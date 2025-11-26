ETV Bharat / technology

ಹಳೆಯ ವೈಭವವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮರಳಿ ತಂದ ಟಾಟಾ!; ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಬಂತು ಸಿಯೆರಾ!!

Tata Sierra Launched: ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ SUV ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಸ್​ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

ಹಳೆಯ ವೈಭವವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮರಳಿ ತಂದ ಟಾಟಾ (Photo Credit: Cars TATA Motors)
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 26, 2025 at 8:09 AM IST

Tata Sierra Launched: ಅನೇಕ ಕಾರು ಪ್ರಿಯರು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಕ್ಷಣ ಕೊನೆಗೂ ಬಂದಿದೆ. ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್‌ನ ಐಕಾನಿಕ್ SUV ಹೊಸ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ಇದರ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ ರೂ. 11.49 ಲಕ್ಷ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ). ಈ ಕಾರನ್ನು ಹಳೆಯ ಸಿಯೆರಾ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ನೆನಪಿಸುವ ಸುಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಅಧಿಕೃತ ಬುಕಿಂಗ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ 16ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಡೆಲಿವರಿಗಳು 2026 ಜನವರಿ 15 ರಿಂದ ಶುರುವಾಗಲಿವೆ.

ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ ವಿನ್ಯಾಸ: ಹೊಸ ಸಿಯೆರಾ ವಿನ್ಯಾಸವು ಬಾಕ್ಸಿಯಂತಿರುತ್ತದೆ.ಇದು ಹಳೆಯ ಮಾದರಿಯನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆಧುನಿಕ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾಟ್ ಆಲ್ಪೈನ್-ಸ್ಟೈಲ್​ ಗ್ಲಾಸ್​ ರೂಫ್​, ಫುಲ್​-LED ಲೈಟಿಂಗ್, ಹೊಸ ಫ್ರಂಟ್​ ಗ್ರಿಲ್ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ 19-ಇಂಚಿನ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಸ್​ ಸೇರಿವೆ. ಹೊಸ ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ 4.6 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದ ಮತ್ತು 2.7 ಮೀಟರ್ ವೀಲ್‌ಬೇಸ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಲ್-ವೀಲ್-ಡ್ರೈವ್ (AWD) ಸಿಸ್ಟಮ್​ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವುದಾಗಿ ಕಂಪನಿಯು ಘೋಷಿಸಿದೆ.

ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಮತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ಅದರ ಇಂಟೀರಿಯರ್​ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಕಂಪನಿಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂನೆಸ್ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದೆ. ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಸ್ಥಳವು ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ನ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಲೆಥೆರೆಟ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಸಂಯೋಜನೆಯ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಹಗುರವಾದ, ಡ್ಯುಯಲ್-ಟೋನ್ ಟ್ರೀಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಫ್ರಂಟ್ ಸೀಟ್​ಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ್​ ಹೆಚ್ಚು ವಿಸ್ತರಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ 5-ಸೀಟರ್​ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.

ಕಂಪನಿಯು 2730 ಎಂಎಂ ವೀಲ್‌ಬೇಸ್​ ಒದಗಿಸಿದೆ. ಇದು ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಟಾಟಾ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಥಳಾವಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು 622 - ಲೀಟರ್ ಬೂಟ್ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಇದನ್ನು ಎರಡನೇ ಸಾಲಿನ ಸೀಟ್​ಗಳನ್ನು ಮಡಿಸುವ ಮೂಲಕ 1257 ಲೀಟರ್‌ಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು.

ಕಾರು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ಟಾಟಾದ ಟ್ರಿಪಲ್-ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಥಿಯೇಟರ್‌ಪ್ರೊ ಸೆಟಪ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ (10.25-ಇಂಚು), ಬಿಗ್​ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟಚ್‌ಸ್ಕ್ರೀನ್ (12.3-ಇಂಚು) ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಡಿಸ್​ಪ್ಲೇ (12.3-ಇಂಚು) ಸೇರಿವೆ.

ಟಾಟಾ 5G ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿಯೊಂದಿಗೆ iRA ಕನೆಕ್ಟೆಡ್​ ಕಾರು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಮಲ್ಟಿ-ಕಲರ್​ ಗೈಡ್​ ಜೊತೆಗೆ AR ಹೆಡ್-ಅಪ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ನಿರ್ಮಿತ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ಆಪಲ್ ಕಾರ್‌ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಟೋವನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಸಿಯೆರಾ 22 ಕಾರ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಲೆವೆಲ್ 2 ADAS, HD 360-ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಬ್ಲೈಂಡ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಮಾನಿಟರ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಇದು ವೆಂಟಿಲೆಟೆಡ್​ ಫ್ರಂಟ್​ ಸೀಟ್ಸ್​, ವಿಭಾಗದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪನೋರಮಿಕ್ ಸನ್‌ರೂಫ್ (1525 mm x 925 mm), ಡ್ಯುಯಲ್-ಜೋನ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಡಾಲ್ಬಿ ಅಟ್ಮಾಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ JBL ಆಡಿಯೊ ಸಿಸ್ಟಮ್, 360-ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ಕನೆಕ್ಟೆಡ್-ಕಾರ್ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಟಾಪ್ ಟ್ರಿಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಲೆವೆಲ್ 2 ADAS ನಂತಹ ಆರಾಮದಾಯಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಇದಲ್ಲದೇ, ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಈ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಆರ್ಕೇಡ್ ಸೂಟ್ ಸಹ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಗಳಿಂದ ಮನರಂಜನೆ, ಗೇಮಿಂಗ್, ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬ್ರೌಸಿಂಗ್‌ಗಾಗಿ 30+ ಕ್ಯುರೇಟೆಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಟಾಟಾದ EV ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ.

