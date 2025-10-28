ಅಮೆಜಾನ್ನಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 30 ಸಾವಿರ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನ ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ: ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯೋಗ ಕಡಿತವಿದು
ಅಮೆಜಾನ್ ಎಐ ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ತನ್ನ ಜಾಗತಿಕ ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ 10ರಷ್ಟನ್ನು ಕಡಿತ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ
Published : October 28, 2025 at 11:39 AM IST
ಸ್ಯಾನ್ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೊ: ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ದೈತ್ಯ ಅಮೆಜಾನ್ ಎಐ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತಾರು ಸಾವಿರ ಉ್ಯದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ.
ಅಮೆಜಾನ್ ಮಂಗಳವಾರದಿಂದ ಸುಮಾರು 30,000 ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹಲವು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ. ಈ ಕಡಿತವೂ ಅಮೆಜಾನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಸರಿಸುಮಾರು 3,50,000 ಕಚೇರಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ 10ರಷ್ಟನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲಿದೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ 1.5 ಮಿಲಿಯನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ವಿತರಣಾ ಮತ್ತು ಗೋದಾಮಿನ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದು, ಅವರ ಕಾರ್ಯದ ಮೇಲೆ ಈ ಕಡಿತ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ.
ಸಿಯಾಟಲ್ ಮೂಲದ ಅಮೆಜಾಜ್ ಉದ್ಯೋಗ ಕಡಿತ ಕುರಿತು ವಾಲ್ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಜರ್ನಲ್, ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಅಮೆರಿಕನ್ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ. ಅಮೆಜಾನ್ ಉದ್ಯೋಗ ಕಡಿತದ ನಡುವೆ ಕೂಡ ಕಂಪನಿಯ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ.
ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರೊಂದಿಗೆ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿಸುವವರೆಗೆ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಎಐ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಿದೆ. ಎಐ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಅನುಭವವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆಜಾನ್ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಂಡಿ ಜೆಸ್ಸಿ ಪ್ರಶಂಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮೆಜಾನ್ ಎಐ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಎಐ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಆದಾಯದ ವೇಗವರ್ಧನೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಲಾಭದ ಸುಧಾರಣೆಯ ಎರಡೂ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಂದು ಇಮಾರ್ಕೆಟರ್ ಪ್ರಧಾನ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ಸ್ಕೈ ಕ್ಯಾನವ್ಸ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಅಮೆಜಾನ್ ಸ್ಥಗಿತದ ಕುರಿತು ಸಂಸ್ಥೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಕಳೆದ ವಾರ ಕ್ಲೌಡ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಗಿತದಿಂದಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಿಂದ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸುವ ಸೇವೆಗಳವರೆಗೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ವರೆಗಿನ ಸೇವೆ ರದ್ದಾಗಿತ್ತು. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ದೈತ್ಯನ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ.
ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೋ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ನಿಪ್ಲಸ್, ಏರ್ಬಿಎನ್ಬಿ, ಸ್ನಾಪ್ಚಾಟ್, ಡ್ಯುಲಿಂಗೊ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಆಗಿತ್ತು. ಯುರೋಪ್ನಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಸಿಗ್ನಲ್ ಹಾಗೂ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗಿ, ಜನರು ಪರದಾಡುವಂತೆ ಆಗಿತ್ತು.
