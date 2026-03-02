ಗ್ರಾಹಕರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಗೂಗಲ್ನೊಂದಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ ಏರ್ಟೆಲ್: ಇದರಿಂದ SPAM ರಕ್ಷಣೆ ಹೇಗೆ?
Airtel-Google Partnership: ಏರ್ಟೆಲ್ ಮತ್ತು ಗೂಗಲ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು RCS ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ಎರಡೂ ಕಂಪನಿಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತ, ಆಪರೇಟರ್ ಬೆಂಬಲಿತ ಸಂದೇಶ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಹೊಸ ಮಾನದಂಡವನ್ನು ಹೊಂದಿಸುತ್ತಿವೆ.
Published : March 2, 2026 at 8:55 AM IST
Airtel-Google Partnership: ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಟೆಲಿಕಾಂ ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಭಾರ್ತಿ ಏರ್ಟೆಲ್ ಮತ್ತು ಟೆಕ್ ದೈತ್ಯ ಗೂಗಲ್ ಭಾರತದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸುವ ಅನುಭವ ನೀಡಲು ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಘೋಷಿಸಿವೆ.
ಏರ್ಟೆಲ್ನ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗೂಗಲ್ನ ರಿಚ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ (RCS) ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ಫಿಲ್ಟರಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬಳಕೆದಾರರು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಅವರು ಸಂದೇಶ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳಂತಹ ಸಂವಾದಾತ್ಮಕ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ವಂಚನೆಯನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಸುಧಾರಿತ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಏರ್ಟೆಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತ: ಕಳೆದ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕರೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂದೇಶಗಳೆರಡರಲ್ಲೂ ಗ್ರಾಹಕರ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿರುವ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. AI-ಚಾಲಿತ ಉಪಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಏರ್ಟೆಲ್ ಭಾರತದ ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ವಂಚನೆಯ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ತನ್ನ ಸಾಬೀತಾದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಾ, ಏರ್ಟೆಲ್ ತನ್ನ ನವೀನ ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ವಿರೋಧಿ ಉಪಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 71 ಬಿಲಿಯನ್ ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ಕರೆಗಳು ಮತ್ತು 2.9 ಬಿಲಿಯನ್ ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ SMSಗಳನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಏರ್ಟೆಲ್ನ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಶೇ.68.7ರಷ್ಟು ಗಮನಾರ್ಹ ಕಡಿತವಾಗಿದೆ.
ಡಿಜಿಟಲ್ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪದರಗಳ ಕೊರತೆ: ಆದರೆ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಭದ್ರತಾ ಅಂತರವು ಇನ್ನೂ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ. ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸುವ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮೊಬೈಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗಳು ಟೆಲಿಕಾಂ-ಮಟ್ಟದ ಭದ್ರತಾ ಮಾನದಂಡಗಳು ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಚೌಕಟ್ಟುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಆದ್ರೂ ಇತರ ಅನೇಕ ದೂರಸಂಪರ್ಕೇತರ ಸಂವಹನ ವೇದಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು ಈ ಭದ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ.
ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ವೇದಿಕೆಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಮತ್ತು ಸಂಘಟಿತ ವಂಚಕರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅವುಗಳನ್ನು ಆರ್ಥಿಕ ವಂಚನೆ ಮತ್ತು ಅನಗತ್ಯ ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾಧನವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಏರ್ಟೆಲ್ ಮತ್ತು ಗೂಗಲ್ ನಡುವಿನ ಈ ನವೀನ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯು ಟೆಲಿಕಾಂ-ಮಟ್ಟದ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಆಧುನಿಕ ಸಂದೇಶ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಅಂತರವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಭಾರ್ತಿ ಏರ್ಟೆಲ್ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?: ಭಾರ್ತಿ ಏರ್ಟೆಲ್ನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಗೋಪಾಲ್ ವಿಟ್ಟಲ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಏರ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಗ್ರಾಹಕರ ಭದ್ರತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತದ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲೂ ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾವು ಡೇಟಾ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ನಾವೀನ್ಯತೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ" ಎಂದರು.
