ETV Bharat / technology

ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿತು ಟೊಯೋಟಾದ ಮೊದಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು! ದುಬಾರಿ ಆದ್ರೂ ಹೇಗಿವೆ ಗೊತ್ತಾ ಇದರ ಫೀಚರ್ಸ್!!​

ಟೊಯೋಟಾ ಕಿರ್ಲೋಸ್ಕರ್ ಮೋಟಾರ್ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ SUV ಅರ್ಬನ್ ಕ್ರೂಸರ್ ಎಬೆಲ್ಲಾವನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಸ್​ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣಾ ಬನ್ನಿ..

TOYOTA URBAN CRUISER EBELLA FEATURE TOYOTA URBAN CRUISER EBELLA RANGE TOYOTA URBAN CRUISER EBELLA PRICE TOYOTA URBAN CRUISER EBELLA E3
ಟೊಯೋಟಾದ ಮೊದಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು (Photo Credit- Toyotabharat)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : May 30, 2026 at 10:48 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Toyota Urban Cruiser Ebella Launched: ಟೊಯೋಟಾ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಫುಲ್​ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು ಅರ್ಬನ್ ಕ್ರೂಸರ್ ಎಬೆಲ್ಲಾವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಸ್‌ಯುವಿಗೆ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಯನ್ನು ₹23.60 ಲಕ್ಷ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ಎಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಬೆಲೆ ಅದರ ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿಯ E3 ರೂಪಾಂತರಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ಹೊಸ ಟೊಯೋಟಾ ಇವಿ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಸ್‌ಯುವಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರು ಬಲವಾದ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ವಾಹನವು ಈ ವಿಭಾಗದ ಇತರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ SUV ಗಳಿಗಿಂತ (ಟಾಟಾ ಕರ್ವ್ ಇವಿ, ಎಂಜಿ ಝಡ್‌ಎಸ್ ಇವಿ, ಇತ್ಯಾದಿ) ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾರುತಿ ಇವಿಟಾರಾಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ. ಇವಿಟಾರಾದ ಟಾಪ್ ರೂಪಾಂತರಕ್ಕಿಂತ ಸರಿಸುಮಾರು ₹3.5 ಲಕ್ಷ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಟೊಯೋಟಾ ಇದನ್ನು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ಇರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಉತ್ತಮ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮೌಲ್ಯದಿಂದ ಬೆಂಬಲಿತವಾಗಿದೆ. ಅದರ ವಿನ್ಯಾಸದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅದರ ಬ್ಯಾಟರಿ, ಮೋಟಾರ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಣಿಯ ವಿಶೇಷಣಗಳವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ..

ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಒಳಾಂಗಣ: ಟೊಯೋಟಾ ಎಬೆಲ್ಲಾ ಹೊಸ 'ಅರ್ಬನ್ ಟೆಕ್' ಡಿಸೈನ್​ ಫಿಲೋಸಫಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದು ದಿಟ್ಟ SUV ನಿಲುವು, ಹ್ಯಾಮರ್‌ಹೆಡ್-ಪ್ರೇರಿತ ಫ್ರಂಟ್​, ಫುಲ್​-LED ಲೈಟಿಂಗ್​, ಏರೋಡೈನಾಮಿಕ್​ ಬಾಡಿ, ಡ್ಯುಯಲ್-ಟೋನ್ ಕಲರ್​ ಆಪ್ಶನ್ಸ್​ ಮತ್ತು 18-ಇಂಚಿನ ಅಲಾಯ್​ ವೀಲ್ಸ್​ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರ ಲುಕ್​ ಫ್ಯೂಚರಿಸ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎರಡೂ ಆಗಿದ್ದು, ನಗರ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಲು ಇದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ಯಾಬಿನ್ ವಿಶಾಲವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಡ್ಯುಯಲ್-ಟೋನ್ ಥೀಮ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫಿನಿಶ್‌ಗಳು, ವೆಂಟಿಲೇಟೆಡ್​ ಫ್ರಂಟ್​ ಸೀಟ್ಸ್​, 12 ಕಲರ್​ ಆಪ್ಶನ್ಸ್​ನೊಂದಿಗೆ ಆಂಬಿಯೆಂಟ್ ಲೈಟಿಂಗ್, ಪನೋರಮಿಕ್ ಸನ್‌ರೂಫ್, JBL ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ರಿಕ್ಲೈನಿಂಗ್ ರಿಯರ್​ ಸೀಟುಗಳು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಡ್ಯಾಶ್‌ಬೋರ್ಡ್ 10.25-ಇಂಚಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು 10.1-ಇಂಚಿನ ಟಚ್‌ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ಆಪಲ್ ಕಾರ್‌ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಟೋ ಪ್ರಮಾಣಿತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಾಗಿ ಬರುತ್ತವೆ.

ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆ: ಇದರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಲಿಸ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ಪನೋರಮಿಕ್ ಸನ್‌ರೂಫ್, ವೆಂಟಿಲೇಟೆಡ್​ ಸೀಟ್ಸ್​, JBL ಆಡಿಯೋ, ಮಲ್ಟಿ-ಕಲರ್​ ಆಂಬಿಯೆಂಟ್ ಲೈಟಿಂಗ್, ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕನೆಕ್ಟೆಡ್​ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು (ಟೊಯೋಟಾ ಐ-ಕನೆಕ್ಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ರಿಮೋಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಬ್ಯಾಟರಿ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್, ಇತ್ಯಾದಿ) ಸೇರಿವೆ. ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಇದು ಲೆವೆಲ್ 2 ADAS, 7 ಏರ್‌ಬ್ಯಾಗ್‌ಗಳು, 360 ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಹೈ-ಟೆನ್ಸೈಲ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಬಾಡಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಬ್ಯಾಟರಿ, ಮೋಟಾರ್ ಮತ್ತು ರೇಂಜ್​:

  • 61 kWh LFP ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್
  • ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಲಾದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ 172 hp ಪವರ್ ಮತ್ತು 189 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ.
  • ARAI ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಶ್ರೇಣಿ: 543 ಕಿಮೀ ಮೈಲೇಜ್​ (ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ)
  • AC + DC ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್​ (ಸರಿಸುಮಾರು 45 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ 10-80%)
  • 8 ವರ್ಷಗಳ ಬ್ಯಾಟರಿ ವಾರಂಟಿ

ಓದಿ: ಟೆಸ್ಲಾ 'ಮಾಡೆಲ್ Y ಪ್ರೀಮಿಯಂ RWD' ಲಾಂಚ್​! ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕಡಿತ!!

TAGGED:

TOYOTA URBAN CRUISER EBELLA FEATURE
TOYOTA URBAN CRUISER EBELLA RANGE
TOYOTA URBAN CRUISER EBELLA PRICE
TOYOTA URBAN CRUISER EBELLA E3
TOYOTA URBAN CRUISER EBELLA LAUNCH

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.