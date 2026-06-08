ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿವೆ ಈ ಕಂಪನಿಗಳ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್-ಫ್ಯೂಯಲ್ ಕಾರುಗಳು!
Flex-Fuel Cars India: ಆದಷ್ಟುಬೇಗ ದೇಶಾದ್ಯಂತ E85 ಫ್ಯೂಯಲ್ ಬಂಕ್ಗಳು ತೆರೆಯಲಿವೆ. ಇದರರ್ಥ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್-ಫ್ಯೂಯಲ್ ವಾಹನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಬೆಳಯಲಿದೆ. ಸದ್ಯ ಯಾವೆಲ್ಲ ಕಂಪನಿಗಳು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
Published : June 8, 2026 at 8:01 AM IST
Flex Fuel Cars India: ದೇಶದಲ್ಲಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್-ಫ್ಯೂಯಲ್ ಕ್ರಾಂತಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ವ್ಯಾಗನ್ಆರ್ನೊಂದಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್-ಫ್ಯೂಯಲ್ ಕಾರುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಕಂಪನಿಯಾಗಿದೆ. ಟೊಯೋಟಾ, ಹುಂಡೈ ಮತ್ತು ಟಾಟಾದಂತಹ ಬೃಹತ್-ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಯಾರಕರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಥೆನಾಲ್-ಮಿಶ್ರಿತ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು E85 ಫ್ಯೂಯಲ್ ಬಂಕ್ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ತೆರೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್-ಫ್ಯೂಯಲ್ ಕಾರುಗಳ ಲಿಸ್ಟ್ ಬೆಳೆಯಲಿದೆ. ಈ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ E100 - ಅಂದರೆ ಶುದ್ಧ ಎಥೆನಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೊಣಾ ಬನ್ನಿ..
ಟೊಯೋಟಾ ಕೊರೊಲ್ಲಾ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್-ಫ್ಯೂಯಲ್: ಟೊಯೋಟಾ ತನ್ನ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್-ಫ್ಯೂಯಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಟೊಯೋಟಾ ಕೊರೊಲ್ಲಾ ಹೈಬ್ರಿಡ್ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿತು. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2022 ರಲ್ಲಿ ಅನಾವರಣಗೊಂಡ ಈ ಸೆಡಾನ್ 1.8-ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 102hp ಮತ್ತು 142Nm ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಕೊರೊಲ್ಲಾ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್-ಫ್ಯೂಯಲ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ E100 ಇಂಧನದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆಯಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ E85 ಅಥವಾ ಶುದ್ಧ ಎಥೆನಾಲ್ ಸರಬರಾಜುಗಳು ಲಭ್ಯವಾದರೆ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಈಗಾಗಲೇ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್-ಇಂಧನ ವಾಹನವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಟೊಯೋಟಾ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿತ್ತು.
ಟೊಯೋಟಾ ಇನ್ನೋವಾ ಹೈಕ್ರಾಸ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್-ಫ್ಯೂಯಲ್: ಟೊಯೋಟಾ ಆಗಸ್ಟ್ 2023 ರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೋವಾ ಹೈಕ್ರಾಸ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್-ಫ್ಯೂಯಲ್ ಮೂಲಮಾದರಿಯನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿತು. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಹೈಕ್ರಾಸ್ನಂತೆ ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟರ್ನೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾದ 2.0-ಲೀಟರ್ ಅಟ್ಕಿನ್ಸನ್-ಸೈಕಲ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಎಂಜಿನ್ನ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಪ್ಲಗ್ಗಳು, ಪಿಸ್ಟನ್ ರಿಂಗ್ ಟಾಪ್ಗಳು, ವಾಲ್ವೆ ಮತ್ತು ವಾಲ್ವೆ ಆಯಿಲ್ ಸೀಲ್ಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಇವು ನೀರಿನ ಪ್ರತಿರೋಧ ಮತ್ತು ಸವೆತದ ವಿರುದ್ಧ ಹೊರಾಡುವಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ತ್ರಿ-ವೇ ಕೈಟಲಿಸ್ಟ್ ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಎಥೆನಾಲ್ನೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗಲು ವಾಹನದ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಫಿಲ್ಟರ್, ಫ್ಯೂಯಲ್ ಪಂಪ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯೂಯಲ್ ಲೈನ್ಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫ್ಯೂಯಲ್: ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಶೋನಲ್ಲಿ ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿತು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾದ ವ್ಯಾಗನ್ ಆರ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇಂಧನದಂತೆ ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇಂಧನ ಆವೃತ್ತಿಯು E85 ಇಂಧನವನ್ನು ಸಹ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿಯ ಸಬ್-ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ SUV ಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ 1.2-ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ನ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ವಾಹನದ ಪವರ್ಟ್ರೇನ್ ವಿಶೇಷಣಗಳ ಕುರಿತು ವಿವರಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.
