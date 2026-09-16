ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್: ಐಎಸ್ಎಸ್ನಲ್ಲಿ ತೇಲುವ ಚೆಂಡಿನ ಜೊತೆ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಮಸ್ತಿ!
Anil Menon football ISS: ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಅನಿಲ್ ಮೆನನ್ ಐಎಸ್ಎಸ್ನಲ್ಲಿ ತೇಲುವ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 16, 2026 at 10:58 AM IST
Anil Menon football ISS: ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಅನಿಲ್ ಮೆನನ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಜೀವನದ ತಮಾಷೆಯ ಮುಖವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣ (ISS) ಒಳಗೆ ತಾವು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಡುತ್ತಿರುವ ಒಂದು ಝಲಕ್ ಅನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಹೇಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಅನಿಲ್ ಮೆನನ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಮಿಷನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವೀಕೆಂಡ್ಗಳು ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲಸದಿಂದ ದೂರವಿರುವ ಸಮಯವು ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಮತ್ತೊಂದು ಕಠಿಣ ವಾರಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
Football is one thing that brings us all together on the space station! On the weekend, it’s good to unwind because it helps us get ready for another busy week. pic.twitter.com/6xYuFUhLEn— Anil Menon (@astro_anil) September 13, 2026
ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಬೇರೆಯೇ ತೇಲುತ್ತದೆ: ISS ಒಳಗಿನ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯವು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಪಂದ್ಯದಂತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣವು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ (microgravity) ಇದೆ. ಅದರೊಳಗಿನ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ವಸ್ತುಗಳು ತೇಲುತ್ತಿರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಉರುಳಲು ಯಾವುದೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ನೆಲ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ಒಂದು ಕಿಕ್ ಬಾಲ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮೂಲಕ ತೇಲುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ಮೇಲ್ಮೈಗಳಿಂದ ತಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಬಹುದು. ಇದು ಸರಳ ಆಟವನ್ನು ಕೂಡ ವಿಭಿನ್ನ ಅನುಭವವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಸಮಯ ಯಾಕೆ ಬೇಕು?: ಐಎಸ್ಎಸ್ನಲ್ಲಿನ ಬದುಕು, ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಯೋಜಿಸಲಾದ ದಿನಚರಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ. ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪ್ರಯೋಗಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಿಲ್ದಾಣದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವುದರಿಂದ ಸ್ನಾಯುಗಳು ಮತ್ತು ಮೂಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉಂಟಾಗುವುದರಿಂದ ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಇಂತಹ ಕಠಿಣ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯ ನಂತರ ಮನರಂಜನಾ ಸಮಯವು ಮಾನಸಿಕ ವಿರಾಮವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅನಿಲ್ ಮೆನನ್ ಅವರ ಪೋಸ್ಟ್ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಬಿಡುವಿನ ಸಮಯವನ್ನು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಲು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಲು ಹೇಗೆ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಐಎಸ್ಎಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಬೆಸೆಯುವ ಚಟುವಟಿಕೆ: ಆಟವು ಕೇವಲ ಮೋಜಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ಐಎಸ್ಎಸ್ ಒಳಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಮಿಷನ್ನ ಒತ್ತಡಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾ ಅವರು ಸೀಮಿತ ವಾಸದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಸರಳ ಗುಂಪು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಬೆರೆಯಲು ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತರುವ ಶೇರಿಂಗ್ ಚಟುವಟಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶವನ್ನು ಮೀರಿದ ಜೀವನದ ಅಪರೂಪದ ನೋಟ: ಅನಿಲ್ ಮೆನನ್ ಅವರ ಪೋಸ್ಟ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಹಾರಾಟದ ಮಾನವೀಯ ಮುಖದ ಒಂದು ಝಲಕ್ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವನ್ನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಐಎಸ್ಎಸ್ನಲ್ಲಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಊಟ, ವ್ಯಾಯಾಮ, ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನೆಯೂ ಸೇರಿದೆ.
ತೇಲುವ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಸರಳ ವೀಕೆಂಡ್ ಚಟುವಟಿಕೆಯಂತೆ ಕಾಣಿಸಬಹುದು. ಆದರೂ ಇದು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾದುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಭೂಮಿಯಿಂದ ನೂರಾರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಯನಿರತ ವಾರವನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಮೊದಲು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಲು, ಮೋಜು ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ರೀಚಾರ್ಜ್ ಆಗಲು ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಮಯ ಬೇಕು.
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