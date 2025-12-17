ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆಗಲಿದೆ ಎಐ ಹೆಲ್ತ್ಕೇರ್: ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಎಐ ಲೋಕ!
AI Healthcare: ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರ ಬದಲಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಎಐ ವೈದ್ಯರು ರಾರಾಜಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳೇ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ, ಅವುಗಳೇ ವರದಿ ನೋಡಿ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.
Published : December 17, 2025 at 9:27 AM IST
AI Healthcare: ವೈದ್ಯರ ಕಚೇರಿಯ ಮುಂದೆ ರೋಗಿಗಳ ಉದ್ದನೆಯ ಸಾಲು, ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಕಾಯುವುದು, ಕೊನೆಗೆ ಒಳಗೆ ಹೋದಾಗ ವೈದ್ಯರು ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಐದು ನಿಮಿಷವೂ ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಅತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ಳುವ ಮನಸು ನಮ್ಮದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ರೋಗಿಗಳ ಸ್ಥಿತಿ ಹೀಗಿದ್ದರೆ, ವೈದ್ಯರ ಸ್ಥಿತಿಯೇ ಬೇರೆ. ಬರುವ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ದೀರ್ಘ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲೂ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ವೈದ್ಯರ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂತೂ ಬೇರೆ.. ಹದಿನೈದು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಅವರ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಯಾವುದೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಇದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಆದರೆ ಈಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೌನ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತಿದೆ. AI ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ರೋಗಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವವರೆಗೆ ಅವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಅವುಗಳು ಆರೋಗ್ಯ ತರಬೇತುದಾರಾಗಿ, ಪೌಷ್ಟಿಕತಜ್ಞರಾಗಿ ಮತ್ತು ಮನಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಸಹ ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಅವು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ ಸಂಗತಿ.
ಕ್ಲಿನಿಕ್ನಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರ ಬದಲಿಗೆ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಏನು? ಅದು ವೈದ್ಯರಂತೆ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರೆ, ರೋಗದ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದರೆ ಸಾಕಲ್ಲವೇ.. ಇದು ಭವಿಷ್ಯದ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲ, ಇದೇ ರೀತಿಯ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಅನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹೌದು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವ ರೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡರೆ ಸಾಕು. ವರ್ಚುವಲ್ ವೈದ್ಯೆ ಡಾ. ಹುವಾ ಅವರನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತದೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಒದಗಿಸಿದ ಪರೀಕ್ಷಾ ವರದಿಗಳು, ಎಕ್ಸ್-ರೇಗಳು ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸಹ ಅವು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತವೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಎಐ ಔಷಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ವೈದ್ಯರು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಏಜೆಂಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಎಂಬ ಹೊಸ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದು AI ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಡೆಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 42 ವರ್ಚುವಲ್ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅವರು ಒಟ್ಟು 21 ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ರೋಗಿಯ ಸಿಮ್ಯುಲೇಶನ್ ಅನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅದರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ವೈದ್ಯರು ಮತ್ತು ದಾದಿಯರು ರೋಗಿಯನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು, ರೋಗಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು, ರೋಗಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ನಂತರ ಅಗತ್ಯ ಸಹಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು, ಅವರು ರೋಗ, ರೋಗನಿರ್ಣಯ, ಪುನರ್ವಸತಿ ಮತ್ತು ಅನುಸರಣೆಯನ್ನು ನಿಕಟವಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
AI-ಆಧಾರಿತ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಇವು. ನಮ್ಮ ದೇಶವೂ ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಇದು ರೋಗಿ-ಕೇಂದ್ರಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಒದಗಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. AIIMS ನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ವಿಪ್ರೋ GE ಹೆಲ್ತ್ಕೇರ್ನಂತಹ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಂಪನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸುತ್ತಿವೆ. ಅವರು AI ನಾವೀನ್ಯತೆ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಅವರು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವೆಂದರೆ AI ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಹಾಯಕರು. ಇವುಗಳು ರೋಗಿಗಳು ನೀಡಿದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಆಲಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ನೋಟ್ಸ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇದು ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದರಿಂದ ರೋಗಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ರಿಪೋರ್ಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪುಗಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹ ಇದು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ AI ಆಧಾರಿತ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಬಳಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯವು ದೆಹಲಿಯ AIIMS ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು 'ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಗಾಗಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು' ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿದೆ. ಇದು ಈಗಾಗಲೇ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (CDSS), ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ರೆಟಿನೋಪತಿಗೆ DR ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಅಸಹಜ ಎದೆಯ ಎಕ್ಸ್-ರೇ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಯರ್ ಮಾಡೆಲ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ.
