ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಫರ್ ಘೋಷಿಸಿದ ಗೂಗಲ್: ಪ್ರತಿ 9 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು ನಿಮ್ಮ ಪಿಕ್ಸ್ಲ್ ಫೋನ್!
Google Pixel Upgrade Program: ಗೂಗಲ್ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಸ್ಪೇಷಲ್ ಆಫರ್ವೊಂದನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ತಿಂಗಳಿಗೆ ರೂ. 3333 ಪಾವತಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಪಡೆಯಬಹುದು.
Published : December 20, 2025 at 10:11 AM IST
Google Pixel Upgrade Program: ಗೂಗಲ್ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಒಂದು ಬಂಪರ್ ಆಫರ್ ತಂದಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಕೇವಲ 3,333 ರೂ.ಗಳ ಇಎಂಐನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಶುಕ್ರವಾರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಕ್ಯಾಶಿಫೈ, ಬಜಾಜ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಡಿಎಫ್ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಗೂಗಲ್ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಅನ್ನು ತಂದಿದೆ. ಗರಿಷ್ಠ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಅನ್ನು ಸೀಮಿತ ಅವಧಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸೀಮಿತ ಅವಧಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಆಫರ್: ಗೂಗಲ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ, ಹೆಸರೇ ಸೂಚಿಸುವಂತೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ. ಗೂಗಲ್ನ ಈ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಜೂನ್ 30, 2026ರ ವರೆಗೆ ಭಾರತದ ಆಯ್ದ ಚಿಲ್ಲರೆ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಲು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹೊಸ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಆನಂದಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ.
ಗೂಗಲ್ನ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಎಂದರೇನು? ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿಯಲ್ಲಿ, ಆಯ್ದ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳನ್ನು 24 ತಿಂಗಳ ನೋ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಎಂಐಗಳೊಂದಿಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ನೀವು ಕೇವಲ ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳ ಕಂತುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಹೊಸ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಮಾದರಿಗೆ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಫೋನ್ನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಫೋನ್ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕವಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತ ತಪಾಸಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು.
ಈ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ? ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಕೆದಾರರು ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು ಕನಿಷ್ಠ ಒಂಬತ್ತು EMI ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಹೊಸ ಮಾದರಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರೆ ನೀವು 15 EMI ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದ್ದರೆ ಈ ಆಫರ್ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಿ.
ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಸಾಲದ ಮೊತ್ತ ಪಾವತಿಸುವುದು ಯಾರು? Cashify ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಫೋನ್ನಿಂದ ಉಳಿದ ಸಾಲದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಸಾಲವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶುಲ್ಕಗಳಿಲ್ಲದೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮತ್ತು ಹೊಸದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಹೊಸ ಫೋನ್ಗಾಗಿ ನೀವು 24 ತಿಂಗಳ ಹೊಸ ನೋ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ EMI ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗುತ್ತೀರಿ.
ಗೂಗಲ್ ಸರ್ವೀಸ್ ಫ್ರೀ ಟ್ರಯಲ್: ಹೊಸ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಫೋನ್ ಖರೀದಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ಗೂಗಲ್ ಸರ್ವೀಸ್ ಫ್ರೀ ಟ್ರಯಲ್ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. Pixel 10 Pro ಒಂದು ವರ್ಷದ Google AI Pro, ಆರು ತಿಂಗಳ Fitbit ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮತ್ತು ಮೂರು ತಿಂಗಳ YouTube ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಜೊತೆಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. Pixel 10 Fitbit ಮತ್ತು YouTube Premium ನ ಪ್ರಯೋಗಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಆರು ತಿಂಗಳ Google One Premium (2TB) ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.
ಈ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಫೋನ್ಗಳಿಗೆ ಬಂದಿತು ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ: ಈ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 10, ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 10 ಪ್ರೊ, ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 10 ಪ್ರೊ ಎಕ್ಸ್ಎಲ್ ಮತ್ತು ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 10 ಪ್ರೊ ಫೋಲ್ಡ್ನಂತಹ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ನೀವು ಕ್ಯಾಶಿಫೈನಿಂದ ರೂ. 7,000 ವರೆಗಿನ ವಿನಿಮಯ ಬೋನಸ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.
ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ? ಗೂಗಲ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಸಾಧನಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಿಥುಲ್ ಶಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಭಾರತೀಯ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರು ನೋ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಎಂಐಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಅವರ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಲು ಕನಿಷ್ಠ ಒಂಬತ್ತು EMI ಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಇದರ ನಂತರ ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಹೊಸ ಮಾದರಿಗೆ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ Cashify ಉಳಿದ ಸಾಲದ ಬಾಕಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಗ್ರಾಹಕರು ಯಾವುದೇ ಪ್ರೀ-ಕ್ಲೋಸರ್ ಶುಲ್ಕಗಳಿಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ಸಾಲವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ನಂತರ ಅವರು ಹೊಸ ಫೋನ್ಗೆ ಹೊಸ 24-ತಿಂಗಳ EMI ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಚಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
