ಸುಂದರ್ ಪಿಚೈ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ: ಅರ್ಧ ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ತಲುಪಿದ ಗೂಗಲ್ ಆದಾಯ; ಜೆಮಿನಿ ಆಪ್ಗೆ 100 ಕೋಟಿ ಬಳಕೆದಾರರು!
Alphabet Q3 Results: ಗೂಗಲ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಆಲ್ಪಾಬೆಟ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ನ 103% ಬೆಳವಣಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ Q3 ನಲ್ಲಿ $127.6 ಬಿಲಿಯನ್ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಿದ್ದು, ಜೆಮಿನಿ ಆಪ್ 100 ಕೋಟಿ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ತಲುಪಿದೆ.
Published : October 29, 2026 at 3:00 PM IST
Alphabet Q3 Results: ಜಾಗತಿಕ ಟೆಕ್ ದೈತ್ಯ ಗೂಗಲ್ನ ಪೇರೆಂಟ್ ಕಂಪನಿಯಾದ 'ಆಲ್ಪಾಬೆಟ್' (Alphabet) ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಅಪ್ರತಿಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಗೂಗಲ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಮತ್ತು ಸರ್ಚ್ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ಅಸಾಧಾರಣ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದಾಗಿ ಕಂಪನಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯವು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಶೇಕಡಾ 25 ರಷ್ಟು ಭಾರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದು, ಬರೋಬ್ಬರಿ $127.6 ಬಿಲಿಯನ್ (ಸುಮಾರು ₹10.7 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ) ತಲುಪಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಕಂಪನಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯದ ರನ್ ರೇಟ್ (Annual Revenue Run Rate) ಬರೋಬ್ಬರಿ ಅರ್ಧ ಟ್ರಿಲಿಯನ್ (500 ಬಿಲಿಯನ್) ಡಾಲರ್ ತಲುಪಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.
ಆಲ್ಪಾಬೆಟ್ನ ಗಳಿಕೆಯ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕಂಪನಿಯು ಸತತ 13ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲೂ ಎರಡಂಕಿ (Double-digit) ಆದಾಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಒಟ್ಟು ನಿರ್ವಹಣಾ ಆದಾಯವು (Operating Income) ಶೇಕಡಾ 30 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ $40.6 ಬಿಲಿಯನ್ಗೆ ತಲುಪಿದ್ದು, ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಶೇಕಡಾ 31.8 ರಷ್ಟಿದೆ.
ನಿವ್ವಳ ಲಾಭದಲ್ಲಿ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು? ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದರೂ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಷೇರುದಾರರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಕಂಪನಿಯ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭವು (Net Income) ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದ್ದ $35 ಬಿಲಿಯನ್ನಿಂದ ಈ ಬಾರಿ $26.2 ಬಿಲಿಯನ್ಗೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರತಿ ಷೇರಿನ ಗಳಿಕೆಯು (Diluted EPS) $2.87 ರಿಂದ $2.12 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಕಂಪನಿಯ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಕಾರಣವಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಇಕ್ವಿಟಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗಳ ಮೇಲಾದ $8.7 ಬಿಲಿಯನ್ ಭಾರಿ ನಷ್ಟವು ಕಂಪನಿಯ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭವನ್ನು $6.7 ಬಿಲಿಯನ್ನಷ್ಟು ತಗ್ಗಿಸಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಗೂಗಲ್ ಕ್ಲೌಡ್ನಿಂದ ನಂಬಲಾಗದ 103% ಬೆಳವಣಿಗೆ!: ಈ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಹೈಲೈಟ್ ಎಂದರೆ ಅದು ಗೂಗಲ್ ಕ್ಲೌಡ್ (Google Cloud) ಪ್ರದರ್ಶನ. ಕ್ಲೌಡ್ ವಿಭಾಗದ ಆದಾಯವು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಶೇಕಡಾ 103 ರಷ್ಟು ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಿದ್ದು, $30.7 ಬಿಲಿಯನ್ ತಲುಪಿದೆ. ಆರ್ಟಿಫಿಶಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ (AI) ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ಸುಧಾರಿತ ಎಐ ಪರಿಹಾರಗಳು, ಕೋರ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯ ಸ್ವಂತ ಟೆನ್ಸರ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ (TPU) ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳ ಭಾರಿ ಮಾರಾಟವೇ ಈ ದೈತ್ಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಕ್ಲೌಡ್ ವಿಭಾಗದ ನಿರ್ವಹಣಾ ಆದಾಯವು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದ್ದ $3.6 ಬಿಲಿಯನ್ನಿಂದ ಈ ಬಾರಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ $11.1 ಬಿಲಿಯನ್ಗೆ ಜಿಗಿದಿದೆ.
ಸುಂದರ್ ಪಿಚೈ ನೀಡಿದ ಬಿಗ್ ಅಪ್ಡೇಟ್: ಗೂಗಲ್ ಸೇವೆಗಳ (Google Services) ಒಟ್ಟು ಆದಾಯವು ಶೇಕಡಾ 11 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ $96.3 ಬಿಲಿಯನ್ ತಲುಪಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಮೂಲಗಳ ಆದಾಯವೇ ಶೇಕಡಾ 12 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ $63.4 ಬಿಲಿಯನ್ ತಲುಪಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ (CEO) ಸುಂದರ್ ಪಿಚೈ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, "ನಾವು ಎಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ಕ್ವೆರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಭಾರಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ವಾರ್ಷಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ದರವು ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲೇ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
100 ಕೋಟಿ ತಲುಪಿದ ಜೆಮಿನಿ ಆಪ್!: ಸುಂದರ್ ಪಿಚೈ ಅವರು ಮತ್ತೊಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಗೂಗಲ್ನ 'ಜೆಮಿನಿ ಆಪ್' (Gemini App) ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಬಿಲಿಯನ್ (100 ಕೋಟಿ) ತಲುಪಿದೆ. ಇದು ಗೂಗಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಗೂಗಲ್ನ ಫಸ್ಟ್-ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡೆಲ್ API ಗಳು ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 32 ಬಿಲಿಯನ್ (3,200 ಕೋಟಿ) ಟೋಕನ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮತ್ತು ಇತರ ವ್ಯವಹಾರಗಳು: ಮನರಂಜನಾ ರಂಗದಲ್ಲೂ ಗೂಗಲ್ ಭಾರಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದ್ದು, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ (YouTube Music and Premium) ಚಂದಾದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 15 ಕೋಟಿ (150 Million) ದಾಟಿದೆ. ಇನ್ನು ಕಂಪನಿಯ ಭವಿಷ್ಯದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ 'ಅದರ್ ಬೆಟ್ಸ್' (Other Bets) ವಿಭಾಗವು $372 ಮಿಲಿಯನ್ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಇದರ ನಿರ್ವಹಣಾ ನಷ್ಟವು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದ್ದ $1.4 ಬಿಲಿಯನ್ನಿಂದ ಈ ಬಾರಿ $2 ಬಿಲಿಯನ್ಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ವೆಚ್ಚದ ಸವಾಲುಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಗೂಗಲ್ ತನ್ನ ಎಐ ಮತ್ತು ಕ್ಲೌಡ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನೆಲೆಯೂರಿದೆ.
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