ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ; ಭೂಮಿಗೆ ಕರೆತಂದ NASA; ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಇದೇ ಮೊದಲು
ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಓರ್ವ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಿಜ್ಞಾನಿಯ ಜತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಮೂವರನ್ನು ಅಮೆರಿಕದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ನಾಸಾ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಧರೆಗಿಳಿಸಿತು.
Published : January 15, 2026 at 7:16 PM IST|
Updated : January 15, 2026 at 7:23 PM IST
ಕೇಪ್ ಕ್ಯಾನವೆರಲ್(ಯುಎಸ್ಎ): ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕೇಂದ್ರ (ಐಎಸ್ಎಸ್)ದಲ್ಲಿ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಗಗನಯಾತ್ರಿಯನ್ನು ಇಂದು (ಗುರುವಾರ) ಇತರ ಮೂವರು ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾಸಾ ಭೂಮಿಗೆ ಕರೆತಂದಿದೆ. ನಾಸಾ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದು ಇದೇ ಮೊದಲು.
ನಾಸಾದ ಕಾರ್ಡ್ಮ್ಯಾನ್, ಮೈಕ್ ಫಿಂಕೆ, ಜಪಾನ್ನ ಕಿಮಿಯಾ ಯುಯಿ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾದ ಒಲೆಗ್ ಪ್ಲಾಟೋನೊವ್ ಅವರು ಭೂಮಿಗೆ ಮರಳಿರುವ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು. ಇವರಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಯಾರು, ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾಸಾ ನೀಡಿಲ್ಲ.
Welcome home, Crew-11! At 3:41am ET (0841 UTC), the @SpaceX Dragon spacecraft splashed down off the coast of San Diego, California. pic.twitter.com/8LFpdKwizc— NASA (@NASA) January 15, 2026
ಅನಾರೋಗ್ಯಪೀಡಿತ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಆರೈಕೆ ಮತ್ತು ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಭೂಮಿಗೆ ಕರೆ ತರಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದಷ್ಟೇ ನಾಸಾ ಹೇಳಿದೆ.
ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಹೊರಟ 11 ಗಂಟೆಗೂ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಸ್ಯಾನ್ ಡಿಯಾಗೋ ಸಮೀಪದ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ ಮೂಲಕ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇಳಿದಿದ್ದಾರೆ.
"ಮನೆಗೆ ಮರಳಿರುವುದು ಖುಷಿ ತಂದಿದೆ" ಎಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ ಕಮಾಂಡರ್ ಹಾಗು ನಾಸಾ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಝೆನಾ ಕಾರ್ಡ್ಮನ್ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಕಳೆದ ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳಿದ್ದ ಯೋಜನೆ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಇದೀಗ ನಾಲ್ವರೂ ಭೂಮಿಗೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ನಿರ್ಗಮನದೊಂದಿಗೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲೀಗ ಒಬ್ಬ ಅಮೆರಿಕನ್ ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ರಷ್ಯನ್ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವಂತಾಗಿದೆ. ಇವರ ಬದಲಿಗೆ ನಾಲ್ವರು ಹೊಸ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ನಾಸಾ ಮತ್ತು ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಇದರ ಲಿಫ್ಟ್ಆಫ್ ಅಥವಾ ಉಡ್ಡಯನವನ್ನು ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ಇದು ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಕಳೆದ ವಾರ ನಾಸಾ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿತ್ತು. ಜನವರಿ 7ರಂದು ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳಾದ ಕಾರ್ಡ್ಮ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ಫಿಂಕೆ ಅವರು ಮರುದಿನ ನಡೆಸಬೇಕಿದ್ದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಡಿಗೆಯನ್ನು ನಾಸಾ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಮುಂದೆ ಅವರು ಬೇಗನೆ ಭೂಮಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ನಾಸಾ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಹಾರಾಟವನ್ನು ಅರ್ಧದಲ್ಲೇ ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಇದೇ ಮೊದಲು. ರಷ್ಯನ್ನರು ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು.
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣವು ಈ ಹಿಂದೆ ಮೂವರು ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳೊಂದಿಗೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೇವಲ ಇಬ್ಬರು ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳೊಂದಿಗೂ ಕಾರ್ಯಾಚರಿಸಿದ್ದುಂಟು.
ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬರುವವರೆಗೂ, ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡಾ ಇದೀಗ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಡಿಗೆ (Space walk) ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾಸಾ ಹೇಳಿದೆ. ಹೊಸ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಅಮೆರಿಕನ್ನರು, ಒಬ್ಬ ಫ್ರೆಂಚ್ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ರಷ್ಯಾದ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ತೆರಳಲಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಿಂದ ಎರಡು ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹಗಳ ಅನ್ವೇಷಣೆ! ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದ ಯುವಕ!!