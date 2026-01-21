ಅಲೆಕ್ಸಾ+ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಅಮೆಜಾನ್ ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಗಳು: ಬೆಲೆ ವಿವರ
Amazon Smart Displays: ಅಮೆಜಾನ್ ತನ್ನ ಹೊಸ "ಎಕೋ ಶೋ 11" ಮತ್ತು "ಎಕೋ ಶೋ 8" ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಗಳನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದೆ.
Published : January 21, 2026 at 8:50 AM IST
Amazon Smart Displays: ಅಮೆಜಾನ್ ತನ್ನ ಹೊಸ "ಎಕೋ ಶೋ 11" ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ತಲೆಮಾರಿನ "ಎಕೋ ಶೋ 8" ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಗಳನ್ನು ದೇಶದಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಇವು ಸುಧಾರಿತ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸದೊಂದಿಗೆ ಬರಲಿವೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, "ಅಲೆಕ್ಸಾ+"ದೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಗಳು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬಹುದು, ಕ್ಲೈಮೆಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ನೀಡಬಹುದು, ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವಾಯ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಮೂಲಕ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಹೋಮ್ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025ರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಮೆಜಾನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಹೊಸ ಕಿಂಡಲ್ ಸ್ಕ್ರೈಬ್, ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ರಿಂಗ್ ಡೋರ್ಬೆಲ್, ಎಕೋ ಡಾಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಕೋ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಇತರ ಸಾಧನಗಳನ್ನೂ ಸಹ ಘೋಷಿಸಿತು.
ಇವುಗಳಲ್ಲಿ, "ಎಕೋ ಶೋ 11" 11-ಇಂಚಿನ ಫುಲ್ HD ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ರೂ. 26,999. "ಎಕೋ ಶೋ 8" 8.7-ಇಂಚಿನ HD ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ರೂ. 23,999. ಎರಡೂ ಸಾಧನಗಳು ಗ್ರ್ಯಾಫೈಟ್ ಮತ್ತು ಗ್ಲೇಸಿಯರ್ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಆಪ್ಶನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇವುಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಖರೀದಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿವೆ. ಆಸಕ್ತ ಗ್ರಾಹಕರು ಅಮೆಜಾನ್, ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್, ರಿಲಯನ್ಸ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೋಮಾ ಆಫ್ಲೈನ್ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು.
ಎಕೋ ಶೋ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾದ ನಂತರ "ಅಲೆಕ್ಸಾ+" ಬೆಂಬಲಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆಜಾನ್ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಕಂಪನಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ತನ್ನ "ಅಲೆಕ್ಸಾ+" ಅನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಅಮೆಜಾನ್ ತನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಅಸಿಸ್ಟಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI)ಯೊಂದಿಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಮತ್ತು "ಅಲೆಕ್ಸಾ+" ಪರಿಚಯಿಸಿತು. ಇದು ಎಕೋ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮತ್ತು Alexa.comನಲ್ಲಿ ಬ್ರೌಸರ್ ಆಧಾರಿತ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
ಅಮೆಜಾನ್ ಎಕೋ ಶೋ 11, ಎಕೋ ಶೋ 8 ವಿಶೇಷತೆಗಳು:
- ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ: ಎಕೋ ಶೋ 11 11-ಇಂಚಿನ ಫುಲ್ HD ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹೊಂದಿದೆ. "ಎಕೋ ಶೋ 8" 8.7-ಇಂಚಿನ HD ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಎರಡೂ ಎಡ್ಜ್-ಟು-ಎಡ್ಜ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಮತ್ತು ತೆಳು ಬೆಜೆಲ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ.
- ಆಡಿಯೋ: ಕಸ್ಟಮ್ ವೂಫರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಫ್ರಂಟ್-ಫೈರಿಂಗ್ ಸ್ಟೀರಿಯೊ ಸ್ಪೀಕರ್ಗಳು. ಇವು ಆಳವಾದ ಬಾಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟ ಗಾಯನದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಡಿಯೊ ನೀಡುತ್ತವೆ.
- ಓಮ್ನಿಸೆನ್ಸ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್: ಇದು ಚಲನೆ, ಉಪಸ್ಥಿತಿ, ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಿಗ್ನಲ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಲೈಟ್ಗಳನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ AC ಹೊಂದಿಸುವಂತಹ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಹೋಮ್ ದಿನಚರಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
- AZ3 ಪ್ರೊ ಚಿಪ್: ವೇಗವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಗಾಗಿ ಕಸ್ಟಮ್ ಸಿಲಿಕಾನ್, ಸುತ್ತುವರಿದ AI ಅನುಭವಗಳು.
- ಕ್ಯಾಮೆರಾ: ಸ್ಪಷ್ಟ ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗಳಿಗಾಗಿ ಆಟೋ-ಫ್ರೇಮಿಂಗ್ ಮತ್ತು ನಾಯ್ಸ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಜತೆ 13MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹೊಂದಿದೆ.
- ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಹೋಮ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್: ವಾಯ್ಸ್ ಅಥವಾ ಟಚ್ ಮೂಲಕ ದಿನಚರಿ, ಸಾಧನಗಳು ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಫೀಡ್ಗಳನ್ನು (4 ಕ್ಯಾಮರಾಗಳವರೆಗೆ) ನಿರ್ವಹಿಸಿ.
- ಮನರಂಜನೆ: ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೋ, ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್, ಯೂಟ್ಯೂಬ್, ಸ್ಪಾಟಿಫೈ, ಆಡಿಬಲ್ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನವು ಸೇರಿವೆ.
- ಗೌಪ್ಯತೆ: ಮೈಕ್/ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್, ವಾಯ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೆಜ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಅಲೆಕ್ಸಾ ಪ್ರೈವೆಸಿ ಹಬ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶ.
