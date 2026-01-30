ಏರ್ಟೆಲ್ ಯೂಜರ್ಸ್ಗೆ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್! ವರ್ಷದವರೆಗೆ ‘ಅಡೋಬ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ’ ಉಚಿತ!!
Adobe Express Premium Free: ಭಾರ್ತಿ ಏರ್ಟೆಲ್ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ "ಅಡೋಬ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ"ಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಉಚಿತ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಫುಲ್ ಡಿಟೇಲ್ಸ್..
Published : January 30, 2026 at 10:38 AM IST
Adobe Express Premium Free: ಏರ್ಟೆಲ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ. ಭಾರ್ತಿ ಏರ್ಟೆಲ್ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ "ಅಡೋಬ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ"ಗಾಗಿ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಉಚಿತ ಚಂದಾದಾರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ಚಂದಾದಾರಿಕೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸುಮಾರು 4,000 ರೂ.ಗಳ ಬೆಲೆಯದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಲವಾರು AI-ಚಾಲಿತ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಏರ್ಟೆಲ್ ಗ್ರಾಹಕರು ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚವಿಲ್ಲದೆ ಒಂದು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಉಚಿತವಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು.
ಅಡೋಬ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು: ಅಡೋಬ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಉಚಿತ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹಲವು ಸುಧಾರಿತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಚಂದಾದಾರಿಕೆಯು 250 ಮಾಸಿಕ ಜನರೇಟಿವ್ AI ಕ್ರೆಡಿಟ್ಗಳು, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ಗಳಿಗೆ ಅನಿಯಮಿತ ಪ್ರವೇಶ, 200 ಮಿಲಿಯನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ರಾಯಲ್ಟಿ-ಪ್ರೀ ಅಡೋಬ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಸ್ವತ್ತುಗಳು, ಪೂರ್ಣ ಅಡೋಬ್ ಫಾಂಟ್ಗಳ ಲೈಬ್ರರಿ, ವಿಡಿಯೋ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ರಿಮೂವ್ನಂತಹ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಈ ಎಲ್ಲವೂ ವಾಟರ್ಮಾರ್ಕ್ಗಳಿಲ್ಲದೆ ಬರುತ್ತವೆ.
ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಚಂದಾದಾರಿಕೆಯು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗೆ ಮೂರು ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲು, 30-ದಿನಗಳ ವರ್ಸನ್ ಹಿಸ್ಟರಿ, 100 GB ಕ್ಲೌಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ, ಕಂಟೆಂಟ್ ಸ್ಥಿರತೆಗಾಗಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕಿಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಧನಗಳಾದ್ಯಂತ ತಡೆರಹಿತ ಸಿಂಕ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಕೌಶಲ್ಯ ಮಟ್ಟಗಳ ಕ್ರಿಯೆಟರ್ಸ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ವತ್ತುಗಳು, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು, ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯ ಪತ್ರಗಳು, ಮದುವೆಯ ಆಮಂತ್ರಣಗಳು, ಕಿರು ವಿಡಿಯೋಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಹೈ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೆಟ್ ಮಾಡಲು ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಉಚಿತ ಚಂದಾದಾರಿಕೆಯು ಈಗ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಲೀಕರು, ಶಿಕ್ಷಕರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಮಾರಾಟಗಾರರು ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲ ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಉಚಿತ ಅಡೋಬ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆಫರ್ಸ್: ಈ ಕೊಡುಗೆಯು ಮೊಬೈಲ್ (ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್, ಪೋಸ್ಟ್ಪೇಯ್ಡ್), ಬ್ರಾಡ್ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು DTH ಗ್ರಾಹಕರು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಏರ್ಟೆಲ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ನೀವು ಜನವರಿ 29, 2026 ಮತ್ತು ಜನವರಿ 28, 2027 ರ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಫ್ರೀ ಅಡೋಬ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಚಂದಾದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ರಿಡೀಮ್ ಮಾಡಿದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಒಂದು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಈ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು.
ಈ ಚಂದಾದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಕೆಳಗಿನ ಹಂತಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ:
- ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಏರ್ಟೆಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತೆರೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಏರ್ಟೆಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿ (ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ)
- ಈಗ ಸರ್ಚ್ ಬಾರ್ನ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಮೂರು-ಸಾಲಿನ ಚಿಹ್ನೆಯ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
- ಅದರಲ್ಲಿ, "Rewards & OTTs" ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಂತರ ನೀವು "Claim OTTs & More" ಮತ್ತು "Rewards" ಎಂಬ ಎರಡು ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತೀರಿ.
- "Claim OTTs & More" ಆಯ್ಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
- ಈಗ ನೀವು ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದಲೇ ಫ್ರೀ "Adobe Express Premium" ಚಂದಾದಾರಿಕೆ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತೀರಿ. ಅದರ ಕೆಳಗೆ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುವ "Claim Now" ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
- ಈಗ ನಿಮಗಾಗಿ ಹೊಸ ಪೇಜ್ ತೆರೆಯುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ, ಕೆಳಗಿನ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಬ್ಯಾನರ್ನಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುವ "Proceed" ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ.
- ಈಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅಡೋಬ್ ಖಾತೆಗೆ ಸೈನ್ ಇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ನೀವು ಖಾತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಒಂದನ್ನು ರಚಿಸಬೇಕು.
- ಈ ಅಡೋಬ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಿಮಗಾಗಿ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಅಥವಾ iOS ಆಪ್ ಸ್ಟೋರ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ.
- ನಂತರ ಅಡೋಬ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಚಂದಾದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು ಆನ್-ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ.
- ನೀವು ಸೈನ್ ಇನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ, ನಿಮ್ಮ ಉಚಿತ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಚಂದಾದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಅAdobe Express ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
