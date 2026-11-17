20 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಯುಎಲ್ಎ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಮೊದಲ ಸೋಲು: ಉಡಾವಣೆಯಾದ 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ‘ವಲ್ಕನ್’ ವಿಫಲ, 40 ಉಪಗ್ರಹಗಳು ನಷ್ಟ!
Amazon-Leo Satellites Lost: ಅಮೆಜಾನ್ನ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ 'ಲಿಯೋ' ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನ 40 ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದ ULA ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಲ್ಕನ್ ರಾಕೆಟ್ ಉಡಾವಣೆಯಾದ ಕೇವಲ 10 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ.
Published : November 17, 2026 at 12:15 PM IST
Amazon Leo Satellites Lost: ಜಾಗತಿಕ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಮತ್ತು ಉಪಗ್ರಹ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಅಮೆಜಾನ್ (Amazon) ಕಂಪನಿಗೆ ಭಾರಿ ಆಘಾತ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಅಮೆಜಾನ್ನ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ 'ಲಿಯೋ' (Leo) ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗಾಗಿ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದ 40 ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟವಾಗಿವೆ.
ಭಾನುವಾರ ಫ್ಲೋರಿಡಾದಿಂದ ಉಡಾವಣೆಯಾದ 'ಯುನೈಟೆಡ್ ಲಾಂಚ್ ಅಲೈಯನ್ಸ್' (ULA) ನಿರ್ವಹಣೆಯ 'ವಲ್ಕನ್' (Vulcan) ರಾಕೆಟ್ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಚಿಮ್ಮಿದ ಕೇವಲ 10 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷಕ್ಕೀಡಾಗಿ ವಿಫಲವಾಯಿತು. ಕಳೆದ ಎರಡು ದಶಕಗಳ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಬೋಯಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಲಾಕ್ಹೀಡ್ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಜಂಟಿ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಯುಎಲ್ಎ (ULA) ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಎದುರಾದ ಮೊದಲ ಮಿಷನ್ ವೈಫಲ್ಯ ಇದಾಗಿದೆ.
BREAKING: The Vulcan Rocket of United Launch Alliance (Lockheed Martin and Boeing) suffered total mission failure minutes after launch All 40 Amazon Leo satellites onboard were destroyed https://t.co/NskOOy8uAW— Exec Sum (@exec_sum) November 16, 2026
ಉಡಾವಣೆಯಾದ 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ದುರಂತ: ಬೋಯಿಂಗ್ (Boeing) ಮತ್ತು ಲಾಕ್ಹೀಡ್ ಮಾರ್ಟಿನ್ (Lockheed Martin) ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಿರುವ ವಲ್ಕನ್ ರಾಕೆಟ್ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾಲಮಾನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:40ಕ್ಕೆ (1740 GMT) ಫ್ಲೋರಿಡಾದ ಕೇಪ್ ಕೆನವೆರಲ್ನಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಪೇಸ್ ಲಾಂಚ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ 41 ರಿಂದ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಚಿಮ್ಮಿತ್ತು. ಆದರೆ ಹಾರಾಟದ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ರಾಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷ (Anomaly) ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ನಿಗದಿತ ಕಕ್ಷೆಗೆ ಸೇರಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಯಿತು ಎಂದು ಯುಎಲ್ಎ ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
"ನಮ್ಮ ಲಾಂಚ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಡೇಟಾದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಲ್ಕನ್ ರಾಕೆಟ್ ಹಾರಾಟದ 10 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ದೋಷಕ್ಕೀಡಾಗಿ ಅಮೆಜಾನ್ ಮಿಷನ್ ಅನ್ನು ಕಕ್ಷೆಗೆ ತಲುಪಿಸಲು ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ. ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಖರ ಕಾರಣ ಇನ್ನೂ ತಿಳಿದುಬಂದಿಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಾರಾಟವೂ ನಮಗೆ ಹೊಸ ಪಾಠ ಕಲಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಯುಎಲ್ಎ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದೆ.
ಅಮೆಜಾನ್ನ ಉಪಗ್ರಹ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಯೋಜನೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹಿನ್ನಡೆ: ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಅವರ 'ಸ್ಟಾರ್ಲಿಂಕ್' (Starlink) ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನೇರ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡಲು ಅಮೆಜಾನ್ ತನ್ನದೇ ಆದ 'ಲಿಯೋ' (Leo) ಉಪಗ್ರಹ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಜಾಲವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸುದ್ದಿಸಂಸ್ಥೆ ಎಎಫ್ಪಿ (AFP) ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅಮೆಜಾನ್ ಒಟ್ಟು 3,232 ಉಪಗ್ರಹಗಳ ಮೊದಲ ತಲೆಮಾರಿನ ಜಾಲವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಯುಎಲ್ಎ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ 38 ರಾಕೆಟ್ ಉಡಾವಣೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ವಲ್ಕನ್ ರಾಕೆಟ್ ಮೂಲಕವೇ ಕಕ್ಷೆಗೆ ಸೇರಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಲಾಗಿತ್ತು.
