ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ ಏರ್ಟೆಲ್ನ AI ಸಿಸ್ಟಂ: ಈಗ OTP ಫ್ರೌಡ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಗುಡ್ಬೈ!!
India AI Summit 2026: ಏರ್ಟೆಲ್ನ AI ಆಧಾರಿತ ರಿಯಲ್-ಟೈಂ ಸಿಸ್ಟಮ್ OTP ಫಾರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಾಲ್ಸ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ತ್ವರಿತ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತದೆ.
Published : February 23, 2026 at 10:56 AM IST
India AI Summit 2026: ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ವಂಚನೆಯು ಕೇವಲ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಆಟವಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಮಾನವ ಭಯ, ಆತಂಕ ಮತ್ತು ಆತುರವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಒಟಿಪಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ವಂಚನೆಗಳು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಹಣವನ್ನು ಕೆಲವೇ ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಭಾರ್ತಿ ಏರ್ಟೆಲ್ OTP ವಂಚನೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ. ಅದು ವಂಚನೆ ಸಂಭವಿಸುವ ಮೊದಲೇ ತಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ.
ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಇಂಡಿಯಾ AI ಶೃಂಗಸಭೆ 2026ರಲ್ಲಿ ಏರ್ಟೆಲ್ ತನ್ನ AI-ಬೇಸ್ಡ್ ಫಾರ್ಡ್ ಅಲರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಇದು ನೈಜ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯಾವುದೇ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅವಲಂಬಿಸಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಟೆಲಿಕಾಂ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಸೇವೆಯು ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ 3-4 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಏರ್ಟೆಲ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.
ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಆರಂಭ: ಹರಿಯಾಣದ ರೇವಾರಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಏರ್ಟೆಲ್ ಬಳಕೆದಾರ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಂತೆ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಯಾರೋ ನನಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ OTP ಕೇಳಿದರು. ಒಟಿಪಿ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ತಕ್ಷಣ ನನ್ನ ಫೋನ್ಗೆ ಅಲರ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದಿತು. ಸಂದೇಶ ಮೂಲಕ ನನಗೆ ತಕ್ಷಣ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಯಿತು ಮತ್ತು OTP ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಯಾರೋ ನನ್ನನ್ನು ನೈಜ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಭಾಸವಾಯಿತು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಒಳಬರುವ ಕರೆಗಳ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ OTP ಬಂದರೆ ಮತ್ತು ನಡವಳಿಕೆ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದವಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದರೆ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ತಕ್ಷಣದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಂಚನೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಈ ವಿರಾಮವು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ.
ಏರ್ಟೆಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ಸಿಇಒ ಶಾಶ್ವತ್ ಶರ್ಮಾ ಮಾತನಾಡಿ, "ನಮ್ಮ AI-ಪವರ್ಡ್ ಅಟಾನಾಮಸ್ ಟೂಲ್ಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನೈಜ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಂಚನೆಯನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ನಿಖರತೆ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವವು ಪ್ರಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ವಿಶಿಷ್ಟ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೆಂದರೆ ಇದು ವಯಸ್ಸಾದವರಿಗೆ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಅಥವಾ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಂಚನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಳವಾದ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರದ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ರಕ್ಷಕನಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಭಾರತೀಯ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ ಸಮನ್ವಯ ಕೇಂದ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಏರ್ಟೆಲ್ನ ಪರಿಹಾರವು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನಲ್ಲಿನ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟವನ್ನು ಸುಮಾರು 68.7% ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ. ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಸಹ ಸರಿಸುಮಾರು 14.3% ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಉಪಕ್ರಮವು ವಂಚನೆ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆಯ ಹಳೆಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಮಾದರಿಯಿಂದ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಮಾದರಿಯತ್ತ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಬೆಳೆದಂತೆ, ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದು ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಏರ್ಟೆಲ್ನ AI ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಆ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
