ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ: ಮುಂದಿನ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೆಜಾನ್ 3 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ!!
Amazon Investment In India: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದೆ. ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಮತ್ತು ಗೂಗಲ್ ನಂತರ ಈಗ ಅಮೆಜಾನ್ ಮೆಗಾ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ.
Published : December 10, 2025 at 1:15 PM IST
Amazon Investment In India: ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ದೈತ್ಯ ಅಮೆಜಾನ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಮುಂದಿನ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ $35 ಶತಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು 2010 ರಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು $40 ಶತಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI), ಕ್ಲೌಡ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಕಂಪನಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಕ್ವಿಕ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಥವಾ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಮೆಜಾನ್ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ಬ್ಲಿಂಕಿಟ್, ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಮಾರ್ಟ್, ಜೆಪ್ಟೊ, ಟಾಟಾ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ನಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ತೀವ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು, ದೆಹಲಿ-ಎನ್ಸಿಆರ್ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಎರಡು ಹೊಸ ಡಾರ್ಕ್ ಸ್ಟೋರ್ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಅಮೆಜಾನ್ ಹೇಳಿದೆ ಮತ್ತು ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ 300 ತಲುಪಲಿದೆ.
ವೆಚ್ಚ - ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಗುರಿ: ಕಳೆದ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ಅಮೆಜಾನ್ನ ಭಾರತೀಯ ಘಟಕಗಳು ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ನಷ್ಟವನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿವೆ. ಕಂಪನಿಯ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮುಖ ಘಟಕಗಳಾದ ಅಮೆಜಾನ್ ಸೆಲ್ಲರ್ ಸರ್ವೀಸಸ್, ಅಮೆಜಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸರ್ವೀಸಸ್, ಅಮೆಜಾನ್ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಮತ್ತು ಅಮೆಜಾನ್ ಪೇ ಎಲ್ಲವೂ FY25 ರಲ್ಲಿ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಇಳಿಕೆಯನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ. ಅಮೆಜಾನ್ ಸೆಲ್ಲರ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ಆದಾಯವು FY25 ರಲ್ಲಿ 19% ರಷ್ಟು ಬೆಳೆದು ₹30,139 ಕೋಟಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ, ಇದು FY24 ರಲ್ಲಿ 14% ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದ ಸುಧಾರಿಸಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನ: ಅಮೆಜಾನ್ನ ಹಿರಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅಮಿತ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಡಿಜಿಟಲ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಬಲೀಕರಣಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಅಮೆಜಾನ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ AI ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸುತ್ತದೆ.
AI ಮತ್ತು ಕ್ಲೌಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ: ಮೇ 2023 ರಲ್ಲಿ ಅಮೆಜಾನ್ 2030ರ ವೇಳೆಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ $12.7 ಬಿಲಿಯನ್ ಹೂಡಿಕೆ ಘೋಷಿಸಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ತೆಲಂಗಾಣ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಕ್ಲೌಡ್ ಮತ್ತು AI ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಸೇರಿದೆ. ಈ ಹೂಡಿಕೆಯು ಭಾರತದ 15 ಮಿಲಿಯನ್ ಸಣ್ಣ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು AI ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಮತ್ತು ಗೂಗಲ್ನಂತಹ ಜಾಗತಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಂಪನಿಗಳು ಸಹ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ AI ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿವೆ.
