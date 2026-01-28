AI ಮಯವಾಗುತ್ತಿವೆ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳು! ಭಾರತದ ಮಾನವಶಕ್ತಿಯ ಭವಿಷ್ಯ ರೂಪಿಸುತ್ತಿದೆ AI
Published : January 28, 2026 at 1:50 PM IST
Ai Infrastructure: ಭಾರತವು ವೇಗವರ್ಧಿತ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ(AI) ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಅವಧಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹಲವಾರು ರಾಜ್ಯಗಳು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿವೆ. ತಮಿಳುನಾಡು ಚೆನ್ನೈನ ಸಬ್ಸೀ ಕೇಬಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೈಪರ್ಸ್ಕೇಲ್ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರವು ಮುಂಬೈ ಮತ್ತು ನವಿ ಮುಂಬೈನಾದ್ಯಂತ AI-ಚಾಲಿತ ಹಣಕಾಸು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಗುಜರಾತ್ ಧೋಲೆರಾ ವಿಶೇಷ ಹೂಡಿಕೆ ಪ್ರದೇಶದ ಮೂಲಕ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಶನ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲೌಡ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕವು ಬೆಂಗಳೂರನ್ನು AI ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ನ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಇರಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ. ಆದರೆ ತೆಲಂಗಾಣವು AI ಕ್ಲಸ್ಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅಪ್ಲೈಡ್-AI ಪರೀಕ್ಷಾ ವಲಯಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ.
ಈ ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಪುಶ್ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ, ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್, ಕ್ಲೌಡ್ ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ನಾಯಕನಾಗುವ ಭಾರತದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ವಿಶಾಲವಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭೂದೃಶ್ಯದೊಳಗೆ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶವು ಪ್ರಮಾಣ, ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವ ವೇಗ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಆಳದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ ಮತ್ತು ಅಮರಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಜಿಸಲಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಹೈಪರ್ಸ್ಕೇಲ್ AI ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಂಪರ್ಕ, ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಸಂಶೋಧನಾ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ-ಶಕ್ತಿ-ಬೆಂಬಲಿತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಒಂದೇ, ಸಂಘಟಿತ ಕಾರಿಡಾರ್ನೊಳಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸುವುದರಿಂದ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತವೆ.
ಈ ದ್ವಿಮುಖ ಗಮನವು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಭಾರತದ AI ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವವನಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಅದರ ಕೆಲವು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಭಾವ್ಯ ಆಧಾರವಾಗಿಯೂ ಇರಿಸುತ್ತದೆ. ಗೂಗಲ್ನ ₹1.25 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಆಧಾರವಾಗಿರುವ 6 GW ಹೈಪರ್ಸ್ಕೇಲ್ ಡೇಟಾ-ಸೆಂಟರ್ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ರಿಲಯನ್ಸ್, ಅದಾನಿಕೋಣೆಕ್ಸ್, ಟಿಲ್ಮನ್ ಗ್ಲೋಬಲ್, ಸಿಫೈ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಮತ್ತು ಬ್ರೂಕ್ಫೀಲ್ಡ್ನ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಂದ ಬಲಪಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.
ರಿಲಯನ್ಸ್ನ 6 GWp ಸೌರ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಬ್ರೂಕ್ಫೀಲ್ಡ್ನ 3 GW ಕ್ಲೀನ್-ಎನರ್ಜಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೀಸಲಾದ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ-ಇಂಧನ ಸ್ವತ್ತುಗಳಿಂದ ಬೆಂಬಲಿತವಾಗಿದೆ. ನಗರವು ದೊಡ್ಡ GPU ಮತ್ತು TPU ಕ್ಲಸ್ಟರ್ಗಳು, ಜಾಗತಿಕ ಕ್ಲೌಡ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು, ಸೈಬರ್ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಕಮಾಂಡ್ ಸೆಂಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು AI ಮಾದರಿ ನಿಯೋಜನಾ ವಲಯಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ವಾಟರ್ವರ್ತ್ ಸಬ್ಸೀ ಕೇಬಲ್ಗಾಗಿ ಮೆಟಾ ಜೊತೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ ಸಿಫೈಯಿಂದ ಮುಂಬರುವ ಮುಕ್ತ ಕೇಬಲ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್, ಅಲ್ಟ್ರಾ-ಲೋ-ಲೇಟೆನ್ಸಿ ಜಾಗತಿಕ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಫಿನ್ಟೆಕ್ ಮತ್ತು ನೈಜ-ಸಮಯದ AI ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ನೋಡ್ ಆಗಿ ಇರಿಸುತ್ತದೆ. ಅದು ತ್ವರಿತ ಜಾಗತಿಕ ಸಂವಹನವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತದೆ.
