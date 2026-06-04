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ನಿಮ್ಮ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಫೋನ್‌ಗಳಲ್ಲಿವೆ ಹಲವಾರು ಸಾಲಿಡ್​ ಪ್ರೈವೆಸಿ ಫೀಚರ್ಸ್!

Android Privacy Features: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಫೋನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಐಫೋನ್‌ ಮೀರಿಸುವಂತಹ ಪ್ರೈವೆಸಿ ಫೀಚರ್ಸ್‌ಗಳಿವೆ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಗೂಗಲ್‌ನಿಂದ ಬಂದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವನ್ನು ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ತಯಾರಕರು ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಫೋನ್‌ಗಳಲ್ಲಿವೆ ಹಲವಾರು ಸಾಲಿಡ್​ ಪ್ರೈವೆಸಿ ಫೀಚರ್ಸ್ (Photo Credit: IANS)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 4, 2026 at 1:19 PM IST

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Android Privacy Features: ಪ್ರೈವೆಸಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಐಫೋನ್ ಬೆಸ್ಟ್​ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನವರೆಗೂ ಇದು ನಿಜವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಐಫೋನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಫೋನ್‌ಗಳ ನಡುವಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಈಗ ತೀವ್ರವಾಗಿದೆ. ಬಳಕೆದಾರರ ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿಸುವ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಗೂಗಲ್ ಈಗ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇಂದು ಐಫೋನ್ ಬಳಕೆದಾರರು ಇನ್ನೂ ಅಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್‌ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಪ್ರೈವೆಸಿ ಡಿಸ್​ಪ್ಲೇ: ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ತನ್ನ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಎಸ್ 26 ಅಲ್ಟ್ರಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರೈವೆಸಿ ಡಿಸ್​ಪ್ಲೇ ಆಯ್ಕೆ ನೀಡಿದೆ. ಇದನ್ನು ಈ ವರ್ಷ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಫೀಚರ್ ಬಂದಿದೆ. ಅದನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್​ಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಬಳಕೆದಾರರ ಸುತ್ತಲೂ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಜನರಿಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಡಾರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಯಾರೂ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ಮೇಲೆ ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಕಂಟೆಂಟ್​ ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೈವೆಸಿ ಬಗೆಗಿನ ಕಾಳಜಿಯೂ ದೂರವಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರೈವೆಸಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ತೊಡಕನ್ನೂ ನಿವಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ಇತರ ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಫೋನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ನಕಲಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿರತವಾಗಿವೆ.

ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಪೇಸ್: ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್​ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳಿಗೆ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಫೋನ್‌ಗಳು "ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಪೇಸ್" ಆಯ್ಕೆ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಮೊದಲ ನೋಟದಲ್ಲಿ ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಐಫೋನ್‌ನ ಹಿಡನ್ ಫೋಲ್ಡರ್‌ನಂತೆಯೇ ಕಾಣಿಸಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಎರಡರ ನಡುವೆ ಗಮನಾರ್ಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಪೇಸ್‌ಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪಿನ್ ಕೋಡ್ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೊಂದಿಸಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ ಈ ಜಾಗವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮರೆಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಐಫೋನ್‌ನ ಹಿಡನ್ ಫೋಲ್ಡರ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಪೇಸ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಗೂಗಲ್​ ಖಾತೆಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಬಹುದು.

ಬಿಲ್ಟ್​-ಇನ್​ ವಿಪಿಎನ್​: ಇಂಟರ್ನೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೈವೆಸಿ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ Google Pixel ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಬಿಲ್ಟ್​-ಇನ್​ VPN ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಅತ್ಯಂತ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು Pixel 7 ಮಾದರಿಗಳು ಮತ್ತು ನಂತರದ ಆವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಮತ್ತು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್​ ಮೆನುಗೆ ನ್ಯಾವಿಗೇಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್​ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ VPN ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ರೌಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ IP ವಿಳಾಸವನ್ನು ಮರೆಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರು (ISP) ನಿಮ್ಮ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಆಟೋ-ರೀಸೆಟ್​ ಅನುಮತಿ: ಐಫೋನ್ ಮತ್ತು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಎರಡೂ ಸಾಧನಗಳು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾದ ಅನುಮತಿಗಳನ್ನು ಆಟೋ-ರೀಸೆಟ್​ ಮಾಡುವ ಆಯ್ಕೆ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಐಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿರುವಾಗ ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗೆ ಮ್ಯಾನುವಲ್​ ಆಗಿ ಅನುಮತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್​ ಆಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಫೋನ್‌ಗಳು "ಆಟೋ-ರಿಸೆಟ್​ ಪರ್ಮಿಶನ್​" ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಒಮ್ಮೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್​ಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಗೆ ಬಳಸದ ಯಾವುದೇ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳಿಗೆ ಇದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್​ ಆಗಿ ಪರ್ಮಿಶನ್​ ರೀಸೆಟ್​ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

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