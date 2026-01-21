ETV Bharat / technology

Amazon Smart Displays: ಅಮೆಜಾನ್ ತನ್ನ ಹೊಸ "ಎಕೋ ಶೋ 11" ಮತ್ತು "ಎಕೋ ಶೋ 8" ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಗಳನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದೆ.

ಅಲೆಕ್ಸಾ+ ಸಪೋರ್ಟ್​ನೊಂದಿಗೆ ಅಮೆಜಾನ್​ ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್​ ಡಿಸ್​ಪ್ಲೇಗಳು (Photo Credit- Amazon)
By ETV Bharat Tech Team

Published : January 21, 2026 at 8:50 AM IST

Amazon Smart Displays: ಅಮೆಜಾನ್ ತನ್ನ ಹೊಸ "ಎಕೋ ಶೋ 11" ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ತಲೆಮಾರಿನ "ಎಕೋ ಶೋ 8" ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಗಳನ್ನು ದೇಶದಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಇವು ಸುಧಾರಿತ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್​ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸದೊಂದಿಗೆ ಬರಲಿವೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, "ಅಲೆಕ್ಸಾ+"ದೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಗಳು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬಹುದು, ಕ್ಲೈಮೆಟ್​ ಅಪ್​ಡೇಟ್ಸ್​ ನೀಡಬಹುದು, ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವಾಯ್ಸ್​ ಆರ್ಡರ್​ ಮೂಲಕ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಹೋಮ್ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು.

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025ರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಮೆಜಾನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಹೊಸ ಕಿಂಡಲ್ ಸ್ಕ್ರೈಬ್, ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ರಿಂಗ್ ಡೋರ್‌ಬೆಲ್, ಎಕೋ ಡಾಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಕೋ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಇತರ ಸಾಧನಗಳನ್ನೂ ಸಹ ಘೋಷಿಸಿತು.

ಇವುಗಳಲ್ಲಿ, "ಎಕೋ ಶೋ 11" 11-ಇಂಚಿನ ಫುಲ್​ HD ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ರೂ. 26,999. "ಎಕೋ ಶೋ 8" 8.7-ಇಂಚಿನ HD ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ರೂ. 23,999. ಎರಡೂ ಸಾಧನಗಳು ಗ್ರ್ಯಾಫೈಟ್ ಮತ್ತು ಗ್ಲೇಸಿಯರ್ ವೈಟ್ ಕಲರ್​ ಆಪ್ಶನ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇವುಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಖರೀದಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿವೆ. ಆಸಕ್ತ ಗ್ರಾಹಕರು ಅಮೆಜಾನ್, ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್, ರಿಲಯನ್ಸ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೋಮಾ ಆಫ್‌ಲೈನ್ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು.

ಎಕೋ ಶೋ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾದ ನಂತರ "ಅಲೆಕ್ಸಾ+" ಬೆಂಬಲಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆಜಾನ್ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಕಂಪನಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ತನ್ನ "ಅಲೆಕ್ಸಾ+" ಅನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಮಾರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಮೆಜಾನ್ ತನ್ನ ವಾಯ್ಸ್​ ಅಸಿಸ್ಟಂಟ್​ ಅನ್ನು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI)ಯೊಂದಿಗೆ ಅಪ್​ಡೇಟ್​ ಮಾಡಿತ್ತು ಮತ್ತು "ಅಲೆಕ್ಸಾ+" ಪರಿಚಯಿಸಿತು. ಇದು ಎಕೋ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮತ್ತು Alexa.comನಲ್ಲಿ ಬ್ರೌಸರ್ ಆಧಾರಿತ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.

ಅಮೆಜಾನ್ ಎಕೋ ಶೋ 11, ಎಕೋ ಶೋ 8 ವಿಶೇಷತೆಗಳು:

  • ಡಿಸ್​ಪ್ಲೇ: ಎಕೋ ಶೋ 11 11-ಇಂಚಿನ ಫುಲ್​ HD ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ಹೊಂದಿದೆ. "ಎಕೋ ಶೋ 8" 8.7-ಇಂಚಿನ HD ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ಹೊಂದಿದೆ. ಎರಡೂ ಎಡ್ಜ್-ಟು-ಎಡ್ಜ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಮತ್ತು ತೆಳು ಬೆಜೆಲ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ.
  • ಆಡಿಯೋ: ಕಸ್ಟಮ್ ವೂಫರ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಫ್ರಂಟ್-ಫೈರಿಂಗ್ ಸ್ಟೀರಿಯೊ ಸ್ಪೀಕರ್‌ಗಳು. ಇವು ಆಳವಾದ ಬಾಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟ ಗಾಯನದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಡಿಯೊ ನೀಡುತ್ತವೆ.
  • ಓಮ್ನಿಸೆನ್ಸ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್: ಇದು ಚಲನೆ, ಉಪಸ್ಥಿತಿ, ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಿಗ್ನಲ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಲೈಟ್‌ಗಳನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ AC ಹೊಂದಿಸುವಂತಹ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಹೋಮ್ ದಿನಚರಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
  • AZ3 ಪ್ರೊ ಚಿಪ್: ವೇಗವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಗಾಗಿ ಕಸ್ಟಮ್ ಸಿಲಿಕಾನ್, ಸುತ್ತುವರಿದ AI ಅನುಭವಗಳು.
  • ಕ್ಯಾಮೆರಾ: ಸ್ಪಷ್ಟ ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗಳಿಗಾಗಿ ಆಟೋ​-ಫ್ರೇಮಿಂಗ್ ಮತ್ತು ನಾಯ್ಸ್​ ರಿಡಕ್ಷನ್​ ಜತೆ 13MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹೊಂದಿದೆ.
  • ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಹೋಮ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್: ವಾಯ್ಸ್​ ಅಥವಾ ಟಚ್​ ಮೂಲಕ ದಿನಚರಿ, ಸಾಧನಗಳು ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಫೀಡ್‌ಗಳನ್ನು (4 ಕ್ಯಾಮರಾಗಳವರೆಗೆ) ನಿರ್ವಹಿಸಿ.
  • ಮನರಂಜನೆ: ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೋ, ನೆಟ್‌ಫ್ಲಿಕ್ಸ್, ಯೂಟ್ಯೂಬ್, ಸ್ಪಾಟಿಫೈ, ಆಡಿಬಲ್ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನವು ಸೇರಿವೆ.
  • ಗೌಪ್ಯತೆ: ಮೈಕ್/ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್​, ವಾಯ್ಸ್​ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೆಜ್​ಮೆಂಟ್​ ಮತ್ತು ಅಲೆಕ್ಸಾ ಪ್ರೈವೆಸಿ ಹಬ್‌ಗೆ ಪ್ರವೇಶ.