"ಪ್ರವರ್ತಕ ಉಪಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಟೆಲಿಕಾಂ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಮೀರಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಮತ್ತು ರಿಚ್ ಮೆಸೇಜಿಂಗ್ ಫ್ಲಾಟ್ಪಾರ್ಮ್ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಸಲು ನಾವು ಈಗ ಗೂಗಲ್ನೊಂದಿಗೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ವಂಚನೆಯ ಬೆದರಿಕೆಯಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ನಾವು ಈಗ ಇತರ OTT ಸಂವಹನ ವೇದಿಕೆಗಳನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದರು.
ಗೂಗಲ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?: "ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏರ್ಟೆಲ್ನೊಂದಿಗಿನ ಈ ಪ್ರವರ್ತಕ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯು ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆದಾರರು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸುವ ಭದ್ರತಾ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಎಲ್ಲಾ RCS ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸುವ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಏಕರೂಪದ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಅನುಭವವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಇತರ ಟೆಲಿಕಾಂ ಆಪರೇಟರ್ಗಳ ವ್ಯಾಪಕ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ನಾವು ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಗೂಗಲ್ನ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಮೀರ್ ಸಮತ್ ಹೇಳಿದರು.
ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಸಂವಹನಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸುವ ಸೇವೆಯನ್ನು ಬಳಸುವ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರೊಂದಿಗೆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ನಡುವೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಇತರ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸುವ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಪರಿಶೀಲನೆಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಉಂಟಾಗಬಹುದಾದ ಸಂಭಾವ್ಯ ಅಪಾಯಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪರಿಹಾರವು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರೊಂದಿಗೆ ಆಳವಾದ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ವ್ಯವಹಾರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಗ್ರಾಹಕ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ವೇದಿಕೆಯು ದೃಢವಾದ ನೈಜ-ಸಮಯದ ಪರಿಶೀಲನಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ:
- ಟೆಲಿಕಾಂ-ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದ ವ್ಯಾಪಾರ ಗುರುತಿನ ಪರಿಶೀಲನೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕಳುಹಿಸುವವರ ಗುರುತನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುವುದು.
- ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮತ್ತು ವಹಿವಾಟಿನ ವರ್ಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುವುದು.
- ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂದೇಶಗಳು ಗ್ರಾಹಕರ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ತಲುಪುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವುದು.
- ಮಲ್ಟಿ-ಲೇಯರ್ಡ್ ಭದ್ರತಾ ಪರಿಶೀಲನೆಗಳ ಮೂಲಕ ದುರುದ್ದೇಶಪೂರಿತ ಡೊಮೇನ್ಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಮತ್ತು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡುವುದು.
- Google ಮತ್ತು Airtel ನ AI ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಗಳಿಂದ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾದ ಕಳುಹಿಸುವವರ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಮಾಡರೇಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಬಳಕೆದಾರರ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು.
RCS ಸಂದೇಶ ಸೇವಾ ವೇದಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಕಳುಹಿಸಲಾದ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಗೂಗಲ್ ಮೆಸೇಜೆಸ್ನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ Android ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಏರ್ಟೆಲ್ ಮತ್ತು ಗೂಗಲ್ ನಡುವಿನ ಈ ಸಹಯೋಗವು ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿದೆ. ಇದು ಟೆಲಿಕಾಂ ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರು (TSPs) ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವೇದಿಕೆಗಳು ಟೆಲಿಕಾಂ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ OTT ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸುವಿಕೆಗೆ ಅದೇ ಭದ್ರತೆ, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಲು ಹೇಗೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ.
ಏರ್ಟೆಲ್ ಮತ್ತು ಗೂಗಲ್ ನಡುವಿನ ಈ ಜಂಟಿ ಉಪಕ್ರಮವು ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಮಾನದಂಡವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಹಕರ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ. ಟೆಲಿಕಾಂ-ಮಟ್ಟದ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್-ಮಟ್ಟದ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಸಂದೇಶ ಸೇವಾ ವೇದಿಕೆಯು ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸುವವರ ಗುರುತಿನ ಪರಿಶೀಲನೆ, ಗ್ರಾಹಕರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಮತ್ತು ನೈಜ-ಸಮಯದ ಬೆದರಿಕೆ ಪತ್ತೆಯ ವಿವಿಧ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ AI-ಚಾಲಿತ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷಿತ ಡಿಜಿಟಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Explained | ಅನಿಮೇಷನ್, VFX ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ AI ಪ್ರವೇಶ: ಹೇಗಿರಲಿದೆ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯ?