ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿದ ಲೇಆಫ್!: ಅಮೆಜಾನ್, ಉಬರ್, ಇಂಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಉದ್ಯೋಗ ಕಡಿತ
Employees Lay Off: ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಿಂದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಮೆಜಾನ್, ಉಬರ್ ಮತ್ತು ಇಂಟೆಲ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕಡಿತವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿವೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ.
Published : July 24, 2026 at 9:19 AM IST
Employees Lay Off: ಪ್ರಮುಖ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಂಪನಿಗಳು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಮಾದರಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದರೂ ಸಹ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ವಜಾಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸುತ್ತಿವೆ. ಸದ್ಯ ಅಮೆಜಾನ್, ಉಬರ್ ಮತ್ತು ಇಂಟೆಲ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಜಾಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾವೆ.
ಅಮೆಜಾನ್: ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಅಮೆಜಾನ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ವಜಾಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಕಂಪನಿಯು ಮುಂದುವರಿದ AI ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವಾದ AGI (ಆರ್ಟಿಫಿಶಿಯಲ್ ಜನರಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್) ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ತಂಡದೊಳಗಿನ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದೆ. ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ನಿಖರವಾದ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಅಮೆಜಾನ್ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸದಿದ್ದರೂ, ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕಂಪನಿಯ AI ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆ ಎಂದು ನೋಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಓಪನ್ಎಐ, ಗೂಗಲ್, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಮತ್ತು ಮೆಟಾದಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಟಗಾರರ ವಿರುದ್ಧ ಜಾಗತಿಕ AI ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಮೆಜಾನ್ ಈ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುತ್ತಿದೆ. ಅಮೆಜಾನ್ ಕೂಡ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ AI ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು AGI ನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಉಬರ್: ರೈಡ್ - ಹೇಲಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಉಬರ್ ತನ್ನ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಬಳಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 10 ರಷ್ಟು ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ಕ್ರಮವು ಕಂಪನಿಯ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ರಚನೆಯನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಬುಧವಾರ ನಡೆದ ವಜಾಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯು ಸಮುದಾಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ತಂಡದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತು. ಉಬರ್ ತನ್ನ ತಂಡಗಳನ್ನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಹಯೋಗವನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿಯ ವಕ್ತಾರರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉಬರ್ AI ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ. ಉಬರ್ನ ಜಾಗತಿಕ ಸಮುದಾಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಮೇಘಾ ಯೆಥಾಟಿಕಾ ಅವರು ಜ್ಞಾಪಕ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ರಚನೆಯು ತುಂಬಾ ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
AI ಬಳಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದರೂ ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ದೃಢವಾದ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ರಚನೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಕಂಪನಿಯು ಈಗ ದೂರಸ್ಥ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಹಬ್ ಕಚೇರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದೆ. ಇದು ಉಬರ್ನ ಕಚೇರಿಗೆ ಮರಳುವ ಉಪಕ್ರಮದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಇನ್ನು ಕೇವಲ ಎರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ಘೋಷಿಸಿದ ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನ ಉದ್ಯೋಗ ಕಡಿತವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತನ್ನ 'ಪೀಪಲ್' ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 23% ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಈ ಕಡಿತಗಳು ಅದರ ಒಟ್ಟು 34,000 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಕಾರ್ಯಪಡೆಯ ಸರಿಸುಮಾರು 1% ಅನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತವೆ.
ಇಂಟೆಲ್: ಚಿಪ್ ತಯಾರಿಕಾ ದೈತ್ಯ ಇಂಟೆಲ್, ವ್ಯವಹಾರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ ತನ್ನ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ಮತ್ತು AI ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸುತ್ತಿನ ಉದ್ಯೋಗ ಕಡಿತವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಈ ವಿಭಾಗವು 2026ರ ಮೊದಲ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ $5 ಶತಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದರೂ, ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಭಾಗವಾಗಿ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಪಡೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಟೆಲ್ನ ಒಟ್ಟು ಕಾರ್ಯಪಡೆಯು 132,000 ರಿಂದ 81,000 ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ.
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