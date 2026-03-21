10 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್​ಫೋನ್​ ಯುಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿದೆ ಅಮೆಜಾನ್​!

Amazon Smartphone: ಅಮೆಜಾನ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಅಮೆಜಾನ್​ ಯಾವ​ ಸ್ಮಾರ್ಟ್​ಫೋನ್​ ತರುತ್ತಿದೆ ಎಂಬಿತ್ಯಾದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಅಮೆಜಾನ್ (Photo Credit: IANS)
By ETV Bharat Tech Team

Published : March 21, 2026 at 1:08 PM IST

Amazon Smartphone: ಅಮೆಜಾನ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಸುಮಾರು ಒಂದು ದಶಕದ ಹಿಂದೆ ಫೈರ್ ಫೋನ್ ವಿಫಲವಾದ ನಂತರ ಕಂಪನಿಯು ಈಗ 'ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್' ಎಂಬ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಕಂಪನಿಯು ಕೇವಲ ಫೋನ್​ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, AI ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತೀಕರಣವನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದ ಹೊಸ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ದಿನವಿಡೀ ಅಮೆಜಾನ್‌ಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರಿಸುತ್ತದೆ.

ಫೈರ್ ಫೋನ್ ವೈಫಲ್ಯದಿಂದ ಕಲಿತ ಪಾಠಗಳೇನು?: 2014ರಲ್ಲಿ ಅಮೆಜಾನ್ ಫೈರ್ ಫೋನ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜೆಫ್ ಬೆಜೋಸ್ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಸಿದರು. ಆದರೆ ಈ ಸಾಧನವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಸರಿಸುಮಾರು ಒಂದು ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಮೆಜಾನ್ ಆಪಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ವಿರುದ್ಧ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಆ ಹಿಂದಿನ ತಪ್ಪಿನಿಂದ ಪಾಠ ಕಲಿತ ನಂತರ ಕಂಪನಿಯು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಬಳಕೆದಾರರ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ನೀಡುವ ಹೊಸ ತಂತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಪುನರಾಗಮನ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.

‘ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್’ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು: ‘ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್’ ಎಂಬ ಸಂಕೇತನಾಮ ಹೊಂದಿರುವ ಅಮೆಜಾನ್‌ನ ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು ಕಂಪನಿಯ ಸಾಧನಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಕೇವಲ ಕರೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಲು ಸೀಮಿತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಇದು ಅಲೆಕ್ಸಾದೊಂದಿಗೆ ಆಳವಾಗಿ ಸಂಯೋಜಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ಶಾಪಿಂಗ್, ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದು, ಮ್ಯೂಸಿಕ್​ ಕೇಳುವುದು ಮತ್ತು ಆಹಾರವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂಪೂರ್ಣ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನವನ್ನು ಒಂದೇ ಸಾಧನದಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸುವುದು ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.

AI ಮೇಲೆ ಪ್ರಮುಖ ನಿಗಾ: ಈ ಹೊಸ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಲಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸಾಧನವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸ್ಟೋರ್‌ನ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಬಳಕೆದಾರರ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು AI ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲೆಕ್ಸಾ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಸಾಧನದ ಮೂಲಕ ಅಮೆಜಾನ್ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ AI ಸರಾಗವಾಗಿ ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮತ್ತು ಅಪಾಯಗಳು: AI-ಚಾಲಿತ ಸಾಧನಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಹಿಂದೆ ಹಲವಾರು ವಿಫಲ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹ್ಯೂಮನ್ AI ಪಿನ್ ಮತ್ತು ರ್ಯಾಬಿಟ್ R1. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಹಾದಿ ಅಮೆಜಾನ್‌ಗೆ ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಆಪಲ್, ಗೂಗಲ್ ಮತ್ತು ಮೆಟಾದಂತಹ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ದೈತ್ಯರು ಸಹ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಹೊಸ AI-ಆಧಾರಿತ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಜನದಟ್ಟಣೆಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಕಾಣಲು ಅಮೆಜಾನ್ ತನಗಾಗಿ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಭವಿಷ್ಯದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ಮತ್ತು ದೃಷ್ಟಿಕೋನ: ಅಮೆಜಾನ್‌ಗೆ ಈ ಯೋಜನೆಯು ಕೇವಲ ಫೋನ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ.. ಆದರೆ ಅದರ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿದೆ. ಅಲೆಕ್ಸಾ ಮತ್ತು AI ಮೂಲಕ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ತನ್ನ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಕಂಪನಿಯು ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಬೆಲೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲವಾದರೂ ಅದು ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೆ, ಅಮೆಜಾನ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಪುನರಾಗಮನವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು.

