ಭಾರತೀಯನ ಜೊತೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಡಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಫ್ರೆಂಚ್ ಮಹಿಳೆ!
First French Woman Spacewalk: ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಅನಿಲ್ ಮೆನನ್ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಡಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇವರ ಜೊತೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಫ್ರೆಂಚ್ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಡೆಗೆ ಮಾಡಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : August 19, 2026 at 8:13 AM IST
First French Woman Spacewalk: ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಅನಿಲ್ ಮೆನನ್ ಮಂಗಳವಾರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹೊರಗೆ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಡಿಗೆ ಮಾಡಿದರು. ಯುರೋಪಿಯನ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆ(ESA)ಯ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಸೋಫಿ ಅಡೆನಾಟ್ ಅವರ ಜೊತೆ ಪ್ರಮುಖ ರಿಪೇರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಐಎಸ್ಎಸ್ನ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಿಂದ ಭೂಮಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಆಂಟೆನಾ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು.
ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಡಿಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 8.37 EDTಗೆ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಸುಮಾರು 6 ಗಂಟೆ 30 ನಿಮಿಷವರೆಗೆ ನಡೆಯಿತು. NASA ಮತ್ತು ISS ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿದವು. ಈ ಕುರಿತು ನಾಸಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ಇಲ್ಲಿ ಮೆನನ್ ಮತ್ತು ಅಡೆನಾಟ್ ಇಂದಿನ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಡಿಗೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ಡೇಟಾ ಕನೆಕ್ಟರ್ಗಳ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
Today's spacewalk is underway! NASA astronaut Anil Menon and @ESA astronaut Sophie Adenot will spend about six and a half hours working outside the @Space_Station — watch with us live.— NASA (@NASA) August 18, 2026
ಅನಿಲ್ ಮೆನನ್ ಮತ್ತು ಸೋಫಿ ಅಡೆನಾಟ್ ಸಾಧನೆ: ಇದು ಮೆನನ್ ಅವರ ಎರಡನೇ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಡಿಗೆ. ಮೆನನ್ ಭಾರತದ ಕೇರಳ ಮೂಲದವರು. ಅಡೆನಾಟ್ ಅವರಿಗಿದು ಮೊದಲ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಡಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ಫ್ರೆಂಚ್ ಮಹಿಳೆ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು. "ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ" ಎಂದು ಹೂಸ್ಟನ್ನ ಮಿಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಡೆನಾಟ್ ಅವರಿಗೆ ಶುಭ ಕೋರಿತು. ಇಬ್ಬರೂ ಬಡ್ಡಿ ಚೆಕ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಐಎಸ್ಎಸ್ನ ಬೆನ್ನೆಲುಬಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ Z1 ಟ್ರಸ್ ಕಡೆಗೆ ತೆರಳಿದರು.
ಆಂಟೆನಾ ಯಾಕೆ ಮುಖ್ಯ?: ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣವು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು 260 ಮೈಲು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುತ್ತದೆ. ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಲು, ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಮತ್ತು ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಲು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಡಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿರುವ ಆಂಟೆನಾ ಐಎಸ್ಎಸ್ನ ಸಂವಹನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಇದು ನಿಲ್ದಾಣ ಮತ್ತು ಹೂಸ್ಟನ್ನಲ್ಲಿರುವ ನಾಸಾ ಮಿಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ನಡುವೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಕಳುಹಿಸಲು ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಲ್ದಾಣದ ಜೋಡಣೆ, ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಡೆದ 282ನೇ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಡಿಗೆ ಆಗಿದೆ.
ಅನಿಲ್ ಮೆನನ್ ಅವರ ಹಿಂದಿನ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಡಿಗೆ: ಈ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮೆನನ್ ಅವರು ನಾಸಾ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಜೆಸಿಕಾ ಮೀರ್ ಜೊತೆ 6 ಗಂಟೆ 27 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಐಎಸ್ಎಸ್ ಹೊರಗೆ ಮೊದಲ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಡಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆಗ ಅವರು ನಿಲ್ದಾಣದ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ರೋಲ್-ಔಟ್ ಸೋಲಾರ್ ಅರೇ ಅಳವಡಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಐಎಸ್ಎಸ್ ಈಗ ಸುಮಾರು ಮೂರು ದಶಕಗಳ ನಿರಂತರ ಮಾನವ ವಾಸಸ್ಥಾನ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ವಯಸ್ಸಾದ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಮತ್ತು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡುವುದು ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾತ್ಮಕವಾಗಿಡಲು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
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