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ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿವೆ ಈ ಕಂಪನಿಗಳ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್​-ಫ್ಯೂಯಲ್​ ಕಾರುಗಳು!

Flex-Fuel Cars India: ಆದಷ್ಟುಬೇಗ ದೇಶಾದ್ಯಂತ E85 ಫ್ಯೂಯಲ್​ ಬಂಕ್​ಗಳು ತೆರೆಯಲಿವೆ. ಇದರರ್ಥ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್-ಫ್ಯೂಯಲ್​ ವಾಹನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಬೆಳಯಲಿದೆ. ಸದ್ಯ ಯಾವೆಲ್ಲ ಕಂಪನಿಗಳು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

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ಫ್ಲೆಕ್ಸ್​-ಫ್ಯೂಯಲ್​ ಕಾರುಗಳು (Photo Credit: IANS)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 8, 2026 at 8:01 AM IST

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Flex Fuel Cars India: ದೇಶದಲ್ಲಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್-ಫ್ಯೂಯಲ್​ ಕ್ರಾಂತಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ವ್ಯಾಗನ್‌ಆರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್-ಫ್ಯೂಯಲ್​ ಕಾರುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಕಂಪನಿಯಾಗಿದೆ. ಟೊಯೋಟಾ, ಹುಂಡೈ ಮತ್ತು ಟಾಟಾದಂತಹ ಬೃಹತ್-ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಯಾರಕರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಥೆನಾಲ್-ಮಿಶ್ರಿತ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು E85 ಫ್ಯೂಯಲ್​ ಬಂಕ್​ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ತೆರೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್-ಫ್ಯೂಯಲ್​ ಕಾರುಗಳ ಲಿಸ್ಟ್ ಬೆಳೆಯಲಿದೆ. ಈ ಲಿಸ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ E100 - ಅಂದರೆ ಶುದ್ಧ ಎಥೆನಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೊಣಾ ಬನ್ನಿ..

ಟೊಯೋಟಾ ಕೊರೊಲ್ಲಾ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್-ಫ್ಯೂಯಲ್​: ಟೊಯೋಟಾ ತನ್ನ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್-ಫ್ಯೂಯಲ್​ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಟೊಯೋಟಾ ಕೊರೊಲ್ಲಾ ಹೈಬ್ರಿಡ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿತು. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2022 ರಲ್ಲಿ ಅನಾವರಣಗೊಂಡ ಈ ಸೆಡಾನ್ 1.8-ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 102hp ಮತ್ತು 142Nm ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಕೊರೊಲ್ಲಾ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್-ಫ್ಯೂಯಲ್​ ಹೈಬ್ರಿಡ್ E100 ಇಂಧನದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆಯಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ E85 ಅಥವಾ ಶುದ್ಧ ಎಥೆನಾಲ್ ಸರಬರಾಜುಗಳು ಲಭ್ಯವಾದರೆ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಈಗಾಗಲೇ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್-ಇಂಧನ ವಾಹನವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಟೊಯೋಟಾ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿತ್ತು.

ಟೊಯೋಟಾ ಇನ್ನೋವಾ ಹೈಕ್ರಾಸ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್-ಫ್ಯೂಯಲ್​: ಟೊಯೋಟಾ ಆಗಸ್ಟ್ 2023 ರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೋವಾ ಹೈಕ್ರಾಸ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್-ಫ್ಯೂಯಲ್​ ಮೂಲಮಾದರಿಯನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿತು. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಹೈಕ್ರಾಸ್‌ನಂತೆ ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​ ಮೋಟರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾದ 2.0-ಲೀಟರ್ ಅಟ್ಕಿನ್ಸನ್-ಸೈಕಲ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಎಂಜಿನ್‌ನ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಪ್ಲಗ್‌ಗಳು, ಪಿಸ್ಟನ್ ರಿಂಗ್ ಟಾಪ್‌ಗಳು, ವಾಲ್ವೆ ಮತ್ತು ವಾಲ್ವೆ ಆಯಿಲ್​ ಸೀಲ್‌ಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಇವು ನೀರಿನ ಪ್ರತಿರೋಧ ಮತ್ತು ಸವೆತದ ವಿರುದ್ಧ ಹೊರಾಡುವಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್​ನಲ್ಲಿ ತ್ರಿ-ವೇ ಕೈಟಲಿಸ್ಟ್​ ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಎಥೆನಾಲ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗಲು ವಾಹನದ ಫ್ಯೂಯಲ್​ ಫಿಲ್ಟರ್, ಫ್ಯೂಯಲ್ ಪಂಪ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯೂಯಲ್ ಲೈನ್​ಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫ್ಯೂಯಲ್​: ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಶೋನಲ್ಲಿ ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫ್ಯೂಯಲ್​ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿತು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾದ ವ್ಯಾಗನ್ ಆರ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇಂಧನದಂತೆ ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇಂಧನ ಆವೃತ್ತಿಯು E85 ಇಂಧನವನ್ನು ಸಹ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿಯ ಸಬ್-ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ SUV ಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ 1.2-ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್‌ನ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ವಾಹನದ ಪವರ್‌ಟ್ರೇನ್ ವಿಶೇಷಣಗಳ ಕುರಿತು ವಿವರಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.

