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ಲೈಸೆನ್ಸ್​ ಬೇಕಿಲ್ಲ, ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್​ ಅಗತ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ! ಯುವಜನತೆಯ ಮನ ಗೆಲ್ಲಲು ಬಂದಿದೆ ಹೊಸ ಸ್ಕೂಟರ್

Ampere Reo Vyb Launched: ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೊಸ ಆಂಪಿಯರ್ ರಿಯೊ ವಿವೈಬಿ ಲೋ ಸ್ಪೀಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿದೆ.

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ಯುವಕರ ಹೃದಯ ಗೆಲ್ಲಲು ಬಂದ ಆಂಪಿಯರ್ ರಿಯೊ ವಿವೈಬಿ (Photo Credit: Ampere)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 19, 2026 at 9:12 AM IST

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Ampere Reo Vyb Launched: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಲೇ ಇರುವುದರಿಂದ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಪರ್ಯಾಯ ಸಾರಿಗೆಯತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್‌ಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ವೆಲ್​ಕಮ್​ ಪಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೈನಂದಿನ ಪ್ರವಾಸಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿವೆ.

ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆಂಪಿಯರ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತನ್ನ ಹೊಸ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ Reo vyb (ರಿಯೋ VYB) ಅನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆ, ಬಳಕೆಯ ಸುಲಭತೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚದೊಂದಿಗೆ ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ನಗರ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಆಂಪಿಯರ್ ರಿಯೊ VYBಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಇದು, 1.44 kWh ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ LFP (ಲಿಥಿಯಂ ಫೆರೋ ಫಾಸ್ಫೇಟ್) ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಬ್ಯಾಟರಿಯು ಅದರ ಸುರಕ್ಷತೆ, ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ, ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಫುಲ್​ ಚಾರ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 80 ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಶ್ರೇಣಿಯು ಕಾಲೇಜು, ಕಚೇರಿ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಈ ಸ್ಕೂಟರ್‌ನ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ ಇದರ ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗ. ಇದನ್ನು ಗಂಟೆಗೆ 25 ಕಿಮೀ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಚಲಿಸುವಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಈ ವಾಹನವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಲು ಚಾಲನಾ ಪರವಾನಗಿ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೆ RTO ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್​ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದು 18 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಹ ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ಅನ್ನು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಬಳಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚ-ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ವಾಹನವನ್ನು ಬಯಸುವ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಆಂಪಿಯರ್ ರಿಯೊ VYB ಬ್ಯಾಟರಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಖಾಲಿಯಾದ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು 0 ರಿಂದ 100 ಪ್ರತಿಶತದವರೆಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲು ಸುಮಾರು 5 ಗಂಟೆ 30 ನಿಮಿಷಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ ಸ್ಕೂಟರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ದಿನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮೀಸಲಾದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.

ಡಿಸೈನ್​ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಅನ್ನು ಯುವಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಧುನಿಕ ಶೈಲಿ, ಆರಾಮದಾಯಕ ಆಸನ, ಹಗುರವಾದ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಸುಲಭ ನಿರ್ವಹಣೆಯಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ನಗರ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಇದು ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ವಿವಿಧ ಆಧುನಿಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಆಂಪಿಯರ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಅನ್ನು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ.

ಆಂಪಿಯರ್ ರಿಯೊ ವಿವೈಬಿಯ ಆರಂಭಿಕ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ಕೇವಲ ₹69,499. ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​ ಮೊಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ಬಯಸುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಗೃಹಿಣಿಯರು, ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವೃತ್ತಿಪರರು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಇಂಧನ ವೆಚ್ಚಗಳ ನಡುವೆ ಆಂಪಿಯರ್ ರಿಯೊ ವಿವೈಬಿ ವೆಚ್ಚ-ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸಾರಿಗೆ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಎಲ್ಇಡಿ ಲೈಟಿಂಗ್, ಎಲ್ಸಿಡಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್, ಆಂಬಿಯೆಂಟ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ರಿವರ್ಸ್ ಮೋಡ್ ನಂತಹ ಆಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 12-ಇಂಚಿನ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 10-ಇಂಚಿನ ವೀಲ್​ ಹೊಂದಿದೆ. ಬ್ರೇಕಿಂಗ್​ಗಾಗಿ, ಇದು ಮುಂಭಾಗದ ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದ ಡ್ರಮ್ ಬ್ರೇಕ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 140 ಎಂಎಂ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್, 1,310 ಎಂಎಂ ವೀಲ್ ಬೇಸ್ ಮತ್ತು 24 ಲೀಟರ್ ಅಂಡರ್-ಸೀಟ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸ್ಪೇಸ್​ ನೀಡುತ್ತದೆ.

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AMPERE REO VYB PRICE
AMPERE REO VYB NO REGISTRATION
AMPERE REO VYB EV SCOOTER RANGE
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