ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 16ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಫೀಚರ್ಸ್: ಇವುಗಳ ಉಪಯೋಗ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ?

Android 16 Update: ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್, ಕಸ್ಟಮೈಸೇಶನ್, ಭದ್ರತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 16 ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 16ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ-ಹೊಸ ಫೀಚರ್ಸ್ (Google)
By ETV Bharat Tech Team

Published : December 4, 2025 at 8:21 AM IST

Android 16 Update: ಗೂಗಲ್ ತನ್ನ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 16ಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಅಪ್‌ಗ್ರೇಡ್‌ ಮಾಡಿದೆ. ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಫೋನ್‌ಗಳಿಗೆ AI ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು, ಹೊಸ ಕಸ್ಟಮೈಸೇಶನ್ ಪರಿಕರಗಳು, ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವೇಶ ತರುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಫೋನ್ ಅನುಭವವನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಇದರೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಹೊಸ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊರತರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ತನ್ನ ಅಪ್​ಡೇಟ್​ ಸಿಸ್ಟಮ್​ ಅನ್ನೂ ಸಹ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದೆ. ಮೊದಲಿನಂತೆ ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ನವೀಕರಣದ ಬದಲಿಗೆ ನಿಯಮಿತ ನವೀಕರಣಗಳನ್ನು ಹೊರತರಲಿದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಬುಧವಾರದಿಂದ ಗೂಗಲ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್​ ಫೀಚರ್​ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸ್ಮಾರ್ಟ್: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 16ರ ದೊಡ್ಡ ಹೈಲೈಟ್ ಎಂದರೆ ಅದರ ಹೊಸ AI-ಪವರ್ಡ್​ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್​ ಅನುಭವ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ದೀರ್ಘ ಚಾಟ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಸಂದೇಶಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಹ ತಕ್ಷಣ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಈ OS ಅಪ್​ಡೇಟ್​ ಹೊಸ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆರ್ಗನೈಸನ್​ ಸಹ ತರುತ್ತದೆ. ಪ್ರೋಮೋ ಇಮೇಲ್‌ಗಳು, ಹೊಸ ಅಪ್​ಡೇಟ್ಸ್​, ಸಾಮಾಜಿಕ ಪಿಂಗ್‌ಗಳಂತಹ ಪ್ರಮುಖವಲ್ಲದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್​ ಆಗಿ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ನಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯ ಗೊಂದಲವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಕಸ್ಟಮೈಸೇಷನ್​ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ಬಳಕೆದಾರರು ಈಗ ತಮ್ಮ ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೊಸ ಕಸ್ಟಮೈಸೇಷನ್​ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ:

Custom Icon Shapes: ನೀವು ಈಗ ವಿಶಿಷ್ಟ ಐಕಾನ್ ಆಕಾರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.

Themed Icons: ಸಂಪೂರ್ಣ ಫೋನ್ ನೋಟವು ಒಂದೇ ಥೀಮ್‌ಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.

Auto Darken Apps: ಡಾರ್ಕ್ ಮೋಡ್ ಹೊಂದಿರದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್​ ಆಗಿ ಡಾರ್ಕ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಪೇರೆಂಟರ್​ ಕಂಟ್ರೋಲ್​ ಸೆಂಟರ್​: Android ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಾದ ಪೆರೆಂಟರ್​ ಕಂಟ್ರೋಲ್​ ಸೆಂಟರ್ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪೋಷಕರು ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು.

  • ಸ್ಕ್ರೀನ್​-ಟೈಂ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ
  • ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಫೋನ್ ಬಳಕೆಯ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ
  • ಆ್ಯಪ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬಳಸಬಹುದೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿ
  • ಆಟೋಮೆಟಿಕ್​ ನೈಟ್​ಟೈಮ್​, ಡೌನ್‌ಟೈಮ್ ಅನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿ

ಎಲ್ಲ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 16 ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಗೂಗಲ್ ಕೆಲವು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇವು ಎಲ್ಲ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

Call Reason (Beta): ನೀವು ಕರೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಲಾದ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ "Urgent" ಟ್ಯಾಗ್ ಸೇರಿಸಬಹುದು. ಕರೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಫೋನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ನಲ್ಲಿ ಇದು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

Expressive Captions: ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದರೂ ಅಥವಾ ನೀವು ಇತರ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಲು ಬಯಸದಿದ್ದರೂ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ದುಃಖ, ಕೋಪ ಅಥವಾ ಸಂತೋಷದಂತಹ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಟ್ಯಾಗ್‌ಗಳು ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

Unknown Group Chatsಗಳಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೊರಬನ್ನಿ: ಅಜ್ಞಾತ ಸಂಖ್ಯೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದಾಗ ತಕ್ಷಣವೇ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿಸುವ ಬದಲು ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಮೊದಲು ನಿಮಗೆ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಿವ್ಯೂವ್​ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಈ ಗ್ರೂಪ್​ಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದವರು ಯಾರು?, ಗ್ರೂಪ್​ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸದಸ್ಯರಿದ್ದಾರೆ?, ಈ ಗ್ರೂಪ್​ ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆ? (ವಿವರಣೆ ಇದ್ದರೆ) ಸೇರಿದಂತೆ ಮುಂತಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ನೀವು ತಕ್ಷಣ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರಿಸಬಹುದು, ಬಿಡಬಹುದು ಅಥವಾ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಬಹುದು. ಇದರರ್ಥ ನೀವು ಗುಂಪನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸದೆ ಒಂದೇ ಟ್ಯಾಪ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಬಿಡಬಹುದು.

Chrome Pinned Tabs: ಕ್ರೋಮ್ ಪಿನ್ ಮಾಡಿದ ಟ್ಯಾಬ್‌ಗಳು ಈಗ ಡೆಸ್ಕ್‌ಟಾಪ್‌ಗಳಲ್ಲಿರುವಂತೆಯೇ ಫೋನ್‌ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ.

ಸರ್ಕಲ್ ಟು ಸರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್-ಚೆಕ್ ಆಯ್ಕೆ: ಸರ್ಕಲ್ ಟು ಸರ್ಚ್ ಬಳಸಿ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಈಗ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಬಹುದು. ನಂತರ AI ಅವಲೋಕನವು ಸಂದೇಶವು ಸ್ಕ್ಯಾಮ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

