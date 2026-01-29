ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 30 ಸಾವಿರ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ ಅಮೆಜಾನ್​! ಕಾರಣ ಹೀಗಿದೆ

ETV Bharat / technology

Amazon Layoffs: ಅಮೆರಿಕದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ದೈತ್ಯ ಅಮೆಜಾನ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ವಜಾಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೆಜಾನ್ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ವಜಾಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಹೌದು, ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯಾದ ಅಮೆಜಾನ್ ಬುಧವಾರ 16,000 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಇದು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಪುನಾರಚನೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕಂಪನಿಯು 14,000 ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ವಜಾಗೊಳಿಸಿದವರ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ 30,000ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ.

ಬೆತ್ ಗ್ಯಾಲೆಟ್ಟಿ ಯಾರು? ಇನ್ನು ಬೆತ್ ಗ್ಯಾಲೆಟ್ಟಿ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆಜಾನ್ ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೆತ್ ಗ್ಯಾಲೆಟ್ಟಿ 16,000 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಅವರ ಲಿಂಕ್ಡ್‌ಇನ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಪ್ರಕಾರ, ಬೆತ್ ಗ್ಯಾಲೆಟ್ಟಿ ಅಮೆಜಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೀಪಲ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯ ಹಿರಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ನಾಲ್ಕು ಖಂಡಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕತ್ವ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಜಾಗತಿಕ ಸಹಯೋಗವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು, ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅವರು ಸಮರ್ಪಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬೆತ್ ಗ್ಯಾಲೆಟ್ಟಿ Lehigh Universityಯಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು Colorado Technical Universityಯಿಂದ ಎಂಬಿಎ ಪದವಿಯನ್ನೂ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿನೇದೆ? ಬೆತ್ ಕಂಪನಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ವಜಾವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದರು. ಜನವರಿ 28ರ ಅವರ ಸಂದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ, "ನಾವು ಅಮೆಜಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಕೆಲವು ಸದಸ್ಯರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ಸುದ್ದಿ ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ನಾನು ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ, ನಾವು ಲೇಯರ್​ಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ಮಾಲೀಕತ್ವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಶಾಹಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅನೇಕ ತಂಡಗಳು ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿದ್ದರೂ, ಇತರರು ಇನ್ನೂ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ನಾವು ಇಂದು ಜಾರಿಗೆ ತರುತ್ತಿರುವ ವಜಾ ಆದೇಶಗಳು ಅಮೆಜಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 16,000 ಹುದ್ದೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಾಧಿತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲು ನಮ್ಮ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ." ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಯುಎಸ್ ಮೂಲದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕಂಪನಿಯೊಳಗೆ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಹುಡುಕಲು 90 ದಿನಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ (ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮಯದ ಚೌಕಟ್ಟುಗಳು ಸ್ಥಳೀಯ ಮತ್ತು ದೇಶದ ನಿಯಮಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ). ನಂತರ, ಅಮೆಜಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಅಥವಾ ಹುಡುಕಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ, ನಾವು ಬೇರ್ಪಡಿಕೆ ವೇತನ, ಹೊರಗಿಡುವ ಸೇವೆಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮಾ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು (ಅನ್ವಯಿಸಿದರೆ) ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಸಹಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಅಪಾರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದೆ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಇದು ಹೊಸ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಆರಂಭವೇ ಎಂದು ಕೇಳಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಡಿತಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶವಲ್ಲ. ಆದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹಾಗೆ, ಪ್ರತಿ ತಂಡವು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನಾವೀನ್ಯತೆ ನೀಡಲು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿರುವಂತೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಅದರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ವೇಗ ಮತ್ತು ಮಾಲೀಕತ್ವವನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂದಿನ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಎಂದಿಗಿಂತಲೂ ವೇಗವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಎಂದಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.

ನಮ್ಮ ತಂಡಗಳು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ, ಪರಸ್ಪರ ಮತ್ತು ನಾವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಅದ್ಭುತ ವಿಷಯಗಳಿಗಾಗಿ ತಲುಪಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಬೆತ್​ ಹೇಳಿದರು.

