ಗೂಗಲ್ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಭೂಮಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲು ಆಂಧ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್
Google Data Center Land Transfer: ಗೂಗಲ್ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ 1,000 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಎಐ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಭೂ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಅನುಮತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
Published : December 3, 2025 at 8:50 AM IST
Google Data Center Land Transfer: ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ $15 ಬಿಲಿಯನ್ ಹೂಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿಶ್ವದರ್ಜೆಯ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ನಿರ್ಮಿಸಲಿದೆ. ರೈಡೆನ್ ಇನ್ಫೋಟೆಕ್ ಮತ್ತು ಅದಾನಿ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಿವೆ. ಮಹತ್ವದ ಯೋಜನೆಗೆ ಅಗತ್ಯ ಭೂಮಿ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದೆ.
ನಿಗದಿತ ಸಮಯದೊಳಗೆ ಯೋಜನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾದರೆ, ಸರಿಯಾದ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನೀಡದಿದ್ದರೆ, ರೈಡೆನ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಪಾಲುದಾರರ ವಿರುದ್ಧ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನೂ ನೀಡಿದೆ.
APIIC (ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ನಿಗಮ) ದತ್ತಾಂಶ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ ಮತ್ತು ಅನಕಪಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 480 ಎಕರೆ ಭೂಮಿ ಗುರುತಿಸಿದೆ. ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅದಾನಿ ಇನ್ಫ್ರಾ (ಇಂಡಿಯಾ) ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಯೋಜನೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವಿವಿಧ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ರಾಂಬಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ 160 ಎಕರೆಗಳನ್ನು NXTRA ಡೇಟಾ ಅಥವಾ ಅದರ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ದತ್ತಾಂಶ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ತರ್ಲುವಾಡ, ಅಡಿವಿವರಂ ಮತ್ತು ಮುದಸರ್ಲೋವಾಲ್ನಲ್ಲಿರುವ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅದಾನಿ ಕನೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅದರ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ.
ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಗಾಗಿ APIIC ಗುರುತಿಸಿದ ಭೂಮಿ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ:
- ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆದಿವಿವರಂ ಮತ್ತು ಮುಡಸರ್ಲೋವಾ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ 120 ಎಕರೆ
- ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆನಂದಪುರಂ ತಾಲೂಕಿನ ತರ್ಲುವಾಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 200 ಎಕರೆ
- ಅನಕಪಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಂಬಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ 160 ಎಕರೆ
ರೈಡೆನ್ APIICಯಿಂದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅಧಿಸೂಚಿತ ಪಾಲುದಾರರಾಗಿ ಅದಾನಿ ಇನ್ಫ್ರಾ (ಇಂಡಿಯಾ) ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವಂತೆ ವಿನಂತಿಸಿದೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳ ನಂತರ ಯೋಜನೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವಿವಿಧ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನಡುವೆ ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅದು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದೆ.
ರಾಂಬಿಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಗಳು: ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ರೈಡೆನ್ ಅವುಗಳನ್ನು NXTRA ಡೇಟಾ ಅಥವಾ ಅದರ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.
ತಾರ್ಲುವಾಡ, ಆದಿವಿವರಂ ಮತ್ತು ಮುಡಸರ್ಲೋವಾ ಭೂಮಿಗಳು: ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಅದಾನಿ ಕನೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅದರ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದೆ.
ರೈಡೆನ್ ಅವರಿಂದ ಸೂಚಿಸಲಾದ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳು:
- ಅದಾನಿ ಇನ್ಫ್ರಾ (ಇಂಡಿಯಾ) ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್
- ಅದಾನಿ ಕನೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್
- ಅದಾನಿ ಪವರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್
- ಭಾರತಿ ಏರ್ಟೆಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್
- ಎನ್ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಡೇಟಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಭಾರ್ತಿ ಏರ್ಟೆಲ್ನ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆ)
- ಎನ್ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ವೈಜಾಗ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಭಾರ್ತಿ ಏರ್ಟೆಲ್ನ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆ)
ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಲುದಾರರಾಗಿ ಅದಾನಿ ಇನ್ಫ್ರಾ (ಇಂಡಿಯಾ) ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಬೇಕೆಂದು ರೈಡೆನ್ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ಯೋಜನೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವಿವಿಧ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನಡುವೆ ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ವರ್ಗಾಯಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾಪವಿದೆ. ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ರಾಂಬಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಭೂಮಿಯನ್ನು NXTRA DATA ಅಥವಾ ಅದರ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ರೈಡೆನ್ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ದತ್ತಾಂಶ ಕೇಂದ್ರ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ತರ್ಲುವಾಡ, ಅಡಿವಿವರಂ ಮತ್ತು ಮುಡಸರ್ಲೋವಾದಲ್ಲಿನ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅದಾನಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಅದರ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ APIIC ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ: ಸರ್ಕಾರವು ದತ್ತಾಂಶ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನಗಳು ಅಧಿಸೂಚಿತ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಕಂಪನಿಗಳು ಮೊದಲು ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು ಮತ್ತು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಹೊಸ ನೀತಿಯ ಮೂಲಕ ದತ್ತಾಂಶ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.
ಇದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳು ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸರ್ಕಾರ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುವ ಕಂಪನಿಗಳು ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊದಲು ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಷರತ್ತು. ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಸಹ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಜವಾದ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಕಂಪನಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಆಶಿಸುತ್ತದೆ.
ಯೋಜನೆಯ ಮಿತಿಗಳು:
- ಈ ಯೋಜನೆಯು ಆಗಸ್ಟ್ 22, 2025 ರಂದು ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ಡಿಪಿಆರ್ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಗೂಗಲ್ ಮತ್ತು ಗೂಗಲ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅದರ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅದರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ರೈಡೆನ್ ಹೇಳಿದೆ.
- ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ರಚನೆಗಳು ಗೂಗಲ್ನ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
- ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ಅನ್ನು ಸರ್ಚ್, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮತ್ತು ವರ್ಕ್ಸ್ಪೇಸ್ನಂತಹ ಗೂಗಲ್ ಸೇವೆಗಳಂತೆಯೇ ಅದೇ ಮಟ್ಟದ ಮಾನದಂಡಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಯಾವುದೇ ಪಾಲುದಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮುಂದುವರಿಯದಿದ್ದರೆ ರೈಡೆನ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತದೆ. ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಭೂಮಿ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಸೂಕ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಇದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
