ್ ಹೇಳಿಕೆ: ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಓಪನ್ ಎಐ ಮತ್ತು ಆಂಥ್ರೋಪಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಐ ಮಾದರಿಗಳ ದತ್ತಾಂಶ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದ 27 ವರ್ಷದ ಸಂಶೋಧಕ ಜೇಕಬ್ ಕಾಕ್ಸನ್ ಕೂಡ ಎಐಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತೀವ್ರ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾವ ಕಂಪನಿಗಳೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಈ ದಶಕದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಲ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಅದನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಿರುವ ಜನರಿಗೇ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆತಂಕ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಮಸ್ಕ್, ಆಲ್ಟ್ಮನ್: OpenAI ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಸ್ಯಾಮ್ ಆಲ್ಟ್ಮನ್ ಮತ್ತು SpaceX AI ಒಡೆತನ ಹೊಂದಿರುವ ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಕೂಡ ಅಮೋಡೆ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಎಐ ಕುರಿತು ಆತಂಕ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: