ಅನ್ನದಾತರ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತ ಸಾಧಕಿಗೆ ಒಲಿದು ಬಂತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ!
Woman Scientist Award: ಅನ್ನದಾತರ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತ ಆಂಧ್ರದ ಮಹಿಳೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಮಹಿಳಾ ವಿಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ..
Published : March 10, 2026 at 7:55 AM IST
Woman Scientist Award: ಅವರು ಕೃಷಿ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದವರು. ರೈತರ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಹೂಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಅವರು ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಅವರ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಡಾ. ತಮ್ಮಿನೇನಿ ಶ್ರೀಲತಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಮಹಿಳಾ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದರು. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಆಯ್ಕೆಯಾದ 20 ಜನರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲತಾ ಅವರಿಗೆ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕ ಏಕೈಕ ಸಾಧಕಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಶ್ರೀಕಾಕುಳಂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಲಕ್ಷ್ಮಿಪುರಂನವರು. ನನ್ನ ಪೋಷಕರು, ರಾಮರಾವ್ ಮತ್ತು ಗೆಡ್ಡೆಮ್ಮ ಇಬ್ಬರೂ ಶಿಕ್ಷಕರು. ನಾವು ಕೃಷಿ ಕುಟುಂಬದವರು. ನನ್ನ ತಂದೆ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಬಿಡುವಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ಎಷ್ಟೇ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕೃಷಿ ಮಾಡಿದರೂ ಸಹ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಇಳುವರಿ ಸಿಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾನು ಕೃಷಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆ ಎಂದು ಈನಾಡುಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
ನನಗೆ ಒಬ್ಬ ತಮ್ಮ ಮತ್ತು ಅಣ್ಣ ಇದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಪೋಷಕರು ಸಹೋದರರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ನನಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಿದರು. ನಾನು ಸಾಯಿಲ್ ಸೈನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪಿಎಚ್ಡಿ ಮುಗಿಸಿ 1990ರಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ನಾನು ಅನಕಪಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕೃಷಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಆಚಾರ್ಯ ಎನ್.ಜಿ. ರಂಗ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಾಯಿಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ವಿಭಾಗದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಾಗಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಗಂಡ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯಂ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ.
ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು: ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ನನ್ನ ಗಮನ ಕೃಷಿ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವತ್ತ ಇತ್ತು. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಪ್ರಕೃತಿ ನಮಗೆ ಅನೇಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿದರೆ ನಾವು ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ನಾವು ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದರೆ, ಯಾವ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅರಿವಿನ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕ ರೈತರು ಸಾರಜನಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಲ್ಲದೆ.. ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೀಟಗಳ ಸಂಭವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ನಾವು ರೈತರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ರೈತರಿಗೆ ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ರೈತರಿಗೆ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಈ ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ನಾವು ಇವುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಘನ ಮತ್ತು ದ್ರವ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಬಳಸಬೇಕು? ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು? ರೈತರು ಯಾವ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸಬೇಕೆಂದು ನಾವು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ದ್ರವ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಆರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಘನ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಇವುಗಳಿಂದ ಸಸ್ಯಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ವೇಗಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇಳುವರಿ ಶೇಕಡಾ 10-20 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಮಣ್ಣನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳು ಸಹ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಮಾಲಿನ್ಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕೀಟಗಳನ್ನು ಸಹ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು. ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ರೈತರಿಗೆ ಹೇಳುವುದಲ್ಲದೆ... ನಾವು ಈ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಈ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ನನ್ನನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಹಿಳಾ ವಿಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಭೋಪಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಐಸಿಎಆರ್- ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅವುಗಳ ಲಭ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ವಿಧಗಳಿವೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬೆಳೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಒಂದೇ ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಹಾಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ನನ್ನ ಆಸೆ. ನಾನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