CDSS ಎಂಬ AI ಪರಿಹಾರವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟೆಲಿಮೆಡಿಸಿನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇ-ಸಂಜೀವಿನಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ರೋಗಿಗಳ ದೂರುಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು AI ಆಧಾರಿತ ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಕೌಶಲ್ಯರಹಿತ ಜನರು ಸಹ ಮಧುನೇತ್ರಎಐ (DR ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್) ಮೂಲಕ ಮಧುಮೇಹ ರೆಟಿನೋಪತಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ಇದು AI ಸಹಾಯದಿಂದ ಫಂಡಸ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರೆಟಿನೋಪತಿಯನ್ನು ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು 11 ರಾಜ್ಯಗಳ 38 ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಷಯರೋಗವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಕ್ಯಾಟ್ಬಿ (Caf Against TB) ಎಂಬ AI ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿಧಾನಗಳಿಗಿಂತ 12-16 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು TB ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಚಾಟ್ಬಾಟ್ಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ: AI ವೈದ್ಯರು ಚಾಟ್ಬಾಟ್ಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿಯೂ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಡಾಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ AI https://www.doctronic.ai/. ಇದು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ವೈದ್ಯರಿಂದ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿದೆ. ಇದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ AI ವೈದ್ಯರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತದೆ. ಚಾಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನೀವು ಪಾವತಿಸಿದರೆ ಇದು ಪ್ರಮುಖ ವೈದ್ಯರೊಂದಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಸಮಾಲೋಚನೆಯನ್ನು ಸಹ ಏರ್ಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಚಾಟ್ಜಿಪಿಟಿಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ AI https://chatgpt.com/g/g-PFQijmS57-medical-ai ಅನ್ನು ವರ್ಚುವಲ್ ವೈದ್ಯರಾಗಿಯೂ ಬಳಸಬಹುದು. ನಾವು ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಆಯಾ ರೋಗಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳಿಗೆ ಲಿಂಕ್ಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದರೆ ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವೈದ್ಯರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಸಹ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಏಜೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಹೊಸ JIVI ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ https://www.jivi.ai/ ಅನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ 12 ಲಕ್ಷ ಜನರು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು MedX-ಆಧಾರಿತ AI ಏಜೆಂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು HealthOS ಮೂಲಕ ಸುಧಾರಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರೋಗಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಇದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ವೈದ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವಂತೆ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಬಹುದು. ಇದು ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ವೈದ್ಯರಿಗೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
JioHealthHub https://healthhub.jio.com/ ಒಂದು ಸಮಗ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮತ್ತು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಹೃದ್ರೋಗ ಮತ್ತು ಮಧುಮೇಹದಂತಹ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ನಿರ್ಣಯಿಸಬಹುದು. ಅಪಾಯವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು, ಹತ್ತಿರದ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಹುಡುಕಬಹುದು. ನೀವು ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಿಷನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಐಡಿಯನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಐಡಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಬಹುದು.
