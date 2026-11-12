ಅಮೆಜಾನ್ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ‘ರಿಂಗ್’ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಆವಿಷ್ಕಾರ!; ಇನ್ಮುಂದೆ ಮನೆ, ಅಂಗಡಿ ಕಾಯಲಿವೆ ಹಾರುವ ಡ್ರೋನ್, ರೋಬೋಟ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು!
Ring Robotics Drone and Rover Cam: ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಹೋಮ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಸಂಸ್ಥೆ 'ರಿಂಗ್', 'ರಿಂಗ್ ರೋಬೋಟಿಕ್ಸ್' ಎಂಬ ಹೊಸ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದು ತನ್ನ ಮಾಲೀಕನಿಗೆ ಯಾವರೀತಿ ಸಹಾಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : November 12, 2026 at 8:23 AM IST
Ring Robotics Drone and Rover Cam: ಅಮೆಜಾನ್ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಜನಪ್ರಿಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಹೋಮ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಕಂಪನಿ 'ರಿಂಗ್' (Ring), ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆದಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು 'ರಿಂಗ್ ರೋಬೋಟಿಕ್ಸ್' (Ring Robotics) ಎಂಬ ಹೊಸ ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 'ರಿಂಗ್ ಡ್ರೋನ್ ಕ್ಯಾಮ್' (Ring Drone Cam) ಮತ್ತು 'ರಿಂಗ್ ರೋವರ್ ಕ್ಯಾಮ್' (Ring Rover Cam) ಎಂಬ ಎರಡು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ರೋಬೋಟ್ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯ ಭದ್ರತಾ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳಂತೆ ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವ ಬದಲು ಈ ರೋಬೋಟ್ಗಳು ಮನೆ ಅಥವಾ ಕಚೇರಿಯ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗೂ ಸಂಚರಿಸಿ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದ ಜಾಗಗಳನ್ನೂ ಇವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಗ್ರಾಹಕರ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಬೇಡಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜೇಮಿ ಸಿಮಿನಾಫ್ (Jamie Siminoff) ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
'ರಿಂಗ್ ಡ್ರೋನ್ ಕ್ಯಾಮ್' (Ring Drone Cam) ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ?: ಇದು ಮನೆಯ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡುತ್ತಾ ಕಣ್ಗಾವಲು ಇಡುವ ಭದ್ರತಾ ಡ್ರೋನ್ ಆಗಿದೆ. ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ತನ್ನ ಡಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುವ ಇದು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹಾರಾಡಿ ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
- ಎಐ ಪೈಲಟ್ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ: ಇದನ್ನು 'ಎಐ ಪೈಲಟ್' (AI Pilot) ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗಸ್ತು ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ಸಮಯವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಅಲೆಕ್ಸಾ ಹೋಮ್ ಮ್ಯಾಪ್ (Alexa Home Map) ಮೂಲಕ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು.
- ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ: ಮನೆಯ ಯಾವುದೇ ರಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ಸೆನ್ಸಾರ್ ಅಥವಾ ಅಲಾರ್ಮ್ ಸಕ್ರಿಯಗೊಂಡರೆ ಈ ಡ್ರೋನ್ ತಕ್ಷಣವೇ ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹಾರಿ ಹೋಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ.
- ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ: ಇದು 148-ಡಿಗ್ರಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಹಾಗೂ 360-ಡಿಗ್ರಿ ತಿರುಗುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಹಗಲು ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ 2K ವಿಡಿಯೋ ಸೆರೆಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ. ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಎಲ್ಇಡಿ (LED) ಲೈಟ್ಗಳು ತಾವಾಗಿಯೇ ಆನ್ ಆಗುತ್ತವೆ.
'ರಿಂಗ್ ರೋವರ್ ಕ್ಯಾಮ್' (Ring Rover Cam) ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ?: ಇದು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಳಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಚೇರಿಗಳಿಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ರೋಬೋಟ್ ಆಗಿದೆ. ಕೇವಲ ಒಂದು ಟ್ಯಾಪ್ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕೋಣೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಬಹುದು.
- ಪೆರಿಸ್ಕೋಪ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ: ಇದರಲ್ಲಿ ಎತ್ತರವನ್ನು ಹೊಂದಿಸಬಹುದಾದ 'ಪೆರಿಸ್ಕೋಪ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ' (Periscope Camera) ಇದ್ದು, ಅಂಗಡಿಯ ಕೌಂಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಶೆಲ್ಫ್ಗಳ ಮೇಲ್ಭಾಗವನ್ನೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.
- 4K ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ: ಇದು 360-ಡಿಗ್ರಿ ತಿರುಗುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ 4K ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲು ಸೈರನ್ (Siren), ಲೈಟ್ ಟವರ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿಂದಲಾದರೂ ಮಾತನಾಡಲು 'ಟು-ವೇ ಆಡಿಯೋ' (Two-way audio) ಸೌಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಗೌಪ್ಯತೆ (Privacy), ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯತೆ: ಗ್ರಾಹಕರ ಖಾಸಗಿತನಕ್ಕೆ ಕಂಪನಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ನೀಡಿದೆ. ರಿಂಗ್ ಡ್ರೋನ್ ಡಾಕ್ ಆಗಿರುವಾಗ ಅದರ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಫ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ರಿಂಗ್ ರೋವರ್ನಲ್ಲಿ 'ಸ್ಲೀಪ್ ಮೋಡ್' (Sleep Mode) ಆನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪೆರಿಸ್ಕೋಪ್ ಒಳಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಎರಡೂ ಸಾಧನಗಳ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ 'ಥ್ರೋ-ಅವೇ-ದಿ-ಕೀ' (Throw-away-the-key) ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಶನ್ ಹೊಂದಿವೆ.
- ರಿಂಗ್ ರೋವರ್ ಕ್ಯಾಮ್: ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 16, 2026 ರಿಂದ ವಿತರಣೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಇದರ ಬೆಲೆ $999.99 (ಅಂದಾಜು ₹93,000 – ₹94,000).
- ರಿಂಗ್ ಡ್ರೋನ್ ಕ್ಯಾಮ್: ಜನವರಿ 27, 2027 ರಿಂದ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಬೆಲೆ $249.99 (ಅಂದಾಜು ₹23,500) ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನಗಳು ಯಾವಾಗ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಪನಿ ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿಲ್ಲ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಮೆಜಾನ್ನ 'ರಿಂಗ್ ರೋಬೋಟಿಕ್ಸ್' ಆವಿಷ್ಕಾರವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಮತ್ತು ರೋಬೋಟಿಕ್ಸ್ ಯುಗಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದೆ. ಮನೆ ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಳಿಗೆಗಳ ಪ್ರತಿ ಮೂಲೆಯನ್ನೂ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಚಲಿಸುತ್ತಲೇ ಕಾಯುವ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ರೋಬೋಟ್ಗಳು ಭವಿಷ್ಯದ ಭದ್ರತಾ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸುವುದು ಖಚಿತ ಎನ್ನಬಹುದಾಗಿದೆ.
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