ಟಾಟಾ ಪಂಚ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್-ಫ್ಯೂಯಲ್​: ಟಾಟಾ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್-ಫ್ಯೂಯಲ್​ ಮಾದರಿ ಪಂಚ್ ಎಸ್‌ಯುವಿಯನ್ನು ಭಾರತ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪೋ 2025 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿತು. ಆದರೆ ಇದು ಅದರ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್ ಪೂರ್ವ ಅವತಾರದಲ್ಲಿತ್ತು. ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿರುವ 88hp ಮತ್ತು 115Nm ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಅದೇ 1.2-ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್‌ನಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಈ ಎಂಜಿನ್ E85 ವರೆಗಿನ ಇಂಧನ ಮಿಶ್ರಣಗಳಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ವಿವಿಧ ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದ ECU, ಫ್ಯೂಯಲ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್​ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್-ಟ್ರೀಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್​ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಪಂಚ್​​ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್-ಫ್ಯೂಯಲ್​ ಮಾದರಿಯು E100 ಇಂಧನದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಕಾರು 5-ಸ್ಪೀಡ್ ಆಟೋಮೇಟೆಡ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಮಿಷನ್ (AMT) ನೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಯಾಗಿದೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟಾಟಾ ಪಂಚ್‌ಗೆ ಸಿಎನ್‌ಜಿ ಆಯ್ಕೆಯೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದು ಸಿಎನ್‌ಜಿ ಮೋಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಪವರ್ ಔಟ್‌ಪುಟ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆಯಾದರೂ ಇದು ಎರಡೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಮಿಷನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.

ಹುಂಡೈ ಕ್ರೆಟಾ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್-ಫ್ಯೂಯಲ್​: ಫ್ಲೆಕ್ಸ್-ಫ್ಯೂಯಲ್​ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಹ್ಯುಂಡೈ ಕ್ರೆಟಾ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್-ಫ್ಯೂಯಲ್​ ಅನ್ನು ಆಟೋ ಎಕ್ಸ್‌ಪೋ 2025ರಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿತು. ಎಸ್ಯುವಿಯ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು E100 ಎಥೆನಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವಂತೆ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇಂಡಿಯಾ-ಸ್ಪೆಕ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ 1.5-ಲೀಟರ್ ನ್ಯಾಚೂರಲಿ ಆಸ್ಪಿರೇಟೆಡ್​ ಅಥವಾ ಟರ್ಬೊ-ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್‌ಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಇದು 1.0-ಲೀಟರ್ ಟರ್ಬೊ-ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸಜ್ಜುಗೊಂಡಿದೆ. ವೆನ್ಯೂ ಮತ್ತು i20 N ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾದ ಅದೇ ಯೂನಿಟ್​ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಈ ಎಂಜಿನ್ 120hp ಪವರ್ ಮತ್ತು 172Nm ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಟಾರ್ಕ್ ಕನ್ವರ್ಟರ್​ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್​ ಗೇರ್‌ಬಾಕ್ಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಏಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್-ಫ್ಯೂಯಲ್​ ಕಾರುಗಳ ಬೇಡಿಕೆ?: ಫ್ಲೆಕ್ಸ್-ಫ್ಯೂಯಲ್ ಕಾರುಗಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದರೆ ಅವು ಇಂಧನ ಆಯ್ಕೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನೀಡುವ ನಮ್ಯತೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ E85 ನಂತಹ ಇಂಧನಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾದರೆ ವಾಹನ ಮಾಲೀಕರು ತಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅಥವಾ ಎಥೆನಾಲ್-ಮಿಶ್ರ ಇಂಧನವನ್ನು ಬಳಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಇಂಧನ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ದೇಶೀಯವಾಗಿ ಎಥೆನಾಲ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುವುದರಿಂದ ರೈತರು ಸಹ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಎಥೆನಾಲ್ ಪಂಪ್‌ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್-ಫ್ಯೂಯಲ್​ ವಾಹನಗಳು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.

ಓದಿ: ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಎಥೆನಾಲ್​ ಬಂಕ್​ ಆರಂಭ: ಪೆಟ್ರೋಲ್​ಗಿಂತ ಭಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್​ ಫ್ಯೂಯಲ್​ ಲಭ್ಯ!

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