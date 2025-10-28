ETV Bharat / technology

ಅಮೆಜಾನ್​ ಎಐ ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ತನ್ನ ಜಾಗತಿಕ ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ 10ರಷ್ಟನ್ನು ಕಡಿತ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ

ಸ್ಯಾನ್​ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೊ: ಇ ಕಾಮರ್ಸ್​ ದೈತ್ಯ ಅಮೆಜಾನ್​ ಎಐ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತಾರು ಸಾವಿರ ಉ್ಯದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ.

ಅಮೆಜಾನ್ ಮಂಗಳವಾರದಿಂದ​ ಸುಮಾರು 30,000 ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹಲವು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ. ಈ ಕಡಿತವೂ ಅಮೆಜಾನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಸರಿಸುಮಾರು 3,50,000 ಕಚೇರಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ 10ರಷ್ಟನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲಿದೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ 1.5 ಮಿಲಿಯನ್‌ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ವಿತರಣಾ ಮತ್ತು ಗೋದಾಮಿನ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದು, ಅವರ ಕಾರ್ಯದ ಮೇಲೆ ಈ ಕಡಿತ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ.

ಸಿಯಾಟಲ್​ ಮೂಲದ ಅಮೆಜಾಜ್​ ಉದ್ಯೋಗ ಕಡಿತ ಕುರಿತು ವಾಲ್​ಸ್ಟ್ರೀಟ್​ ಜರ್ನಲ್​, ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್​ ಟೈಮ್ಸ್​ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಅಮೆರಿಕನ್​ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ. ಅಮೆಜಾನ್​ ಉದ್ಯೋಗ ಕಡಿತದ ನಡುವೆ ಕೂಡ ಕಂಪನಿಯ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ.

ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರೊಂದಿಗೆ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿಸುವವರೆಗೆ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಎಐ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಿದೆ. ಎಐ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಅನುಭವವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆಜಾನ್​ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಂಡಿ ಜೆಸ್ಸಿ ಪ್ರಶಂಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಮೆಜಾನ್​ ಎಐ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಎಐ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಆದಾಯದ ವೇಗವರ್ಧನೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಲಾಭದ ಸುಧಾರಣೆಯ ಎರಡೂ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಂದು ಇಮಾರ್ಕೆಟರ್ ಪ್ರಧಾನ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ಸ್ಕೈ ಕ್ಯಾನವ್ಸ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಅಮೆಜಾನ್​ ಸ್ಥಗಿತದ ಕುರಿತು ಸಂಸ್ಥೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಕಳೆದ ವಾರ ಕ್ಲೌಡ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಗಿತದಿಂದಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳಿಂದ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸುವ ಸೇವೆಗಳವರೆಗೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್‌ವರೆಗಿನ ಸೇವೆ ರದ್ದಾಗಿತ್ತು. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ದೈತ್ಯನ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಟರ್​ನೆಟ್​ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ.

ಅಮೆಜಾನ್​ ಪ್ರೈಮ್​ ವಿಡಿಯೋ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ನಿಪ್ಲಸ್​, ಏರ್​ಬಿಎನ್​ಬಿ, ಸ್ನಾಪ್​ಚಾಟ್​, ಡ್ಯುಲಿಂಗೊ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಆಗಿತ್ತು. ಯುರೋಪ್​ನಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್​ ಟೆಲಿಫೋನ್​ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಸಿಗ್ನಲ್​ ಹಾಗೂ ವಾಟ್ಸ್​ಆ್ಯಪ್​​ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗಿ, ಜನರು ಪರದಾಡುವಂತೆ ಆಗಿತ್ತು.