Based on data received by our Launch Director, we confirm that the Vulcan vehicle launched from Space Launch Complex 41 suffered an anomaly 10 minutes into the flight and failed to deliver the Amazon mission to orbit. Every flight generates data, and every flight teaches us something. Since the anomaly just occurred, we don’t have any specific data yet to understand what occurred today. ULA exists to provide assured access to space for our nation and for the customers who depend on us. That purpose is why we take on some of the hardest missions in spaceflight, and why we hold ourselves to the standard of mission success. Today, we did not meet that standard. We will work closely with our customer and other appropriate organizations to find the cause, determine the appropriate corrective action, and return to flight as quickly as possible. ULA is committed to full transparency with our customers, and they will have visibility into the investigation process, which utilizes rigorous methodology and corrective action. We will provide further updates when new information becomes available.— ULA (@ulalaunch) November 15, 2026
ಈ ವಿಫಲ ಮಿಷನ್ ಅಮೆಜಾನ್ ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಉಪಗ್ರಹಗಳ ಬ್ಯಾಚ್ ಆಗಿತ್ತು. ಏಪ್ರಿಲ್ 2025 ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 400 ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿರುವ ಅಮೆಜಾನ್, ಕಳೆದ ಜುಲೈ ನಂತರ ಯಾವುದೇ ಉಡಾವಣೆ ನಡೆಸಿರಲಿಲ್ಲ. 2026 ರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವಾಣಿಜ್ಯ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸೇವೆಯಾದ 'ಅಮೆಜಾನ್ ಲಿಯೋ' ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಕಂಪನಿ ಯೋಜಿಸಿತ್ತು.
ಈ ವೈಫಲ್ಯದ ಕುರಿತು 'ಎಕ್ಸ್' (X) ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಅಮೆಜಾನ್ ಲಿಯೋ, "ಯಾವುದೇ ಉಡಾವಣೆಯಲ್ಲೂ ಅಪಾಯವಿರುತ್ತದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆರಂಭಿಕ ಮಿಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಸಹಜ. ಯುಎಲ್ಎ ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ಪಾಠ ಕಲಿತು ತನ್ನ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರೈಸಲಿದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ನಮಗಿದೆ" ಎಂದು ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.
ಅಮೆಜಾನ್ ಮುಂದಿರುವ ಇತರ ಉಡಾವಣಾ ಆಯ್ಕೆಗಳೇನು?: ತನ್ನ ಉಪಗ್ರಹ ಸಮೂಹವನ್ನು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲು ಅಮೆಜಾನ್ ಕೇವಲ ಯುಎಲ್ಎ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇತರ ರಾಕೆಟ್ ಪೂರೈಕೆದಾರರ ಮೇಲೂ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ.
- ಬ್ಲೂ ಒರಿಜಿನ್ (Blue Origin): ಅಮೆಜಾನ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಜೆಫ್ ಬೆಜೋಸ್ ಅವರ ಬ್ಲೂ ಒರಿಜಿನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ 'ನ್ಯೂ ಗ್ಲೆನ್' (New Glenn) ರಾಕೆಟ್ ಕೂಡ ಅಮೆಜಾನ್ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ಯಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಕಳೆದ ಮೇ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವೇಳೆ ಸ್ಫೋಟ ಸಂಭವಿಸಿದ ಕಾರಣ ನ್ಯೂ ಗ್ಲೆನ್ ರಾಕೆಟ್ ಹಾರಾಟವನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ಏರಿಯನ್ಸ್ಪೇಸ್ (Arianespace): ಅಮೆಜಾನ್ ಫ್ರೆಂಚ್ ಉಡಾವಣಾ ಕಂಪನಿಯಾದ ಏರಿಯನ್ಸ್ಪೇಸ್ನ ಪ್ರಮುಖ ವಾಣಿಜ್ಯ ಗ್ರಾಹಕವಾಗಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 23 ರಂದು ಫ್ರೆಂಚ್ ಗಯಾನಾದ ಕೌರೌನಿಂದ 'ಏರಿಯನ್ 6' (Ariane 6) ರಾಕೆಟ್ ಮೂಲಕ ಅಮೆಜಾನ್ನ 36 ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆದಿದೆ.
ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆಯ ಮರುದಿನವೇ ಅಮೆಜಾನ್ಗೆ ಆಘಾತ: ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ಅಮೆಜಾನ್ನ ಈ ವಲ್ಕನ್ ರಾಕೆಟ್ ವೈಫಲ್ಯವು ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಅವರ ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ (SpaceX) ಸಂಸ್ಥೆಯು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಕೇವಲ ಒಂದು ದಿನದ ನಂತರ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಶನಿವಾರವಷ್ಟೇ ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ ತನ್ನ ದೈತ್ಯ 'ಸ್ಟಾರ್ಶಿಪ್' (Starship) ರಾಕೆಟ್ನ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಹಾರಾಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 26 ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ಲಿಂಕ್ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಕ್ಷೆಗೆ ಸೇರಿಸಿತ್ತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಉಡಾವಣಾ ಗೋಪುರದಲ್ಲಿರುವ ಯಾಂತ್ರಿಕ ತೋಳುಗಳ (Mechanical Arms) ಸಹಾಯದಿಂದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿಯುವ ಮೂಲಕ (Catch) ರಾಕೆಟ್ ಮರುಬಳಕೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು.
ಜಾಗತಿಕ ಉಪಗ್ರಹ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಅವರ ಸ್ಟಾರ್ಲಿಂಕ್ ಅಧಿಪತ್ಯವನ್ನು ಮುರಿಯಲು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಮೆಜಾನ್ಗೆ ಈ 40 ಉಪಗ್ರಹಗಳ ನಷ್ಟವು ದೊಡ್ಡ ಪರೀಕ್ಷೆಯಾಗಿದೆ. ಬ್ಲೂ ಒರಿಜಿನ್ ಸ್ಥಗಿತ ಮತ್ತು ವಲ್ಕನ್ ರಾಕೆಟ್ ವೈಫಲ್ಯದ ನಡುವೆ ನವೆಂಬರ್ 23 ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಏರಿಯನ್ 6 ರಾಕೆಟ್ ಉಡಾವಣೆಯು ಅಮೆಜಾನ್ನ 'ಲಿಯೋ' ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕನಸನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿರಿಸಲು ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಲಿದೆ.
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