ಟಾಟಾ ಪಂಚ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್-ಫ್ಯೂಯಲ್: ಟಾಟಾ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್-ಫ್ಯೂಯಲ್ ಮಾದರಿ ಪಂಚ್ ಎಸ್ಯುವಿಯನ್ನು ಭಾರತ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋ 2025 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿತು. ಆದರೆ ಇದು ಅದರ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ ಪೂರ್ವ ಅವತಾರದಲ್ಲಿತ್ತು. ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿರುವ 88hp ಮತ್ತು 115Nm ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಅದೇ 1.2-ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ನಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಈ ಎಂಜಿನ್ E85 ವರೆಗಿನ ಇಂಧನ ಮಿಶ್ರಣಗಳಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ವಿವಿಧ ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದ ECU, ಫ್ಯೂಯಲ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್-ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಪಂಚ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್-ಫ್ಯೂಯಲ್ ಮಾದರಿಯು E100 ಇಂಧನದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಕಾರು 5-ಸ್ಪೀಡ್ ಆಟೋಮೇಟೆಡ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ (AMT) ನೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಯಾಗಿದೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟಾಟಾ ಪಂಚ್ಗೆ ಸಿಎನ್ಜಿ ಆಯ್ಕೆಯೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದು ಸಿಎನ್ಜಿ ಮೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಪವರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆಯಾದರೂ ಇದು ಎರಡೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.
ಹುಂಡೈ ಕ್ರೆಟಾ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್-ಫ್ಯೂಯಲ್: ಫ್ಲೆಕ್ಸ್-ಫ್ಯೂಯಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಹ್ಯುಂಡೈ ಕ್ರೆಟಾ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್-ಫ್ಯೂಯಲ್ ಅನ್ನು ಆಟೋ ಎಕ್ಸ್ಪೋ 2025ರಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿತು. ಎಸ್ಯುವಿಯ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು E100 ಎಥೆನಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವಂತೆ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇಂಡಿಯಾ-ಸ್ಪೆಕ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ 1.5-ಲೀಟರ್ ನ್ಯಾಚೂರಲಿ ಆಸ್ಪಿರೇಟೆಡ್ ಅಥವಾ ಟರ್ಬೊ-ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಇದು 1.0-ಲೀಟರ್ ಟರ್ಬೊ-ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಜ್ಜುಗೊಂಡಿದೆ. ವೆನ್ಯೂ ಮತ್ತು i20 N ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾದ ಅದೇ ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಈ ಎಂಜಿನ್ 120hp ಪವರ್ ಮತ್ತು 172Nm ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಟಾರ್ಕ್ ಕನ್ವರ್ಟರ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಏಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್-ಫ್ಯೂಯಲ್ ಕಾರುಗಳ ಬೇಡಿಕೆ?: ಫ್ಲೆಕ್ಸ್-ಫ್ಯೂಯಲ್ ಕಾರುಗಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದರೆ ಅವು ಇಂಧನ ಆಯ್ಕೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನೀಡುವ ನಮ್ಯತೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ E85 ನಂತಹ ಇಂಧನಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾದರೆ ವಾಹನ ಮಾಲೀಕರು ತಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅಥವಾ ಎಥೆನಾಲ್-ಮಿಶ್ರ ಇಂಧನವನ್ನು ಬಳಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಇಂಧನ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ದೇಶೀಯವಾಗಿ ಎಥೆನಾಲ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುವುದರಿಂದ ರೈತರು ಸಹ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಎಥೆನಾಲ್ ಪಂಪ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್-ಫ್ಯೂಯಲ್ ವಾಹನಗಳು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.
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