ಅಮರಾವತಿ, ಐಬಿಎಂ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ದೊಡ್ಡ-ಪ್ರಮಾಣದ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ವ್ಯಾಲಿಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳು, ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಘಟಕಗಳು, ಸುಧಾರಿತ ಕ್ರಿಪ್ಟೋಗ್ರಫಿ ಮತ್ತು ಪೋಸ್ಟ್-ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಭದ್ರತಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ತರಬೇತಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾಗಿ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ ಮತ್ತು ಅಮರಾವತಿಗಳು ಸಂಯೋಜಿತ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ-ಪ್ಲಸ್-ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಅನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ AI ಕೆಲಸದ ಹೊರೆಗಳನ್ನು ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮಾಹಿತಿ ವಿಜ್ಞಾನಗಳಲ್ಲಿ ಗಡಿನಾಡಿನ ಸಂಶೋಧನೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತದೆ.
ಭೌಗೋಳಿಕವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿರುವ ಆದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ AI ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದ ಈ ಮಾದರಿಯು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿಶಾಲ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಹೈಪರ್ಸ್ಕೇಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್, ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ-ಶಕ್ತಿ-ಬೆಂಬಲಿತ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಬಹು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿದಂತೆ, ಗಮನವು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮೀರಿ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸುಸ್ಥಿರತೆಯತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಡೇಟಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು, AI ಕ್ಲಸ್ಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳು ಒಂದು-ಬಾರಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳಲ್ಲ. ಅವುಗಳಿಗೆ ನಿರಂತರ ಮಾನವ ಬಂಡವಾಳ, ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರಿಣತಿಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಭಾರತದ AI ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚ ಅಥವಾ ನೀತಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲ, ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾನವಶಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧತೆ, ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಘಟಿತ ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ.
ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಪ್ರಮಾಣವು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಮಾನವಶಕ್ತಿ ಸವಾಲು ಮತ್ತು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಅವಕಾಶ ಎರಡನ್ನೂ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಹೈಪರ್ಸ್ಕೇಲ್ ಸರ್ವರ್ ಫಾರ್ಮ್ಗಳು, ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ-ಶಕ್ತಿ ಉದ್ಯಾನವನಗಳು, ಆಪ್ಟಿಕಲ್-ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಗೇಟ್ವೇಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ರಚನಾತ್ಮಕ ಮೂರು-ಹಂತದ ಪ್ರತಿಭಾ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಈ ಅಗತ್ಯವು ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು (ಐಟಿಐಗಳು), ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಮರುರೂಪಿಸುತ್ತದೆ.
ಐಟಿಐ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಫೈಬರ್-ಆಪ್ಟಿಕ್ ಸ್ಪ್ಲೈಸಿಂಗ್, ಹೆಚ್ಚಿನ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕೇಬಲ್ಲಿಂಗ್, ಸಮುದ್ರದೊಳಗಿನ ಕೇಬಲ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್, ರ್ಯಾಕ್ ಸ್ಥಾಪನೆ, ನಿಖರವಾದ ತಂಪಾಗಿಸುವ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ಸೌರ ದ್ಯುತಿವಿದ್ಯುಜ್ಜನಕ ಸ್ಥಾಪನೆ, ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಸೇವೆ, ವಿಂಡ್ ಟರ್ಬೈನ್ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಯುಪಿಎಸ್ ಮತ್ತು ಡಿಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಮೂಲ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ದೋಷನಿವಾರಣೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ, ಉದ್ಯಮ-ಮುಖಿ ಮತ್ತು ಡೇಟಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಮತ್ತು ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ-ಶಕ್ತಿ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಭೌತಿಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗಬೇಕು.
ಸಂಕೀರ್ಣ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಪರಿಸರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ ಮಧ್ಯಮ ಮಟ್ಟದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಪಠ್ಯಕ್ರಮವು ಡೇಟಾ-ಸೆಂಟರ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು, ವರ್ಚುವಲೈಸೇಶನ್ ಮತ್ತು ಕಂಟೇನರ್ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಕ್ಲೌಡ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ, SCADA-ಆಧಾರಿತ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ-ಶಕ್ತಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ, ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ಉಷ್ಣ ಆಪ್ಟಿಮೈಸೇಶನ್, ಸರ್ವರ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ಸ್, ಸ್ಟೋರೇಜ್-ಸೆಮಿ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ-ಲೇಟೆನ್ಸಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬೇಕು. ಕುಬರ್ನೆಟ್ಸ್, ವರ್ಚುವಲ್ ಮೆಷಿನ್ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರೇಶನ್, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮತ್ತು ಇಮ್ಮರ್ಶನ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳು ಮತ್ತು AI ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ನಿರ್ವಹಣೆಯಂತಹ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಪ್ರಮಾಣಿತವಾಗಬೇಕು.
