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ಭಾರತೀಯನ ಜೊತೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಡಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಫ್ರೆಂಚ್ ಮಹಿಳೆ!

First French Woman Spacewalk: ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಅನಿಲ್ ಮೆನನ್ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಡಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇವರ ಜೊತೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಫ್ರೆಂಚ್​ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಡೆಗೆ ಮಾಡಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

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ಭಾರತೀಯನ ಜೊತೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಡಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಫ್ರೆಂಚ್ ಮಹಿಳೆ (Photo Credit: NASA)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 19, 2026 at 8:13 AM IST

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First French Woman Spacewalk: ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಅನಿಲ್ ಮೆನನ್ ಮಂಗಳವಾರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹೊರಗೆ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಡಿಗೆ ಮಾಡಿದರು. ಯುರೋಪಿಯನ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆ(ESA)ಯ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಸೋಫಿ ಅಡೆನಾಟ್ ಅವರ ಜೊತೆ ಪ್ರಮುಖ ರಿಪೇರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಐಎಸ್​ಎಸ್​ನ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಿಂದ ಭೂಮಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಆಂಟೆನಾ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು.

ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಡಿಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 8.37 EDTಗೆ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಸುಮಾರು 6 ಗಂಟೆ 30 ನಿಮಿಷವರೆಗೆ ನಡೆಯಿತು. NASA ಮತ್ತು ISS ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿದವು. ಈ ಕುರಿತು ನಾಸಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ಇಲ್ಲಿ ಮೆನನ್ ಮತ್ತು ಅಡೆನಾಟ್ ಇಂದಿನ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಡಿಗೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ಡೇಟಾ ಕನೆಕ್ಟರ್​ಗಳ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಅನಿಲ್ ಮೆನನ್ ಮತ್ತು ಸೋಫಿ ಅಡೆನಾಟ್ ಸಾಧನೆ: ಇದು ಮೆನನ್ ಅವರ ಎರಡನೇ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಡಿಗೆ. ಮೆನನ್ ಭಾರತದ ಕೇರಳ ಮೂಲದವರು. ಅಡೆನಾಟ್ ಅವರಿಗಿದು ಮೊದಲ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಡಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ಫ್ರೆಂಚ್ ಮಹಿಳೆ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು. "ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ" ಎಂದು ಹೂಸ್ಟನ್​ನ ಮಿಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಡೆನಾಟ್ ಅವರಿಗೆ ಶುಭ ಕೋರಿತು. ಇಬ್ಬರೂ ಬಡ್ಡಿ ಚೆಕ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಐಎಸ್​ಎಸ್​ನ ಬೆನ್ನೆಲುಬಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ Z1 ಟ್ರಸ್ ಕಡೆಗೆ ತೆರಳಿದರು.

ಆಂಟೆನಾ ಯಾಕೆ ಮುಖ್ಯ?: ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣವು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು 260 ಮೈಲು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುತ್ತದೆ. ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಲು, ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಮತ್ತು ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಲು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಡಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿರುವ ಆಂಟೆನಾ ಐಎಸ್​ಎಸ್​ನ ಸಂವಹನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಇದು ನಿಲ್ದಾಣ ಮತ್ತು ಹೂಸ್ಟನ್​ನಲ್ಲಿರುವ ನಾಸಾ ಮಿಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ನಡುವೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಕಳುಹಿಸಲು ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಲ್ದಾಣದ ಜೋಡಣೆ, ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್​ಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಡೆದ 282ನೇ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಡಿಗೆ ಆಗಿದೆ.

ಅನಿಲ್ ಮೆನನ್ ಅವರ ಹಿಂದಿನ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಡಿಗೆ: ಈ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮೆನನ್ ಅವರು ನಾಸಾ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಜೆಸಿಕಾ ಮೀರ್ ಜೊತೆ 6 ಗಂಟೆ 27 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಐಎಸ್​ಎಸ್​ ಹೊರಗೆ ಮೊದಲ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಡಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆಗ ಅವರು ನಿಲ್ದಾಣದ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ರೋಲ್-ಔಟ್ ಸೋಲಾರ್ ಅರೇ ಅಳವಡಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.

ಐಎಸ್​ಎಸ್​ ಈಗ ಸುಮಾರು ಮೂರು ದಶಕಗಳ ನಿರಂತರ ಮಾನವ ವಾಸಸ್ಥಾನ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ವಯಸ್ಸಾದ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಮತ್ತು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡುವುದು ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾತ್ಮಕವಾಗಿಡಲು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.

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