ಸುರಕ್ಷತೆ, ರೂಪಾಂತರಗಳು: ಟಾಟಾ ಯಾವಾಗಲೂ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದೆ. ಹೊಸ ಸಿಯೆರಾ ಸುಧಾರಿತ ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಆರು ಏರ್‌ಬ್ಯಾಗ್‌ಗಳು, EBD ಜೊತೆಗೆ ABS, ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಮತ್ತು ಐಸೊಫಿಕ್ಸ್ ಮೌಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಲೆವೆಲ್-2 ADAS (ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಡ್ರೈವರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್) ಅನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 5-ಸ್ಟಾರ್ ಭಾರತ್ NCAP ರೇಟಿಂಗ್ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೂಲಗಳು ನಂಬುತ್ತವೆ.

ಈ SUV ಒಟ್ಟು 7 ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.. ಸ್ಮಾರ್ಟ್+, ಪ್ಯೂರ್, ಪ್ಯೂರ್+, ಅಡ್ವೆಂಚರ್, ಅಡ್ವೆಂಚರ್+, ಅಕ್ಮ್ಯಾಪ್ಲಿಶ್ಡ್, ಅಕ್ಮ್ಯಾಪ್ಲಿಶ್ಡ್+. ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರ, ಮೂರು ಎಂಜಿನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳು, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಮತ್ತು ಐಕಾನಿಕ್ ವಿನ್ಯಾಸದೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ಈ ಹೊಸ ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ ರೂ. 11.49 ಲಕ್ಷ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹಣಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಮೌಲ್ಯದ ಕಾರಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ಸಿಯೆರಾವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಮತ್ತು ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಈ SUV ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ ಪವರ್‌ಟ್ರೇನ್: ಕಂಪನಿಯು ಈ ಕಾರಿನೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ಪವರ್‌ಟ್ರೇನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ. ಅದರ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಾದ ಹುಂಡೈ ಕ್ರೆಟಾ ಮತ್ತು ಕಿಯಾ ಸೆಲ್ಟೋಸ್‌ಗಳಂತೆ ಹೊಸ ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ ಕೂಡ ಮೂರು ಎಂಜಿನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳು 1.5-ಲೀಟರ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಆಸ್ಪಿರೇಟೆಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್, 1.5-ಲೀಟರ್ ಟರ್ಬೊ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು 1.5-ಲೀಟರ್ ಡೀಸೆಲ್ ಎಂಜಿನ್.

NA ಪೆಟ್ರೋಲ್ ರೆವೊಟ್ರಾನ್ ಶ್ರೇಣಿಯ ಹೊಸ ಎಂಜಿನ್ ಆಗಿದ್ದು ಅದು 105 bhp ಮತ್ತು 145 Nm ಗರಿಷ್ಠ ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಅಥವಾ 7-ಸ್ಪೀಡ್ ಡ್ಯುಯಲ್-ಕ್ಲಚ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್​ (DCA) ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಮಿಷನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ರೇಂಜ್​-ಟಾಪಿಂಗ್ ಅಕಂಪ್ಲಿಶ್ಡ್+ ಟ್ರಿಮ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಕಾರಿನ ಎಲ್ಲಾ ರೂಪಾಂತರಗಳೊಂದಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು.

ಕಂಪನಿಯ ಟರ್ಬೊ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಹೊಸ, ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 1.5-ಲೀಟರ್ TGDi ಎಂಜಿನ್ ಆಗಿದ್ದು ಅದು 158 bhp ಮತ್ತು 255 Nm ಗರಿಷ್ಠ ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್​ ಟಾರ್ಕ್ ಕನ್ವರ್ಟರ್​ ಯುನಿಟ್​ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೈಯರ್​-ಸ್ಪೆಕ್ ಅಡ್ವೆಂಚರ್+, ಅಕಂಪ್ಲಿಶ್ಡ್ ಮತ್ತು ಅಕಂಪ್ಲಿಶ್ಡ್+ ರೂಪಾಂತರಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಕೊನೆಯದಾಗಿ, ಕಂಪನಿಯು 1.5-ಲೀಟರ್ ಕ್ರಯೋಜೆಟ್ ಡೀಸೆಲ್ ಎಂಜಿನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಕಾರನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಇದು 116 bhp ಮತ್ತು 280 Nm ಗರಿಷ್ಠ ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಮತ್ತು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್​ ಟ್ರಾನ್ಸ್​ಮಿಷನ್​ ಎರಡರ ಆಯ್ಕೆಯೂ ಇದೆ. ಈ ಡೀಸೆಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಸಿಯೆರಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೂಪಾಂತರದೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ವೇರಿಯಂಟ್ ಅವಲಂಬಿಸಿ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಡ್ರೈವ್ ಮೋಡ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಮೂರು ಭೂಪ್ರದೇಶ ಮೋಡ್‌ಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಅವು ನಾರ್ಮಲ್, ವೆಟ್ ಮತ್ತು ರಫ್. ಇದು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಡ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ (FDD) ಹೊಂದಿರುವ ಹೊಸ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ರಸ್ತೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವಂತೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