ಡಾ. ಆಯು ಎಂಬ ಎಐ ಅಸಿಸ್ಟಂಟ್ ಪದ್ಧತಿಯೇ ಬೇರೆ. ಡೇಝೀರೋ AI ಎಂಬ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಇದನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ 50 ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಜ್ಞರು ಇದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಆಶಾದಾಯಕವಾಗಿವೆ. ಇದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ರೋಗನಿರ್ಣಯವನ್ನು ವೈದ್ಯರಿಗಿಂತ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಇದು ರೋಗಿಯ ಇತಿಹಾಸ, ಪರೀಕ್ಷಾ ವರದಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಅವುಗಳ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಔಷಧಿ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಸಹ ರಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಆಗಸ್ಟ್ AI ಎಂಬುದು ವೈದ್ಯರಿಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಡಾಕ್ಮೋಡ್ AI https://www.meetaugust.ai/.. ಅನೇಕ ಇತರ AI-ಆಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ವೇಗ: ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಸಹ ತ್ವರಿತಗತಿಯಲ್ಲಿ AI ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯೆಂದರೆ AICVD, ಇದನ್ನು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಅಪೋಲೋ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿವೆ. ಇದು ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಯ ಅಪಾಯವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುವ AI ಆಧಾರಿತ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಾರತೀಯರಿಗಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುವಿನಂತಹ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಊಹಿಸಲು ಇದನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿರುವವರನ್ನು ಮೊದಲೇ ಗುರುತಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
ಐದು ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರೋಗಿಗಳ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಇದನ್ನು ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ವಯಸ್ಸು, ಲಿಂಗ, ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮಟ್ಟಗಳು, ಬಳಸಿದ ಔಷಧಿಗಳು, ಮಧುಮೇಹ ಪ್ರಕಾರ, ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ, ಧೂಮಪಾನ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು, ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡದಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇದು ರೋಗದ ಅಪಾಯವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುತ್ತದೆ. ಫ್ರೇಮಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮ್ ಹಾರ್ಟ್ ರಿಸ್ಕ್ ಸ್ಕೋರ್ನಂತಹ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಅಪಾಯದ ಸ್ಕೋರ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ನಿಖರ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಸಿಂಬೊ AI https://www.simbo.ai/ ಅನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಝೆನ್ AI ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಮಾತನಾಡಿದ 30 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಒಳಗೆ ಇ-ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಸ್ವಾಯತ್ತ AI ಫ್ರಂಟ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಕೋಪಿಲಟ್, ಡಿಜಿಟಲ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್, ರೋಗಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಹ: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ AI ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸುವ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ Samsung Solve for Tomorrow (SFT) 2025 ಪ್ರದರ್ಶನವು ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯ, ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಮತ್ತು ಯೋಗಕ್ಷೇಮದ ಭವಿಷ್ಯ ಎಂಬ ಘೋಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ನಡೆದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಇದರಲ್ಲಿ 14 ವರ್ಷದ ಪರಾಸ್ ಟಿಕು ಎಂಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ AI-ಆಧಾರಿತ ಕನ್ನಡಕವು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಮೆಚ್ಚಿಸಿತು. ಇವು ಸಂಕೇತ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಪದಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತವೆ.
ಒಡಿಶಾದ ಪಿಂಕ್ ಬ್ರಿಗೇಡಿಯರ್ಸ್ ತಂಡವು ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ಭವಿಷ್ಯಸೂಚಕ AI ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದೆ. ಇದರ ಮೂಲಕ ಯಾರಾದರೂ ತಮ್ಮ ಸ್ತನಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಶೇಖ್ ಖಾಜಾ ಬಾಬಾ ಅವರು ಸಿಲಿಕೋಸಿಸ್ ಅನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಆಲ್ಕೆಮಿಸ್ಟ್ ಎಂಬ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್-ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಸಾಧನವನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ರೋಗಿಗಳ ಉಸಿರಾಟದಲ್ಲಿ ಇರುವ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಮೂರು ಹಂತದ ಯಂತ್ರ ಕಲಿಕೆ ಮಾದರಿಯು ಅವುಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ರೋಗದ ಅಪಾಯವನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಮುನ್ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
AI ವೈದ್ಯಕೀಯ ರೋಬೋಟ್: ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ದೇಶದ ಮೊದಲ AI ಆಧಾರಿತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ರೋಬೋಟ್ ಅನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ರೋಗಿಗಳ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಸ್ವತಃ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಲಕ್ಷಣಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲು ಇದು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಮುನ್ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮೆಡ್ಬಾಟ್ ಅನ್ನು ಐಐಟಿ ಖರಗ್ಪುರದ ಡಾ. ತಾನಿಯಾ ಮುಖರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಡಾ. ಅಂಬರೀಷ್ ಪಾಲ್ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಐಐಟಿ ರೂರ್ಕಿಯ ಐಹಬ್ ದಿವ್ಯ ಸಂಪರ್ಕ್ ಇದಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಈ ರೋಬೋಟ್ ಅನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವುದು. ಇದರ ಸುಧಾರಿತ ಸೆನ್ಸಾರ್ಗಳು ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಗ್ಲೂಕೋಸ್, ರಕ್ತದ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಮಟ್ಟಗಳು, ಹೃದಯ ಬಡಿತ ಮತ್ತು ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಅಳೆಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಆರೋಗ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
