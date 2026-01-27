ETV Bharat / technology

ಅದೆಲ್ಲವೂ ಸುಳ್ಳು! FASTag​ ವಾರ್ಷಿಕ ಪಾಸ್​ ಕುರಿತು NHAI ಸ್ಪಷ್ಟನೆ

Annual FASTag​ For 7 Seater: ವಾರ್ಷಿಕ ಫಾಸ್ಟ್‌ಟ್ಯಾಗ್ ಪಾಸ್​ ಕುರಿತು NHAI ಬಿಗ್​ ಅಪ್​​ಡೇಟ್​ ನೀಡಿದೆ.

FASTAG ANNUAL PASS FAKE NEWS FASTAG FOR 7 SEATER CARS NHAI ON FASTAG ANNUAL PASS NEWS FASTAG ANNUAL PASS
ಫಾಸ್ಟ್​ಟ್ಯಾಗ್​ ವಾರ್ಷಿಕ ಪಾಸ್​ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಟ್ಟ NHAI (Photo Credit: X/NHAI)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : January 27, 2026 at 2:04 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Annual FASTag For 7 Seater: ಜನವರಿ 1ರಿಂದ 7 ಸೀಟರ್​ ಖಾಸಗಿ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ FASTag ಪಾಸ್ ಮಾನ್ಯವಲ್ಲ. ಆದರೆ, 5 ಸೀಟರ್​ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಮಾನ್ಯ. NHAI ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ ಎಂಬ ಪೋಸ್ಟ್ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿದ್ದು, ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾಹನ ಚಾಲಕರಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ "IMPORTANT NOTICE" ಎಂಬ ಪದಗಳು ದಪ್ಪ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿದ್ದು, ಹೊಸ ವಾರ್ಷಿಕ FASTag ಪಾಸ್ ನಿಯಮ ಜನವರಿ 2026ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ 7 ಸೀಟರ್​ ಕಾರಿನ ಮೇಲೆ ಅಡ್ಡ ಗುರುತು ಮತ್ತು 5 ಆಸನಗಳ ಕಾರಿನ ಮೇಲೆ ಟಿಕ್ ಗುರುತಿದೆ. 7 ಸೀಟರ್​ ವಾಹನಗಳಿಗೆ FASTag ಪಾಸ್‌ಗಳು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದೂ ಸಹ ಅದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಚಿತ್ರವನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡಲು NHAI ಲೋಗೋ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

NHAI ಸ್ಪಷ್ಟನೆ: NHAI ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ FASTag ಕುರಿತು ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ನಿಯಮ ಹೊರಡಿಸಿಲ್ಲ. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುಳ್ಳು ಮತ್ತು ದಾರಿತಪ್ಪಿಸುವ ಮಾಹಿತಿ. 7-ಸೀಟರ್​ ಅಥವಾ 5-ಸೀಟರ್​ ಖಾಸಗಿ ವಾಹನಗಳು FASTag ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡುವ ಇಂತಹ ವದಂತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜನರು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು NHAI ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಹಲವು ಬಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ: ಈ ರೀತಿಯ ನಕಲಿ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು ಜನರನ್ನು ದಾರಿತಪ್ಪಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ವಂಚನೆಯ ಸಾಧನವೂ ಆಗಬಹುದು. ಆಗಾಗ್ಗೆ ಅಂತಹ ಸಂದೇಶಗಳ ಮೂಲಕ ನಕಲಿ ಲಿಂಕ್‌ಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿವರಗಳ ಕಳ್ಳತನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದೇ "ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳ" ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗುವ ಮೊದಲು ಅವುಗಳ ಅಧಿಕೃತ ದೃಢೀಕರಣ ಅತ್ಯಗತ್ಯ.

FASTagಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿ: ಪ್ರಸ್ತುತ 5-ಸೀಟರ್​ ಅಥವಾ 7-ಸೀಟರ್​ ಇರಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಖಾಸಗಿ ವಾಹನಗಳಿಗೆ FASTag ಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾಗಳಲ್ಲಿ ಟೋಲ್ ಶುಲ್ಕಗಳು ವಾಹನದ ವರ್ಗವನ್ನು ಆಧರಿಸಿವೆ, ಆಸನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿಲ್ಲ. FASTag ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ NHAI ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅಧಿಕೃತ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಘೋಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ವದಂತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರ: FASTag ಬಗ್ಗೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಕಲಿ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುವ ಇಂತಹ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ ಅಥವಾ ನಂಬಬೇಡಿ ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆ ಅಥವಾ ನಿಯಮದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಖರವಾದ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಗೊಂದಲ ಮತ್ತು ಹಾನಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಅಧಿಕೃತ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅವಲಂಬಿಸಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಾಯಲ್ ಎನ್​ಫೀಲ್ಡ್ ಹಂಟರ್ 350ಗೆ ಬೈಕ್​ ಲವರ್ಸ್​ ಫಿದಾ: ಸಾಮಾನ್ಯರ ಬಜೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಈ ಪವರ್​ಫುಲ್​ ಬೈಕ್​!

TAGGED:

FASTAG ANNUAL PASS FAKE NEWS
NHAI ON FASTAG ANNUAL PASS
FASTAG ವಾರ್ಷಿಕ ಪಾಸ್
ANNUAL FASTAG FOR 7 SEATER

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.