AI ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟೇಶನಲ್ ಸೈನ್ಸಸ್, ಸುಸ್ಥಿರ ಇಂಧನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಸಂವಹನ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ಸೈಬರ್ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿಯಾದ್ಯಂತ ಸುಧಾರಿತ ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಹೊಸ ಪದವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಯಂತ್ರ ಕಲಿಕೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು, ಕ್ಲೌಡ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್, ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮಾಹಿತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ, ಡಿಜಿಟಲ್-ಟ್ವಿನ್ ಸಿಮ್ಯುಲೇಶನ್, ಜೀನೋಮಿಕ್ಸ್-ಆಧಾರಿತ ಕಂಪ್ಯೂಟೇಶನ್, ಅಲ್ಗಾರಿದಮಿಕ್ ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಪವರ್-ಗ್ರಿಡ್ ಸ್ಥಿರತೆ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬೇಕು. ಗೂಗಲ್, ಐಬಿಎಂ, ರಿಲಯನ್ಸ್, ಅದಾನಿ, ಸಿಫಿ ಮತ್ತು ಬ್ರೂಕ್ಫೀಲ್ಡ್ನಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳೊಳಗೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್ಶಿಪ್ಗಳಿಂದ ಬಲಪಡಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮಾರ್ಗಗಳು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯಾಎಐ ಮಿಷನ್ನ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ಭಾರತದ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿರುವ ಹೈಪರ್ಸ್ಕೇಲ್ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೌಶಲ್ಯ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಬಲ ಎಂಜಿನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ AI ಕೇಂದ್ರಗಳಿಂದ ಬಂದ ಪುರಾವೆಗಳು ಹೈಪರ್ಸ್ಕೇಲ್ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ಗಳು, ಕ್ಲೌಡ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಅಥವಾ ಸುಧಾರಿತ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೇರ ಉದ್ಯೋಗವು ನಿರ್ಮಾಣ, ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ಕೂಲಿಂಗ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸೇವೆಗಳು, ಸೌಲಭ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಭದ್ರತೆಯಾದ್ಯಂತ ಮೂರರಿಂದ ಐದು ಪರೋಕ್ಷ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೊಡ್ಡ AI ಅಥವಾ ಡೇಟಾ-ಸೆಂಟರ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಐಟಿಐ-ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ತಂತ್ರಜ್ಞರು, ಡಿಪ್ಲೊಮಾ-ಮಟ್ಟದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು, ಪದವೀಧರ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಸಂಶೋಧಕರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ 10-15 ವಿಭಿನ್ನ ವರ್ಗಗಳ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾಗಿ ಇದು ಡೇಟಾ-ಸೆಂಟರ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು, AI ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಕ್ಲೌಡ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ನಿರ್ವಹಣೆ, ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ-ಶಕ್ತಿ ಏಕೀಕರಣ, ಸೈಬರ್ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಮತ್ತು AI ಮಾದರಿ ನಿಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ನುರಿತ ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ ನಿರಂತರ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಾಗಿ ಭಾಷಾಂತರಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಉದ್ಯೋಗ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಭೌಗೋಳಿಕವಾಗಿ ವಿತರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ, ಇದು ಶ್ರೇಣಿ-2 ಮತ್ತು ಶ್ರೇಣಿ-3 ನಗರಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಭಾರತವು ರಾಜ್ಯಗಳಾದ್ಯಂತ AI ಕ್ಲಸ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹೈಪರ್ಸ್ಕೇಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕ್ವಾಂಟಮ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರತಿಭಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಾಗಿ ವೇಗವಾಗಿ ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಸಂಕೀರ್ಣ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಹೆಚ್ಚು ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರ್ಯಪಡೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ದೇಶದ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಮರುಸಂಘಟಿಸಬಹುದೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷಗಳು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿನ ಯಶಸ್ಸು ಭಾರತದ AI ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಮುಂದುವರಿದ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್, ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವದಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ನಾಯಕನಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಾನಮಾನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
