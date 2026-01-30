ETV Bharat / technology

ಏರ್​ಟೆಲ್​ ಯೂಜರ್ಸ್​​ಗೆ ಬಂಪರ್​ ಆಫರ್​! ವರ್ಷದವರೆಗೆ ‘ಅಡೋಬ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ’ ಉಚಿತ!!

Adobe Express Premium Free: ಭಾರ್ತಿ ಏರ್‌ಟೆಲ್ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ "ಅಡೋಬ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ"ಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಉಚಿತ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಫುಲ್​ ಡಿಟೇಲ್ಸ್​..

AIRTEL FREE ADOBE EXPRESS PREMIUM ADOBE EXPRESS BENEFITS ADOBE EXPRESS PREMIUM AIRTEL ADOBE EXPRESS PREMIUM FREE
ಏರ್​ಟೆಲ್​ ಯೂಜರ್ಸ್​​ಗೆ ಬಂಪರ್​ ಆಫರ್ (Photo Credit- Getty Images)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : January 30, 2026 at 10:38 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Adobe Express Premium Free: ಏರ್‌ಟೆಲ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ. ಭಾರ್ತಿ ಏರ್‌ಟೆಲ್ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ "ಅಡೋಬ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ"ಗಾಗಿ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಉಚಿತ ಚಂದಾದಾರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ಚಂದಾದಾರಿಕೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸುಮಾರು 4,000 ರೂ.ಗಳ ಬೆಲೆಯದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಲವಾರು AI-ಚಾಲಿತ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಏರ್‌ಟೆಲ್ ಗ್ರಾಹಕರು ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚವಿಲ್ಲದೆ ಒಂದು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಉಚಿತವಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು.

ಅಡೋಬ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು: ಅಡೋಬ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಉಚಿತ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹಲವು ಸುಧಾರಿತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಚಂದಾದಾರಿಕೆಯು 250 ಮಾಸಿಕ ಜನರೇಟಿವ್ AI ಕ್ರೆಡಿಟ್‌ಗಳು, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಅನಿಯಮಿತ ಪ್ರವೇಶ, 200 ಮಿಲಿಯನ್‌ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ರಾಯಲ್ಟಿ-ಪ್ರೀ ಅಡೋಬ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಸ್ವತ್ತುಗಳು, ಪೂರ್ಣ ಅಡೋಬ್ ಫಾಂಟ್‌ಗಳ ಲೈಬ್ರರಿ, ವಿಡಿಯೋ ಬ್ಯಾಕ್​ಗ್ರೌಂಡ್​ ರಿಮೂವ್​ನಂತಹ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್​ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಟೂಲ್ಸ್​ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಈ ಎಲ್ಲವೂ ವಾಟರ್‌ಮಾರ್ಕ್‌ಗಳಿಲ್ಲದೆ ಬರುತ್ತವೆ.

ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಚಂದಾದಾರಿಕೆಯು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗೆ ಮೂರು ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲು, 30-ದಿನಗಳ ವರ್ಸನ್​ ಹಿಸ್ಟರಿ, 100 GB ಕ್ಲೌಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ​, ಕಂಟೆಂಟ್​ ಸ್ಥಿರತೆಗಾಗಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕಿಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಧನಗಳಾದ್ಯಂತ ತಡೆರಹಿತ ಸಿಂಕ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ.

AIRTEL FREE ADOBE EXPRESS PREMIUM ADOBE EXPRESS BENEFITS ADOBE EXPRESS PREMIUM AIRTEL ADOBE EXPRESS PREMIUM FREE
ಏರ್​ಟೆಲ್​ ಯೂಜರ್ಸ್​​ಗೆ ಬಂಪರ್​ ಆಫರ್ (Photo Credit: Adobe)

ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಕೌಶಲ್ಯ ಮಟ್ಟಗಳ ಕ್ರಿಯೆಟರ್ಸ್​ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ವತ್ತುಗಳು, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು, ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯ ಪತ್ರಗಳು, ಮದುವೆಯ ಆಮಂತ್ರಣಗಳು, ಕಿರು ವಿಡಿಯೋಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಹೈ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಟೆಂಟ್​ ಕ್ರಿಯೆಟ್​ ಮಾಡಲು ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಉಚಿತ ಚಂದಾದಾರಿಕೆಯು ಈಗ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಲೀಕರು, ಶಿಕ್ಷಕರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಮಾರಾಟಗಾರರು ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲ ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.

ಉಚಿತ ಅಡೋಬ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆಫರ್ಸ್​: ಈ ಕೊಡುಗೆಯು ಮೊಬೈಲ್ (ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್, ಪೋಸ್ಟ್‌ಪೇಯ್ಡ್), ಬ್ರಾಡ್‌ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು DTH ಗ್ರಾಹಕರು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಏರ್‌ಟೆಲ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ನೀವು ಜನವರಿ 29, 2026 ಮತ್ತು ಜನವರಿ 28, 2027 ರ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಫ್ರೀ ಅಡೋಬ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಚಂದಾದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ರಿಡೀಮ್ ಮಾಡಿದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಒಂದು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಈ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು.

ಈ ಚಂದಾದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಕೆಳಗಿನ ಹಂತಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ:

  • ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ಏರ್‌ಟೆಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತೆರೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಏರ್‌ಟೆಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿ (ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ)
  • ಈಗ ಸರ್ಚ್​ ಬಾರ್​ನ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಮೂರು-ಸಾಲಿನ ಚಿಹ್ನೆಯ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
  • ಅದರಲ್ಲಿ, "Rewards & OTTs" ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಂತರ ನೀವು "Claim OTTs & More" ಮತ್ತು "Rewards" ಎಂಬ ಎರಡು ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತೀರಿ.
  • "Claim OTTs & More" ಆಯ್ಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
  • ಈಗ ನೀವು ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದಲೇ ಫ್ರೀ "Adobe Express Premium" ಚಂದಾದಾರಿಕೆ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತೀರಿ. ಅದರ ಕೆಳಗೆ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುವ "Claim Now" ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
  • ಈಗ ನಿಮಗಾಗಿ ಹೊಸ ಪೇಜ್​ ತೆರೆಯುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ, ಕೆಳಗಿನ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್​ ಕಲರ್​ ಬ್ಯಾನರ್‌ನಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುವ "Proceed" ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ.
  • ಈಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅಡೋಬ್ ಖಾತೆಗೆ ಸೈನ್ ಇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ನೀವು ಖಾತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಒಂದನ್ನು ರಚಿಸಬೇಕು.
  • ಈ ಅಡೋಬ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಿಮಗಾಗಿ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಅಥವಾ iOS ಆಪ್ ಸ್ಟೋರ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ.
  • ನಂತರ ಅಡೋಬ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಚಂದಾದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು ಆನ್-ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ.
  • ನೀವು ಸೈನ್ ಇನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ, ನಿಮ್ಮ ಉಚಿತ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಚಂದಾದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಅAdobe Express ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಓದಿ: ಮಹಿಳೆಯರ ಫೋಟೋ ನಗ್ನಗೊಳಿಸುವ 102 ಆ್ಯಪ್​​ಗಳು ಗೂಗಲ್​, ಆಪಲ್ ಸ್ಟೋರ್​​ನಲ್ಲಿವೆ: ಟಿಟಿಪಿ

TAGGED:

AIRTEL FREE ADOBE EXPRESS PREMIUM
ADOBE EXPRESS BENEFITS
ADOBE EXPRESS PREMIUM AIRTEL
ADOBE EXPRESS PREMIUM FREE
ADOBE EXPRESS PREMIUM FREE

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.