ಅಮೆಜಾನ್ನಿಂದ ಐದು ಹೊಸ ಅಲೆಕ್ಸಾ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಗಳು ಲಾಂಚ್! ಮನೆಯನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಲಿವೆ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಾಧನಗಳು!
Amazon Alexa Devices Launched: ಅಮೆಜಾನ್ ಸುಧಾರಿತ ಎಐ, ಬಿಲ್ಟ್-ಇನ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಹಬ್, ಸ್ಲೀಪ್ ಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಫೈರ್ ಟಿವಿ ಸೌಲಭ್ಯವಿರುವ ಐದು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಹೊಸ ಅಲೆಕ್ಸಾ ಚಾಲಿತ ಇಕೋ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದೆ.
Published : October 30, 2026 at 2:56 PM IST
Amazon Alexa Devices Launched: ಜಾಗತಿಕ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ದೈತ್ಯ ಅಮೆಜಾನ್ (Amazon), ತನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ವರ್ಚುವಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆದ 'ಅಲೆಕ್ಸಾ' (Alexa) ಚಾಲಿತ ಐದು ಹೊಚ್ಚಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸ್ಪೀಕರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಗಳನ್ನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸುವ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಹೊಸ ಲೈನ್ಅಪ್ ಅನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಹೊಸ ಸೀರಿಸ್ ಸುಧಾರಿತ Echo Dot, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹೊಂದಿರುವ Echo Studio, ಬೆಡ್ಸೈಡ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಾಕ್ Echo Time, ಎಐ ಚಾಲಿತ Alexa Photo Frame ಮತ್ತು ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ರದ Echo Show 16 ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರಕಾರ, ಈಗಾಗಲೇ ನೂರಾರು ಮಿಲಿಯನ್ ಗ್ರಾಹಕರು ಅದರ ಹೊಸ ಅಲೆಕ್ಸಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜನರು ಮುಂಚಿಗಿಂತಲೂ 2 ರಿಂದ 3 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಅಲೆಕ್ಸಾ ಜೊತೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಅತ್ಯಂತ ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಹೊಸ ಅಮೆಜಾನ್ ಅಲೆಕ್ಸಾ ಸಾಧನಗಳ ಬೆಲೆ ಲಿಸ್ಟ್..
- Echo Dot: $99.99 (ಮಕ್ಕಳ ಆವೃತ್ತಿ: $109.99)
- Echo Studio (Home Camera): $249.99
- Echo Time: $199.99
- Echo Show 16: ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ $499.99
- Alexa Photo Frame: ಬೆಲೆ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಕಟವಾಗಿಲ್ಲ
ಹೊಸ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಅಮೆಜಾನ್ 'Echo Dot': ಅಮೆಜಾನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆದ ಇಕೋ ಡಾಟ್ ಈಗ ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಟ್-ಇನ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಹೋಮ್ ಹಬ್ (Smart Home Hub) ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಲೈಟ್ಗಳು, ಲಾಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಥರ್ಮೋಸ್ಟಾಟ್ಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಬಿಲ್ಟ್-ಇನ್ ಇರೋ (eero) ವೈ-ಫೈ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡರ್ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು 1,000 ಚದರ ಅಡಿಯಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ. ಅಮೆಜಾನ್ನ ಕಸ್ಟಮ್ AZ3 ಚಿಪ್ಸೆಟ್ ಮತ್ತು ಎಐ ಆಕ್ಸಿಲರೇಟರ್ ಇರುವುದರಿಂದ ಇದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಗದ್ದಲವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ಮಾಡೆಲ್ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇದು ಶೇಕಡಾ 50 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಸ್ (Bass) ಮತ್ತು ಆಡಿಯೋ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರೀಮಿಯಂ 'Echo Studio': ಅಮೆಜಾನ್ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲೇ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸೌಂಡ್ ನೀಡುವ ಇಕೋ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಈಗ ಹೋಮ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಮನೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಲು ಅಲೆಕ್ಸಾಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ಫೈರ್ ಟಿವಿ (Fire TV) ಸೆಟ್ಗಳಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆಯೇ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರ ಮೂಲ ಮಾಡೆಲ್ ಬೆಲೆ $219.99 ಆಗಿದ್ದರೆ, ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮಾಡೆಲ್ ಬೆಲೆ $249.99 ಆಗಿದೆ.
ನಿಮ್ಮ ನಿದ್ರೆಯ ರಕ್ಷಕ 'Echo Time' ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಾಕ್: ಇದು ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯ ಬೆಡ್ಸೈಡ್ ಟೇಬಲ್ಗಾಗಿ ಮೀಸಲಾದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಅಲಾರಾಂ ಕ್ಲಾಕ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಇದರಲ್ಲಿರುವ 'ಓಮ್ನಿಸೆನ್ಸ್' (Omnisense) ಸ್ಲೀಪ್ ಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ನೀವು ಯಾವುದೇ ವೇರಬಲ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಧರಿಸದೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ನಿದ್ರೆಯ ಹಂತಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಆಳವಾದ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಲೈಟರ್ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸಲು ಇದು 10 ರಿಂದ 60 ನಿಮಿಷಗಳ ವಿಂಡೋವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಅಲಾರಾಂ ಸಮಯ ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೂರ್ಯೋದಯವನ್ನು ಬಿಂಬಿಸಲು ಇದರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ನಿಂದ 'ಸ್ಲೀಪ್ಮಾರ್ಕ್' ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿದೆ.
ನೆನಪುಗಳ ಅನಾವರಣ 'Alexa Photo Frame': ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿರುವ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ತರಲು ಅಮೆಜಾನ್ ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಫೋಟೋ ಫ್ರೇಮ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದು ಅಮೆಜಾನ್ ಫೋಟೋಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ, ನೀವು ಹೊಸ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದ ತಕ್ಷಣ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಎಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಗು ಇರುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಯ್ದುಕೊಂಡು 10-ಇಂಚಿನ ಆಂಟಿ-ಗ್ಲೇರ್ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ.
ಬೃಹತ್ ಆಲ್-ಇನ್-ಒನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ 'Echo Show 16': ಇದು ಅಮೆಜಾನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಸುಧಾರಿತ 16-ಇಂಚಿನ ಹೈ-ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಹಳೆಯ ಮಾಡೆಲ್ಗಿಂತ ಶೇಕಡಾ 40 ರಷ್ಟು ತೆಳುವಾಗಿದ್ದು, ಶೇಕಡಾ 20 ರಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ನ್ಯಾನೋಮ್ಯಾಟ್ (Nanomatte) ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಶೇಕಡಾ 90ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ಲೇರ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಫೈರ್ ಟಿವಿ (Fire TV) ಅನುಭವ, ನೈಟ್ ವಿಷನ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ಯಾಕ್ಟಿವ್ ಅಲೆಕ್ಸಾ ಹೋಮ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ $499.99 ಆಗಿದ್ದು, ಪ್ರಿ-ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡುವ ಆರಂಭಿಕ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ $100 ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಿಗಲಿದೆ.
ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಐದು ಸಾಧನಗಳು ಅಲೆಕ್ಸಾದ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರನ್ ಆಗಲಿದ್ದು, ಇವು ಗ್ರಾಹಕರೊಂದಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಸಂಭಾಷಣೆ ನಡೆಸಬಲ್ಲವು ಮತ್ತು ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ಮಲ್ಟಿ-ಸ್ಟೆಪ್ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕ್ಷಣಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಲ್ಲವು.
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